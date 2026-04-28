अमेरिका में शादी के लिए ड्रेस खरीदने पर दुल्हनों को हस्ताक्षर कराना पड़ रहा है, जानें क्यों

अमेरिका में वेडिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आ गया है, जहां दुल्हनों को ड्रेस खरीदने के साथ-साथ एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ रहा है। यह दस्तावेज यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में फिटिंग को लेकर होने वाली किसी भी समस्या के लिए स्टोर जिम्मेदार नहीं होगा। इस बदलाव की वजह वजन घटाने वाली दवाएं हैं, जो महिलाओं के वजन को तेजी से कम करती हैं, जिससे ड्रेस की फिटिंग में समस्या आ रही है। इस ट्रेंड के पीछे का विज्ञान और सुरक्षा मुद्दे भी चर्चा में हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है, और उससे भी खास होती है उस दिन पहनी जाने वाली ड्रेस । लेकिन इन दिनों वेडिंग इंडस्ट्री एक अनोखी चुनौती से जूझ रही है। अमेरिका में अब शादियों के बाजार में एक नया चलन देखने को मिल रहा है, जहां दुल्हनों को अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदने के साथ-साथ एक कानूनी दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं। यह दस्तावेज इस बात की पुष्टि करता है कि भविष्य में फिटिंग को लेकर होने वाली किसी भी समस्या के लिए स्टोर जिम्मेदार नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों?

आइए बताते हैं आपको इसके पीछे की वजह। बदलती जीवनशैली और फिटिंग की चुनौती वेडिंग इंडस्ट्री में इस बड़े बदलाव की वजह वजन घटाने वाली दवाएं हैं। ये दवाएं इतनी तेजी से असर दिखाती हैं कि महिलाओं का वजन हफ्तों के भीतर कम हो जाता है। पहले दुल्हनें अपनी शादी से 5-6 महीने पहले ड्रेस चुन लेती थीं और फिटिंग का काम इत्मिनान से होता था। लेकिन अब वजन तेजी से घटने के कारण हर दो से तीन हफ्ते में कपड़े ढीले होने लगते हैं, जिससे टेलर और डिजाइनरों के लिए ड्रेस को सही फिटिंग देना एक बड़ी मुसीबत बन गया है। शादी के लिए वजन घटाने की होड़ हालिया सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि इस साल शादी के बंधन में बंधने वाले हर 10 में से एक कपल वजन घटाने वाली दवाओं का सहारा ले रहा है। खास बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने इन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि वे अपनी शादी के दिन फिट दिख सकें। इस बढ़ते ट्रेंड की वजह से अब लोग शादी के काफी करीब आने पर ड्रेस खरीदना पसंद कर रहे हैं। पिछले दो सालों में कम समय में तैयार होने वाली ड्रेस की मांग में 50% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। डिजाइन में बदलाव दुल्हनों के तेजी से बदलते शारीरिक आकार को देखते हुए अब ब्राइडल स्टूडियो के मालिक भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। अब ऐसी ड्रेस की सलाह दी जा रही है जिनमें पीछे की तरफ चैन के बजाय लेस-अप या डोरी वाले ऑप्शन हों, ताकि फिटिंग को आसानी से कम या ज्यादा किया जा सके। डिजाइनर अब ऐसे कट और स्टाइल पर ध्यान दे रहे हैं जो कमर के पास फैले हुए हों, ताकि शरीर के बदलते आकार को आसानी से संभाला जा सके। जेब पर भारी पड़ रहा है यह बदलाव एक डिजाइनर गाउन की कीमत लाखों में होती है और इतना पैसा खर्च करने वाली दुल्हनें हर सिलाई में परफेक्शन की उम्मीद रखती हैं। जहां पुरुषों के सूट को एडजस्ट करना या किराए पर दूसरा साइज लेना आसान होता है, वहीं ब्राइडल गाउन के मामले में हर एक इंच की बारीकी मायने रखती है। इसी कारण से कंपनियां अब हजारों टेलरिंग एक्सपर्ट्स से ओवरटाइम करा रही हैं ताकि समय रहते परफेक्ट फिटिंग दी जा सके। इस ट्रेंड के पीछे का विज्ञान और सुरक्षा मुद्दे वजन घटाने वाली दवाओं के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के पीछे कई स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, तेजी से वजन घटाने से शरीर के इंटिमेट एरिया पर भी असर पड़ सकता है, जिसे ओजेम्पिक वल्वा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, माउंजारो ब्राइड्स ट्रेंड भी एक चर्चित विषय बन गया है, जहां दुल्हनें अपनी शादी से पहले तेजी से वजन घटाने के लिए माउंजारो जैसे दवाओं का सहारा ले रही हैं। हालांकि, इन दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिससे विशेषज्ञों ने इनके अनियंत्रित इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। इस तरह, वेडिंग इंडस्ट्री में हो रहे ये बदलाव न केवल दुल्हनों के लिए बल्कि डिजाइनरों और टेलरिंग एक्सपर्ट्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। इस बीच, दुल्हनों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान रखते हुए भी अपनी शादी के लिए परफेक्ट लुक हासिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

शादी ड्रेस वजन घटाने वाली दवाएं फिटिंग वेडिंग इंडस्ट्री

United States Latest News, United States Headlines