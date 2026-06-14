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अयोध्या राम मंदिर में 7 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप: सरकार ने बनाई SIT, केडी तिवारी और संतोष दुबे ने किन खिलाफ किया

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अयोध्या राम मंदिर में 7 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप: सरकार ने बनाई SIT, केडी तिवारी और संतोष दुबे ने किन खिलाफ किया
राम मंदिर चोरी आरोपSIT जांचकृष्ण देव तिवारी केडी
📆14-06-2026 05:15:00
📰Dainik Bhaskar
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राम मंदिर में चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे के मामले में सरktur ने तीन सदस्यीय SIT बना दिया है। सेवादार केडी तिवारी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए अपने बेटों के द्वारा दिसंबर 2023 में खरीदी गई जमीनों को सेवा से जोड़ने के आरोप को झूठा बताया। धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे ने ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिनमें ट्रस्ट की स्थापना के बाद टिन्नू यादव का वेतन में वृद्धि करने व करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप शामिल है। दुबे ने बाबरी विध्वंस के समय मिली गोलियों की बात कही और चंपत राय पर करोड़ों की शिलाओं के गायब होने का आरोप लगाया। पूरा मामला विवादास्पद बना हुआ है और SIT की जांच का इंतजार है।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और संबंधित चोरी के आरोपों का मामला बड़ी गंभीरता में है। शासन ने आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी बनाई है। चोरी के दावों के बीच सेवादार कृष्ण देव तिवारी उर्फ केडी सामने आए, जिन्होंने अपने खिलाफ лगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। केडी ने कहा कि उनके दो बेटों ने दिसंबर 2023 में, अर्थात राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही, अपने नामों पर जमीन खरीदी थी, इसलिए इन संपत्तियों को उनकी मंदिर सेवा से जोड़ना गलत है। उनकी जिम्मेदारी केवल श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए सोने-चांदी के गहनों, अन्य आभूषण व रत्नों को जुटाना था, इनका तौलना व रसीद देना था, और फिर ट्रस्ट अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचाना था। उनके बड़ा बेटा भारतीय वायुसेना से रिटायर के बाद आईबी में, दूसरा बेटा यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर है, तीसरा बेटा कंप्यूटर ऑपरेटर और बेटी टीचर है। केडी ने यह भी कहा कि वे विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर रहे हैं और वर्तमान में गौरन का पुरवा के रहने वाले हैं। संतोष दुबे, जो धर्मसेना प्रमुख और बाबरी विध्वंस मामले के आरोपी हैं, ने ट्रस्ट पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि 1989 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान देशभर से लाए गई बहुमूल्य शिलाओं की सुरक्षा में बड़ी अनियमितताएं हुईं। उनके मुत्र में 1200 से अधिक शिलाएं 2000 में गायब हो गईं, जिसका दोष चंपत राय पर डाला गया। परमहंस रामचंद्र दास ने भी यह शिकायत पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी से की थी। संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, जो विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे, ट्रस्ट बनने के बाद अपने वेतन में वृद्धि के बावजूद करोड़ों की संपत्ति बना ले। टिन्नू ने कई नामों से वीआईपी गाड़ियां खरीदीं और दर्शन पास बनवाने का झूठा आरोपी कार्य किया। दुबे ने डॉ.

अनिल मिश्र, गोपाल राव और नृपेंद्र मिश्र जैसे ट्रस्ट सदस्यों की उपस्थिति में ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती कहा। यह आरोप सुनने में आ रहे हैं कि चंपत राय ने अशोक सिंघल के साथ भी विश्वासघात किया था। गत 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस के दौरान संतोष दुबे को चार गोलियां लगी थीं और वे 22 दिनों तक कोमा में रहे। चंपत राय का कार्यकाल हमेशा संदिग्ध रहा है। चंपत राय और अन्य कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले व्यक्ति आज राम मंदिर व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संतोष दुबे ने कहा कि ऐसे कुछ लोगों को जिम्मेदार पदों से हटाना आवश्यक है। पूरे मामले में शासन की कड़ाई जरूरी है ताकि पवित्र स्थल के स अन्यमय खर्च व श्रद्धालुओं की कोशिश स्पष्ट हो सके। आधिकारिक जांच का एक्सपर्ट टीम तुरंत कार्य कर रही है

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