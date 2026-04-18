अमेरिकी ड्रोन की क्यूबा के तट पर 6 घंटे की निगरानी: वेनेजुएला पैटर्न की आहट?

अमेरिकी नौसेना का उन्नत MQ-4C ट्राइटन ड्रोन क्यूबा के दक्षिणी तट पर छह घंटे तक निगरानी करता रहा, जो वेनेजुएला के पास हुई पिछली घटना के बाद चिंताएं बढ़ा रहा है। इस गतिविधि को ट्रंप प्रशासन की क्यूबा पर बढ़ती दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें तेल आपूर्ति रोकना और प्रतिनिधिमंडल भेजना भी शामिल है।

अमेरिकी नौसेना का एक उन्नत निगरानी ड्रोन , MQ-4C ट्राइटन , छह घंटे तक क्यूबा के दक्षिणी तट पर मंडराता रहा। जैक्सनविले से उड़ान भरने वाले इस ड्रोन ने क्यूबा के दक्षिणी तट की पूरी लंबाई को स्कैन किया, सेंटियागो डी क्यूबा के पास दो घंटे तक चक्कर लगाया, फिर हवाना के आसपास दो घंटे बिताने के बाद वापस लौट गया। फ्लाइट ट्रैकर्स के अनुसार, उन्होंने इस ड्रोन को क्यूबा के इतने करीब पहले कभी नहीं देखा था। आमतौर पर यह ड्रोन युद्ध क्षेत्रों जैसे काला सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर में दिखाई देता है। इस उड़ान का समय और मार्ग दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

MQ-4C ट्राइटन अमेरिकी नौसेना का सबसे उन्नत मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है, जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपये है। यह बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है, लंबे समय तक हवा में रह सकता है और एक बड़े क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। यह ड्रोन रडार, कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से लैस है जो जमीन और समुद्र पर होने वाली हर गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। इस बार, ड्रोन ने क्यूबा के पूरे दक्षिणी तट को करीब से स्कैन करते हुए हवाना तक अपनी निगरानी पहुंचाई, जो पहले कभी नहीं देखी गई।

इस ड्रोन की उड़ान का समय अत्यंत संदिग्ध है। हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें क्यूबा को किसी न किसी रूप में लेने का सम्मान मिलेगा। पेंटागन क्यूबा में संभावित अभियानों की गुप्त रूप से योजना बना रहा है। इसी बीच, अमेरिका ने क्यूबा की तेल आपूर्ति भी रोक दी है, जिससे क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। दस साल बाद पहली बार एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल हवाना पहुंचा है। ये सभी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, जिससे क्यूबा में चिंताएं बढ़ गई हैं।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह वही MQ-4C ट्राइटन ड्रोन है जो पिछली बार जैक्सनविले से उड़ान भरकर वेनेजुएला के पास 10 घंटे के टोही मिशन पर गया था। उस उड़ान के ठीक तीन महीने बाद, अमेरिका ने काराकास पर छापा मारा और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। अब ठीक उसी तरह का ड्रोन क्यूबा के आसपास 6 घंटे तक निगरानी कर रहा है। कई विशेषज्ञ इसे वेनेजुएला पैटर्न कह रहे हैं, जिस पर क्यूबा को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

क्यूबा लंबे समय से अमेरिका के लिए एक पुराना मुद्दा रहा है। ट्रंप प्रशासन क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को कमजोर करना चाहता है। तेल आपूर्ति रोकना, ड्रोन से निगरानी बढ़ाना और प्रतिनिधिमंडल भेजना - ये सभी कदम क्यूबा पर दबाव बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। अमेरिका क्यूबा को लोकतंत्र की ओर लाना चाहता है, लेकिन क्यूबा इसे अपना आंतरिक मामला मानता है। यदि अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो यह पूरे लैटिन अमेरिका में एक बड़ा तनाव पैदा कर सकता है। फिलहाल, स्थिति बहुत संवेदनशील है। अमेरिकी ड्रोन की उड़ान स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रही है कि पेंटागन क्यूबा पर नजर बनाए हुए है। ट्रंप के बयान और वेनेजुएला वाली पिछली घटना को देखते हुए, क्यूबा सरकार को सतर्क रहना होगा। क्यूबा के नेता फिलहाल चुप हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर तैयारी अवश्य चल रही होगी। दुनिया इस बात पर नजर रखे हुए है कि क्या ट्रंप प्रशासन क्यूबा के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर बातचीत के जरिए मामले को सुलझाता है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अमेरिकी नौसेना MQ-4C ट्राइटन क्यूबा निगरानी ड्रोन डोनाल्ड ट्रंप

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ईरान का बड़ा दावा, 11 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए, अमेरिका को 330 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसानईरानी मीडिया का दावा है कि जंग के दौरान ईरान ने 330 मिलियन डॉलर से ज्यादा कीमत के 11 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए।

Read more »

सीजफायर के बीच US को झटका, होर्मुज के ऊपर से ही गायब हो गया 1800 करोड़ का ड्रोन MQ-4C Tritonअमेरिका का सबसे महंगा निगरानी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन होर्मुज स्ट्रेट से लापता हो गया है। यह घटना अमेरिका-ईरान युद्धविराम के दो दिन बाद हुई। तीन घंटे की निगरानी के बाद बेस लौटते समय ड्रोन ने इमरजेंसी अलर्ट भेजा और रडार से गायब हो गया।

Read more »

MQ-4C: अमेरिका का यह निगरानी ड्रोन क्यों है बेहद खास, होर्मुज में लापता होने के बाद चर्चा मेंअमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन MQ-4C Triton इन दिनों चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह ड्रोन होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर लापता हो गया। यह घटना उस समय हुई जब ड्रोन ने

Read more »

इमरजेंसी कोड 7700! फारस की खाड़ी में गिरा अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन MQ-4C Triton, क्या ईरान ने गिराया?अमेरिकी नौसेना का MQ-4C ट्राइटन 9 अप्रैल 2026 को होर्मुज के पास ड्रोन फारस की खाड़ी में खुफिया मिशन पर था. अचानक इसमें इमरजेंसी कोड 7700 आया और मात्र 10 मिनट में 12 हजार मीटर ऊंचाई से गिरकर नीचे आया. फिर रडार से पूरी तरह गायब हो गया. 1856 करोड़ रुपये का यह ड्रोन अभी तक नहीं मिला.

Read more »

MQ-4C ट्राइटन: 50 हजार फीट ऊंचाई पर 24 घंटे उड़ान भरने वाला अमेरिका का सुपर ड्रोनअमेरिकी नौसेना का एमक्यू-4सी ट्राइटन निगरानी ड्रोन होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर आपातकालीन चेतावनी के बाद लापता हो गया। फारस की खाड़ी की निगरानी के बाद यह अपने अड्डे पर लौट रहा था।

Read more »

अमेरिका ने माना- 2000 करोड़ रुपये का MQ-4C ट्राइटन क्रैश, ईरान की जंग में कुल 25 ड्रोन गिरेअमेरिका ने पर्सियन गल्फ में 2000 करोड़ रुपये का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन खो दिया है. 9 अप्रैल 2026 को ड्रोन क्रैश हो गया. शुरू में ईरान पर हमला करने का आरोप था, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने पुष्टि की कि यह क्रैश था. कोई जवान घायल नहीं हुआ. इसी दौरान 24 MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी खोए, जिनकी कीमत 6727 करोड़ रुपये है.

Read more »