अम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रशिक्षण योद्धाओं और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जिसमें ईडी की कार्रवाई के मुद्दे पर नारेबाजी की गई।

अम आदमी पार्टी ने अपने छोटे प्रशिक्षण योद्धाओं और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को निशाना बनाया। अम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के आप नेताओं ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया था, इसके बारे में और कुछ नहीं।
आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का दावा किया है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब के आप नेताओं ने विपक्षी पार्टियों पर 'तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी हमला' और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना ले लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि डर फैलाने का प्रयास हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर सरकारें, पहले बंगाल को टारगेट करती रहीं, अब पंजाब पर हमला किया जा रहा है। पंजाब के लोग संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करने की बदले की राजनीति के लिए चेता रहे हैं.
आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का दावा किया है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब के आप नेताओं ने विपक्षी पार्टियों पर 'तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी हमला' और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना ले लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि डर फैलाने का प्रयास हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर सरकारें, पहले बंगाल को टारगेट करती रहीं, अब पंजाब पर हमला किया जा रहा है। पंजाब के लोग संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करने की बदले की राजनीति के लिए चेता रहे हैं
Wage Of Dissent Opposition Protest Unhappiness With Government Political Crackdown Vietnamization Of Tax And Other Agencies Political Victimization