अमेरिका जर्मनी से 5,000 सैनिकों को वापस बुला रहा है, यूरोप में सैन्य उपस्थिति कम करने का कदम

पेंटागन ने घोषणा की है कि अमेरिका अपने नाटो सहयोगी जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुला रहा है। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के बीच ईरान संबंधी मुद्दों पर हुई बहस के बाद लिया गया है। यह कदम अमेरिका की यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने की योजना का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप में लगभग 68,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें जर्मनी, इटली और ब्रिटेन में सबसे बड़ी मौजूदगी है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने शुक्रवार को घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने नाटो सहयोगी जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिक ों को वापस बुला रहा है। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के बीच ईरान संबंधी मुद्दों पर हुई सार्वजनिक बहस के बाद लिया गया है। यह कदम अमेरिका की यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने की योजना का हिस्सा है, जो लंबे समय से यूरोप ीय सहयोगियों से नाराज है। ट्रंप ने ईरान युद्ध में सहयोग न करने के लिए यूरोप की निंदा की है और साथ ही नाटो सहयोगियों पर रक्षा बजट में कम निवेश करने के आरोप लगाए हैं। यूरोप में अमेरिकी सैनिक ों की संख्या कितनी है?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी रक्षा जनशक्ति डेटा केंद्र (DMDC) के आंकड़ों के आधार पर, दिसंबर 2025 तक यूरोप में लगभग 68,000 सक्रिय-ड्यूटी अमेरिकी सैनिक तैनात थे। इनमें रोटेशनल बल (बारी-बारी से तैनात होने वाले सैनिक) शामिल नहीं हैं। कांग्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 तक अमेरिकी सेना 31 स्थायी ठिकानों और 19 अन्य सैन्य स्थलों पर तैनात है, जिन तक रक्षा विभाग की पहुंच है। यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी में कौन-कौन से घटक शामिल हैं?

अमेरिकी यूरोपीय कमांड (USEUCOM) पूरे यूरोप में अमेरिकी सैन्य अभियानों की देखरखी करती है। यह सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन कोर, विशेष अभियान बलों और नव-स्थापित अंतरिक्ष बल का प्रतिनिधित्व करने वाली छह घटक कमांडों के माध्यम से नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर काम करती है। इनका मुख्यालय जर्मनी और इटली में है और ये पूरे यूरोप और अफ्रीका में संकट प्रतिक्रिया और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूरोप में अमेरिकी सैनिक कहां तैनात हैं?

अमेरिकी सैनिक एक दर्जन से अधिक यूरोपीय देशों में तैनात हैं, जिनमें जर्मनी, इटली और ब्रिटेन में सबसे बड़ी मौजूदगी है। जर्मनी में, रामस्टीन के पास स्थित एयर बेस यूरोप में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, जहां 1952 से ही सैनिक तैनात हैं। दक्षिणी जर्मनी में, यूएस आर्मी गैरिसन बवेरिया (ग्राफेनवोहर में मुख्यालय) यूरोप में तैनात सेनाओं के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। दिसंबर 2025 तक जर्मनी में 36,436 सक्रिय सैनिक तैनात थे, जिन्हें पांच अलग-अलग गैरिसनों में बांटा गया था। इटली में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवान शामिल हैं। 2025 के अंत तक इटली के विसेंज़ा, एवियानो, नेपल्स और सिसिली स्थित विभिन्न बेस पर 12,662 सक्रिय सैनिक तैनात थे। ब्रिटेन में, पिछले साल दिसंबर तक यूनाइटेड किंगडम में तैनात अमेरिकी सेना में 10,156 जवान शामिल थे, जो तीन अलग-अलग बेस पर तैनात थे। स्पेन में, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के पास अमेरिकी नौसेना और वायु सेना के बेस स्थित हैं, जहां दिसंबर 2025 तक 3,814 जवान स्थायी रूप से तैनात थे। पोलैंड में, 369 स्थायी सैनिकों के अलावा, लगभग 10,000 रोटेशनल फोर्स के सैनिक तैनात हैं, जो 'यूरोपियन डेटरेंस इनिशिएटिव' के तहत वित्तपोषित हैं। रोमानिया में, 153 स्थायी सैनिकों के अलावा, अमेरिकी सेना की रोटेशनल फोर्स तैनात रहती है। हंगरी में, 77 स्थायी सैनिक दो अलग-अलग बेस पर तैनात थे, जहां अमेरिका को अस्थायी रूप से पहुंच की अनुमति प्राप्त है





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