अमेरिका-ईरान तनाव: दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति, इस्लामाबाद में वार्ता की संभावना

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बनी है। होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और आगे की बातचीत के लिए रास्ता साफ हो गया है। इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू होने की संभावना है, जबकि तनाव अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका - ईरान तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दोनों देशों ने दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की है, जिससे तत्काल हमले रुकने की संभावना है। इस समझौते के तहत, होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और आगे की बातचीत शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालाँकि, जमीनी स्तर पर स्थितियाँ अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तत्काल प्रभाव से दो

सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की है। इस निर्णय के साथ, अमेरिकी और इजरायली हमलों पर अस्थायी रोक लगने की उम्मीद है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी इस युद्धविराम को स्वीकार करने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही संभव होगी, जो ईरानी सेना के समन्वय से संचालित होगी। इस संपूर्ण समझौते में पाकिस्तान की भी भूमिका रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि यह युद्धविराम केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान सहित अन्य क्षेत्रों में भी लागू होगा। इस्लामाबाद में आगे की बातचीत होगी। युद्धविराम के साथ ही, अब दोनों देशों के बीच बातचीत का मार्ग भी खुल गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू होने की संभावना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह बातचीत स्थायी शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है और उन्होंने दोनों देशों के नेताओं का धन्यवाद भी किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस्लामाबाद वार्ता से कोई ठोस समाधान निकल सकता है। अमेरिका की ओर से भी इस बातचीत की तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी इस बैठक में भाग ले सकते हैं। हालाँकि व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति स्तर पर ही लिया जाएगा। युद्धविराम के बावजूद जारी तनाव। हालाँकि कागजों पर युद्धविराम हो गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियाँ अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हैं। खाड़ी देशों और इजरायल में मिसाइल हमलों के अलर्ट जारी रहे। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय रही। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र में खतरा अभी टला नहीं है और स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है। इजरायल और ईरान के बीच भी हमले पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी रहने की खबरें सामने आई हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि युद्धविराम को पूरी तरह से लागू होने में समय लग सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य बना सबसे बड़ा मुद्दा। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र होर्मुज जलडमरूमध्य रहा है। दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ईरान ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया था, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। इसी दबाव के कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों ने युद्धविराम की दिशा में कदम बढ़ाया। युद्धविराम के तहत दो सप्ताह के लिए इस जलडमरूमध्य को खोलने पर सहमति बनी है। हालाँकि यह पूरी तरह खुला रहेगा या सीमित नियंत्रण में, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। आर्थिक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय दबाव। युद्धविराम की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक प्रभाव देखा गया। अमेरिका के तेल की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में तेजी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव ने अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इससे पहले ट्रम्प ने ईरान को कड़े अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने नरमी दिखाई। दुनिया के कई देशों ने इस युद्धविराम का स्वागत किया है। मिस्र और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसे शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है और बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। आगे की राह क्या है? युद्धविराम के बावजूद कई बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें अमेरिकी सेना की वापसी, प्रतिबंध हटाना और अपने फंसे हुए संसाधनों को वापस लेना शामिल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी विवाद बना हुआ है, जो इस पूरे संघर्ष का एक बड़ा कारण रहा है। अमेरिका और इजरायल इस कार्यक्रम को खत्म करने की मांग करते रहे हैं। हालाँकि दोनों देशों ने बातचीत के लिए सहमति व्यक्त की है, लेकिन यह देखना होगा कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से कोई ठोस समाधान निकलता है या नहीं। फिलहाल, यह युद्धविराम एक अस्थायी राहत अवश्य है, लेकिन स्थायी शांति अभी दूर नजर आती है





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