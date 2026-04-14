अम्लान: रामधारी सिंह दिनकर की कविता में नारी का सौंदर्य और महत्व

प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता 'नारी' में नारी के सौंदर्य, शक्ति और महत्व का वर्णन किया गया है। यह कविता नारी को एक दिव्य और अतुलनीय शक्ति के रूप में चित्रित करती है जो संसार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कविता में नारी को कल्पना, माया और दिव्य आभा के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

हिंदी हैं हम शब्द शृंखला में आज का शब्द है- अम्लान , जिसका अर्थ है- निर्मल, स्वच्छ, साफ, जो म्लान न हो। प्रस्तुत है रामधारी सिंह 'दिनकर' की कविता - नारी खिली भू पर जब से तुम नारि, कल्पना-सी विधि की अम्लान , रहे फिर तब से अनु-अनु देवि! लुब्ध भिक्षुक-से मेरे गान। तिमिर में ज्योति-कली को देख सुविकसित, वृन्तहीन, अनमोल; हुआ व्याकुल सारा संसार, किया चाहा माया का मोल। हो उठी प्रतिभा सजग, प्रदीप्त, तुम्हारी छवि ने मारा बाण; बोलने लगे स्वप्न निर्जीव , सिहरने लगे सुकवि के प्राण। लगे रचने निज उर को तोड़ तुम्हारी प्रतिमा प्रतिमाकार, नाचने लगी कला चहुँ ओर भाँवरी दे-दे विविध प्रकार। ज्ञानियों ने देखा सब ओर प्रकृति की लीला का विस्तार; सूर्य, शशि, उडु जिनकी नख-ज्योति पुरुष उन चरणों का उपहार। अगम ‘आनन्द’-जलधि में डूब तृषित ‘सत्-चित्’ ने पाई पूर्त्ति; सृष्टि के नाभि-पद्म पर नारि! तुम्हारी मिली मधुर रस-मूर्त्ति। कुशल विधि के मन की नवनीत, एक लघु दिव-सी हो अवतीर्ण, कल्पना-सी, माया-सी, दिव्य विभा-सी भू पर हुई विकीर्ण। दृष्टि तुमने फेरी जिस ओर गई खिल कमल-पंक्ति अम्लान ; हिंस्र मानव के कर से स्रस्त शिथिल गिर गए धनुष औ’ बाण। हो गया मदिर दृगों को देख सिंह-विजयी बर्बर लाचार, रूप के एक तन्तु में नारि, गया बँध मत्त गयन्द-कुमार। एक चितवन के शर ने देवि! सिन्धु को बना दिया परिमेय, विजित हो दृग-मद से सुकुमारि! झुका पद-तल पर पुरुष अज्ञेय। कर्मियों ने देखा जब तुम्हें; टूटने लगे शम्भु के चाप। बेधने चला लक्ष्य गांडीव, पुरुष के खिलने लगे प्रताप। हृदय निज फरहादों ने चीर बहा दी पय की उज्ज्वल धार, आरती करने को सुकुमारि! इन्दु को नर ने लिया उतार। एक इंगित पर दौड़े शूर कनक-मृग पर होकर हत-ज्ञान, हुई ऋषियों के तप का मोल तुम्हारी एक मधुर मुस्कान। विकल उर को मुरली में फूँक प्रियक-तरु-छाया में अभिराम, बजाया हमने कितनी बार तुम्हारा मधुमय ‘राधा’ नाम। कढ़ीं यमुना से कर तुम स्नान, पुलिन पर खड़ी हुईं कच खोल, सिक्त कुन्तल से झरते देवि! पिये हमने सीकर अनमोल! तुम्हारे अधरों का रस प्राण! वासना-तट पर, पिया अधीर; अरी ओ माँ, हमने है पिया तुम्हारे स्तन का उज्ज्वल क्षीर। पिया शैशव ने रस-पीयूष पिया यौवन ने मधु-मकरन्द; तृषा प्राणों की पर, हे देवि! एक पल को न सकी हो मन्द। पुरुष पँखुड़ी को रहा निहार अयुत जन्मों से छवि पर भूल, आज तक जान न पाया नारि! मोहिनी इस माया का मूल! न छू सकते जिसको हम देवि! कल्पना वह तुम अगुण, अमेय; भावना अन्तर की वह गूढ़, रही जो युग-युग अकथ, अगेय। तैरती स्वप्नों में दिन-रात मोहिनी छवि-सी तुम अम्लान , कि जिसके पीछे-पीछे नारि! रहे फिर मेरे भिक्षुक गान।

यह कविता नारी के सौंदर्य, शक्ति और महत्व का गुणगान करती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर नारी को एक दिव्य और अतुलनीय शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं, जो संसार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कविता में नारी को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि कल्पना, माया और दिव्य आभा। कविता में नारी के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सम्मान की भावना झलकती है, जो उसे एक अद्वितीय स्थान देती है। दिनकर जी की यह कविता नारी के प्रति भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो उसे शक्ति, सौंदर्य और सृजन की प्रतीक मानती है। यह कविता नारी की महिमा का वर्णन करती है, जो पुरुष के जीवन को प्रेरित करती है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। नारी की उपस्थिति से संसार में परिवर्तन आता है, और पुरुष उसकी सुंदरता और प्रेरणा से मोहित हो जाते हैं। कविता में नारी को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो समाज को दिशा देने और मानवता को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। कवि नारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं, जैसे कि मां, प्रेमिका और प्रेरणा स्रोत, जो उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। कविता में नारी की शक्ति और सौंदर्य को श्रद्धांजलि दी गई है, जो उसे एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान देती है। कविता नारी के महत्व को रेखांकित करती है और समाज में उसकी भूमिका को सराहा जाता है।

कविता में नारी के प्रति गहरी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। कवि ने नारी के सौंदर्य, उसके प्रभाव और उसकी दिव्यता का बखान किया है। कविता में नारी को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा गया है जो संसार को बदल सकती है और पुरुष को प्रेरित कर सकती है। नारी की उपस्थिति से पुरुष को प्रेरणा मिलती है और वह आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होता है। कविता में नारी को माया, कल्पना और दिव्य आभा के रूप में वर्णित किया गया है, जो उसकी अतुलनीय शक्ति को दर्शाता है। यह कविता नारी के प्रति प्रेम, सम्मान और श्रद्धा की भावना व्यक्त करती है। कवि ने नारी को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है, जो समाज को दिशा देने और मानवता को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। इस कविता में नारी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे कि मां, प्रेमिका और प्रेरणा स्रोत, जो उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। कवि ने नारी के सौंदर्य, उसकी कोमलता और उसकी शक्ति को शब्दों में व्यक्त किया है। कविता में नारी के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान है, जो उसे एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान देता है। कविता नारी के महत्व को रेखांकित करती है और समाज में उसकी भूमिका को सराहा जाता है।

इस कविता में, कवि नारी के सौंदर्य और शक्ति की प्रशंसा करते हैं। कविता में नारी को एक दिव्य और अतुलनीय शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो संसार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कवि ने नारी को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है, जैसे कि कल्पना, माया और दिव्य आभा। कविता में नारी के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सम्मान की भावना झलकती है, जो उसे एक अद्वितीय स्थान देती है। कवि नारी के सौंदर्य और उसकी कोमलता का वर्णन करते हैं, साथ ही उसकी शक्ति और प्रभाव का भी गुणगान करते हैं। कविता में नारी को प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहानुभूति का प्रतीक माना गया है। कवि नारी की आंतरिक सुंदरता और बाहरी सौंदर्य दोनों को महत्व देते हैं। कविता में नारी को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा गया है जो पुरुष के जीवन को बदल सकती है और उसे प्रेरित कर सकती है। कविता में नारी के प्रति सम्मान और प्रशंसा की गहरी भावना व्यक्त की गई है। कवि नारी के महत्व को रेखांकित करते हैं और समाज में उसकी भूमिका को सराहते हैं। कविता में नारी को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो समाज को दिशा देने और मानवता को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें





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