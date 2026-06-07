अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एआई कंपनियों में जनता की हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी और नागरिकों को शेयर देने के प्रस्ताव पर विचार करने का बयान दिया है। ट्रंप प्रशासन एआई नियमन और सुरक्षा के लिए नई रणनीति तैयार कर रहा है, जिसमें प्रमुख टेक कंपनियों के साथ बैठक और कार्यकारी आदेश भी शामिल हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एआई (AI) कंपनियों में जनता की हिस्सेदारी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। सरकार और बड़ी टेक कंपनियों के बीच चर्चा जारी है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत एआई कंपनियां अमेरिकी नागरिकों को अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी दे सकती हैं। उनका मानना है कि इससे एआई कंपनियों और आम जनता के बीच बेहतर साझेदारी बन सकती है। एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह एक दिलचस्प विचार है और उनकी टीम इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगले सप्ताह एआई क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक हो सकती है। डिजिटल न्यूज वेबसाइट NOTUS की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई एआई कंपनियों के साथ शुरुआती स्तर पर बातचीत की है। इन चर्चाओं में यह संभावना भी शामिल रही कि अमेरिकी सरकार कुछ प्रमुख एआई कंपनियों के शेयर खरीदकर उनमें हिस्सेदारी ले सकती है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने अभी तक इस प्रस्तावित बैठक या सरकार की संभावित हिस्सेदारी को लेकर कोई आधिकारिक और विस्तृत जानकारी नहीं दी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आगामी बैठक में इस मुद्दे पर औपचारिक चर्चा होगी या नहीं। रिपोर्ट में जिन कंपनियों का नाम सामने आया है, उनमें OpenAI, Anthropic, Google, Meta (फेसबुक की मूल कंपनी) और SpaceX शामिल हैं। हालांकि इन कंपनियों ने अब तक इस विषय पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से इस बात पर विचार कर रहा है कि एआई तकनीक को कैसे नियंत्रित किया जाए, ताकि इसका सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में ट्रंप ने एआई से जुड़े एक संशोधित कार्यकारी आदेश को मंजूरी दी। इसके तहत बड़ी एआई कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सबसे उन्नत एआई मॉडल सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले सरकारी साइबर सुरक्षा परीक्षणों के लिए उपलब्ध कराएं। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई तकनीक जितनी तेजी से विकसित हो रही है, उतनी ही तेजी से इसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी बढ़ रही हैं। खासकर Anthropic के नए एआई टूल 'Mythos' को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उनका मानना है कि यदि ऐसी तकनीक गलत हाथों में पहुंच गई तो बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों पर बड़े साइबर हमलों का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से अमेरिकी सरकार एआई क्षेत्र में निवेश और निगरानी दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एआई (AI) कंपनियों में जनता की हिस्सेदारी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। सरकार और बड़ी टेक कंपनियों के बीच चर्चा जारी है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत एआई कंपनियां अमेरिकी नागरिकों को अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी दे सकती हैं। उनका मानना है कि इससे एआई कंपनियों और आम जनता के बीच बेहतर साझेदारी बन सकती है। एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह एक दिलचस्प विचार है और उनकी टीम इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगले सप्ताह एआई क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक हो सकती है। डिजिटल न्यूज वेबसाइट NOTUS की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई एआई कंपनियों के साथ शुरुआती स्तर पर बातचीत की है। इन चर्चाओं में यह संभावना भी शामिल रही कि अमेरिकी सरकार कुछ प्रमुख एआई कंपनियों के शेयर खरीदकर उनमें हिस्सेदारी ले सकती है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने अभी तक इस प्रस्तावित बैठक या सरकार की संभावित हिस्सेदारी को लेकर कोई आधिकारिक और विस्तृत जानकारी नहीं दी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आगामी बैठक में इस मुद्दे पर औपचारिक चर्चा होगी या नहीं। रिपोर्ट में जिन कंपनियों का नाम सामने आया है, उनमें OpenAI, Anthropic, Google, Meta (फेसबुक की मूल कंपनी) और SpaceX शामिल हैं। हालांकि इन कंपनियों ने अब तक इस विषय पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से इस बात पर विचार कर रहा है कि एआई तकनीक को कैसे नियंत्रित किया जाए, ताकि इसका सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में ट्रंप ने एआई से जुड़े एक संशोधित कार्यकारी आदेश को मंजूरी दी। इसके तहत बड़ी एआई कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सबसे उन्नत एआई मॉडल सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले सरकारी साइबर सुरक्षा परीक्षणों के लिए उपलब्ध कराएं। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई तकनीक जितनी तेजी से विकसित हो रही है, उतनी ही तेजी से इसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी बढ़ रही हैं। खासकर Anthropic के नए एआई टूल 'Mythos' को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उनका मानना है कि यदि ऐसी तकनीक गलत हाथों में पहुंच गई तो बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों पर बड़े साइबर हमलों का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से अमेरिकी सरकार एआई क्षेत्र में निवेश और निगरानी दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है





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