अमेरिका-ईरान समझौता: 14 बिंदुओं में क्या-क्या है, 300 अरब डॉलर की कोशिश और होर्मुज खाड़ी के टोल-फ्री होने का वादा

अमेरिका और ईरान ने सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक 14 बिंदुओं वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में 300 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता, होर्मुज खाड़ी के लिए 60 दिनों के लिए टोल-फ्री मार्ग, सैन्य नाकेबंदी को समाप्त करने का वादा और परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध शामिल हैं। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
अमेरिका और ईरान ने हाल ही में एक समझौते के माध्यम से लगभग चार महीने के उśtr sanskriśn yuddh ko samāpt karne ke lie 14 mānyatārūp pvāinṭs pust karti hai. is samjhauta se pahale amerika ne iran ke khilaf lage nau-sainik nākebandi aur any avarodhon ko hTaanA shuru kar dega tatha 30 dinon ke bhItar nAkebandi pUrI tarah khatam kar dega.
is avadhi ke daurAn iran dwArA yuddh pUrv sthr par jahAjon kI AvAjAhI ko dhiire-dhiire bahAl kiyA jAyegA. amerikA ne kha diya ki aMtim samajhaute ke 30 dinon ke bhItar iran ke nikaTvartI kShetr se apnI senI upasthiti aur balo ko haTaa legA. is samjhauta para sAign hote hI iran phAras kI khADI se omAn sAgar aur vApas Aane-jaane vAle vANijyik jahAjon ke lie 60 dinon taka nishUlka aura surakSit mArg upalabdh karAegA. vANijyik jahAjon kI AvAjAhI turant shurU kara dI jAyegI. iran, omAn ke sAtha bAtychIt karegA tAki hormuz meM nirbAdh samudrI sevAon kI vyavasthA tay kI jA sake. alAvA amerikA ne apnI kShetrIya sahayogiyo ke sAtha milakara iran ke punarvAs aura arthika vikAs ke lie eka vyApak yojnA taiyAra karne kI bAt kahI hai, jis para donoM pakShoM ne sahamati prakat kI hai. amerikA kam se kam 300 araba Dollara kI phAundiMga suniSeshit karegA. aMtim samjhauta ke hisse ke rUpa meM is yojnA ko lAgU karne kA tarIkA 60 dinon ke bhItar taiyAra kiyA jAyegA. amerikA iran para lage sabhI prakAra ke prati bandhoM ko samApta karane kA vachan detA hai, jisameM saMyukta rAShTra surakSA pariSada (UNSC) ke prastAvoM ke tahata lage bandh, AIEA bORDa ova gavarnarzo ke prastAvoM se jur3e bandh aura amerikA dwArA lage sabhI ekatarpha prAthamika aura sekeMdari prati bandh shAmila haiM. iran aura amerIkA donoM yaha svIkAra karate haiM ki prati bandhoM ko samApta karane kA muddA atyaMth mahatvapUrNa hai ataH ve is viSaya para turant bAtychIt shurU karane aura ApasI sahamati tak pahun3ane ke lie gambhIra prayAsa karane kI icchA vyakta karate haiM. samjhauta meM kaha gayA hai ki iran puSTi karatA hai ki vah paramANu hathiyAra nahIM banAyegA. amerikA aura iran ke bIca sahamati banI ki iran ke pAsa maujUdA saMvardhita paramANu sAmagrI ke bhaMDAr kA bhvishya kA prabandhan aura nipatana eka aisI mekenijma ke jariye kiyA jAyegA, jis para donoM pakShoM ne ApasI sahamati se faisalA liyA hai. donoM pakShoM ne yaha bhI sahamati vyakta kI hai ki ve yUreniyamaM saMvardhana aura iran kI shAMtipUrNa paramANu AvashyakatAoM se jur3e any viSayo para carchA kareMge. yaha carchA usa rUprekhA ke AdhAra para hogI jis para aMtim samajhaute meM sahamati baneMgI. donoM deshoM ke bIca aMtim samajhaute taka laMbita avadhi meM amerikA aura iran yathAstiSTa banAe rakhane para sahamat haiM. iran apnI paramANu kAryakram kI vartamAna sthiti ko banAe rakhegA aura amerikA koI nayA prati bandha nahIM lagAegA aura nA hI kShetra meM atirikta senI balo kI tainAtI nahIM karegA. amerikA ne yaha vAdA kiyA ki is samjhauta para sAign hote hI aura iran para lage prati bandhoM ke haTane taka amerIkI vitta vibhAga irAnI kaccA taila, peTroliyama utpAdoM aura unase saMbaMdhita any utpAdoM ke niryAta ke lie Avashyaka chUta dega. isake sAtha hI, ina niryAtoM se jur3I sabhI sevAeM jaise baiMkiMga len-dena, bImA, parivahana Adi ke lie bhI harI jhAMdI dega. amerikA ne kha diya ki samjhauta ke lAgU hone para iran kI phrIj kI gaI yA prati bandhita sampattiyo ko pUrI taraha se riliij kiyA jAyegA. amerikA aura iran milakara ina phrIj sampattiyo ko jArI karane kI prakriyA para bAtychIt ke daurAn ApasI sahamati se nirNaya leMge. amerikA aura iran is bAta para sahamat haiM ki is samajhauta jJAnapana ke safal kAryAnvayana aura aMtim samajhaute ke bhvishya meM pAlana kI nigirAnI ke lie eka egjikyuTiva mekanijma sthApita kiyA jAyegA. is samajhauta jJAnapana para hastAkShara ke bAda aura is Sharat ke adhIn MOU ke anucchhed 1, 4, 5, 10 aura 11 kA kAryAnvayana shurU hote hI inakA pAlana kareMge. donoM desha sheSa anucchhedoM se saMbaMdhita aMtim samajhaute para bAtychIt shurU kareMge. amerikA aura iran ke bIca huI is文件 kA maMjUri saMyukta rAShTra surakSA pariSada (UNSC) ko milane vAlI haiM. is samjhauta para sAign hone se pahale amerikA ne iran ko is draft samjhaute ko sArvajanika kara diyA thA. isameM 60 dinon ke bhItar bAtychIt ke jariye aMtim samjhaute kI vyavasthA kI jAegI. yadi donoM pakSa sahmat hoM to is avadhi ko baDhayA jA sakatA hai. samjhaute ke pahale pvAinTa meM kaha gayA hai ki amerikA aura iran is samjhauta para sAign kareMge aura sabhI moMrcchoM para senI kAArrvAIyoM ko tAtkAl aura sthAI rUpa se khatma karane kI ghoSaNA kareMge. donoM pakSa ye suniSeshita karate haiM ki ve aba eka-dUsare ke khilaph kisI bhI taraha kA yuddha yA senIAbhyAna shurU nahIM kareMge. sAtha hI lebAnAn kI kShetrIya akhaMDatA aura samprabhutA kA bhI sammAna kiyA jAyegA. is samjhaute ke tahata amerikA aura iran eka-dUsare kI samprabhutA aura kShetrIya akhaMDatA kA sammAna kareMge aura eka-dUsare ke AMtarika mAmaloM meM hastakSep nahIM kareMge
अमेरिका ईरान समझौता होर्मुज परमाणु 14 बिंदु 300 अरब डॉलर सैन्य विराम नाकेबंदी यूएनएससी
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