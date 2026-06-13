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अमेरिकी सरकार के आदेश से एंथ्रोपिक ने रोक दिया Fable 5 और Mythos 5 एआई मॉडल

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अमेरिकी सरकार के आदेश से एंथ्रोपिक ने रोक दिया Fable 5 और Mythos 5 एआई मॉडल
एंथ्रोपिकFable 5Mythos 5
📆13-06-2026 05:29:00
📰NBT Hindi News
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एंथ्रोपिक कंपनी ने अमेरिकी सरकार से मिले आपातकालीन आदेश के बाद अपने Fable 5 और Mythos 5 एआई मॉडलों को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बंद कर दिया है। आदेश के अनुसार, इन मॉडलों का उपयोग किसी भी विदेशी नागरिक को, चाहे वह अमेरिका में हों या बाहर, प्रतिबंधित है। कंपनी ने इस निर्णय से असहमति जताई है और सरकार को पारदर्शी और कानूनी तरीके से संवाद करने का सुझाव दिया है।

अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी एंथ्रोपिक ने 9 जून को दुनिया भर में आम उपयोगकर्ताओं के लिए लॉन्स किए गए अपने Fable 5 और Mythos 5 एआई मॉडल ों को अचानक से रोक दिया है। यह कदम कंपनी को अमेरिकी सरकार से एक आपातकालीन आदेश मिलने के बाद हुआ है। आदेश में कहा गया कि इन दोनों एआई मॉडल ों का उपयोग किसी भी विदेशी नागरिक को, चाहे वह अमेरिका के भीतर हो या बाहर, प्रतिबंधित किया जाए। इस आदेश का पालन करते हुए एंथ्रोपिक ने अपने मॉडलों को सभी ग्राहकों के लिए डिसेबल कर दिया है। कंपनी के अन्य मॉडल जैसे क्लाउड क्लॉड पर इस रोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह अपना काम जारी रखेगा। एंथ्रोपिक ने Fable 5 और Mythos 5 को अमेरिकी स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम 5:21 बजे आदेश प्राप्त हुआ। सरकार ने आदेश के पीछे नेशनल सिक्योरिटी (राष्ट्रीय सुरक्षा) का हवाला दिया है। इन मॉडलों को वर्जन किया जाता था क्योंकि मूल Mythos एआई मॉडल के सुरक्षित संस्करण के रूप में डिज़ाइन किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एंथ्रोपिक ने इन मॉडलों को पहले सिक्योरिटी फिल्टर के बाद आम लोगों के लिए लॉन्स किया था। यहां तक कि पहले कंपनी का यह कहना था कि ये मॉडल दुनिया के सबसे एडवांस्ड हैं और टेस्टिंग में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। साथ ही, कंपनी का प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत ये एआई मॉडल आम लोगों तक नहीं पहुँचने जा रहे थे। एंथ्रोपिक ने सरकार के इस आदेश से खुश नहीं है। कंपनी ने रोक के बाद उपयोगकर्ताओं से माफी मांगी है। एंथ्रोपिक का कहना है कि सरकार को असुरक्षित टेक्नोलॉजी को रोकने का हक है, लेकिन इसका एक पारदर्शी, निष्पक्ष, साफ और तकनीक ी तथ्यों पर आधारित कानूनी तरीका होना चाहिए। सरकार का यह कदम इन सिद्धांतों के खिलाफ है। आगे कंपनी ने विदेशी कर्मचारियों को भी इस मॉडल पर काम करने से रोक दिया गया। यह देखा जाए तो पहले केवल चीन को ही इन मॉडलों का एक्सेस नहीं था, लेकिन अब पूरी दुनिया के विदेशी नागरिक ों पर बैन लागू है। कहा जाता है कि अगर मायथॉस आई गलत हाथों में चला जाए तो यह पूरी दुनिया की साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। एंथ्रोपिक अभी बताए बिना सरकार के आदेश के पीछे के वास्तविक कारणों पर विचार कर रही है।.

अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी एंथ्रोपिक ने 9 जून को दुनिया भर में आम उपयोगकर्ताओं के लिए लॉन्स किए गए अपने Fable 5 और Mythos 5 एआई मॉडलों को अचानक से रोक दिया है। यह कदम कंपनी को अमेरिकी सरकार से एक आपातकालीन आदेश मिलने के बाद हुआ है। आदेश में कहा गया कि इन दोनों एआई मॉडलों का उपयोग किसी भी विदेशी नागरिक को, चाहे वह अमेरिका के भीतर हो या बाहर, प्रतिबंधित किया जाए। इस आदेश का पालन करते हुए एंथ्रोपिक ने अपने मॉडलों को सभी ग्राहकों के लिए डिसेबल कर दिया है। कंपनी के अन्य मॉडल जैसे क्लाउड क्लॉड पर इस रोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह अपना काम जारी रखेगा। एंथ्रोपिक ने Fable 5 और Mythos 5 को अमेरिकी स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम 5:21 बजे आदेश प्राप्त हुआ। सरकार ने आदेश के पीछे नेशनल सिक्योरिटी (राष्ट्रीय सुरक्षा) का हवाला दिया है। इन मॉडलों को वर्जन किया जाता था क्योंकि मूल Mythos एआई मॉडल के सुरक्षित संस्करण के रूप में डिज़ाइन किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एंथ्रोपिक ने इन मॉडलों को पहले सिक्योरिटी फिल्टर के बाद आम लोगों के लिए लॉन्स किया था। यहां तक कि पहले कंपनी का यह कहना था कि ये मॉडल दुनिया के सबसे एडवांस्ड हैं और टेस्टिंग में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। साथ ही, कंपनी का प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत ये एआई मॉडल आम लोगों तक नहीं पहुँचने जा रहे थे। एंथ्रोपिक ने सरकार के इस आदेश से खुश नहीं है। कंपनी ने रोक के बाद उपयोगकर्ताओं से माफी मांगी है। एंथ्रोपिक का कहना है कि सरकार को असुरक्षित टेक्नोलॉजी को रोकने का हक है, लेकिन इसका एक पारदर्शी, निष्पक्ष, साफ और तकनीकी तथ्यों पर आधारित कानूनी तरीका होना चाहिए। सरकार का यह कदम इन सिद्धांतों के खिलाफ है। आगे कंपनी ने विदेशी कर्मचारियों को भी इस मॉडल पर काम करने से रोक दिया गया। यह देखा जाए तो पहले केवल चीन को ही इन मॉडलों का एक्सेस नहीं था, लेकिन अब पूरी दुनिया के विदेशी नागरिकों पर बैन लागू है। कहा जाता है कि अगर मायथॉस आई गलत हाथों में चला जाए तो यह पूरी दुनिया की साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। एंथ्रोपिक अभी बताए बिना सरकार के आदेश के पीछे के वास्तविक कारणों पर विचार कर रही है।

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एंथ्रोपिक Fable 5 Mythos 5 अमेरिकी सरकार एआई मॉडल साइबर सुरक्षा आपातकालीन आदेश विदेशी नागरिक नैशनल सिक्योरिटी

 

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