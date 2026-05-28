अमेरिका ने ईरान के 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' पर प्रतिबंध लगाया; ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की धमकी

अमेरिका ने ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को स्पेशली डिजिग्नेटेड नेशनल्स सूची में शामिल किया, जिससे इस संस्था पर व济 करने के लिए सख्त प्रतिबंध लग गए। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है।
अमेरिकी प्रशासन ने ईरान पर एक और प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को ब्लैकलिस्ट किया है। यह प्राधिकरण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए बनाया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि यह संस्था अवैध वसूली कर रही थी और ईरानी निर्देशों का पालन कर रही थी। अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद उन सभी संस्थानों को सख्त चेतावनी दी है जो इस संस्था का सहयोग करते हैं। इस मामले पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार से वसूली करने की ईरानी सेना की यह नई कोशिश दिखाती है कि इस्लामिक रीजिम पूरी तरह से हताश है। ईरान ने 18 मई को इस संस्था की स्थापना की थी और दुनिया से कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान की बातों से संतुष्ट नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार छोड़ने के बदले किसी तरह की प्रतिबंध राहत नहीं दी जाएगी.
अमेरिकी प्रशासन ने ईरान पर एक और प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को ब्लैकलिस्ट किया है। यह प्राधिकरण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए बनाया गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि यह संस्था अवैध वसूली कर रही थी और ईरानी निर्देशों का पालन कर रही थी। अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद उन सभी संस्थानों को सख्त चेतावनी दी है जो इस संस्था का सहयोग करते हैं। इस मामले पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार से वसूली करने की ईरानी सेना की यह नई कोशिश दिखाती है कि इस्लामिक रीजिम पूरी तरह से हताश है। ईरान ने 18 मई को इस संस्था की स्थापना की थी और दुनिया से कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान की बातों से संतुष्ट नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार छोड़ने के बदले किसी तरह की प्रतिबंध राहत नहीं दी जाएगी
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