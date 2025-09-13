Head Topics

अयोध्या और वाराणसी को जोड़ने के लिए 200 किलोमीटर हाईस्पीड एक्सप्रेसवे

सड़क परिवहन समाचार

अयोध्या और वाराणसी को जोड़ने के लिए 200 किलोमीटर हाईस्पीड एक्सप्रेसवे
अयोध्यावाराणसीहाईस्पीड एक्सप्रेसवे
  • 📰 NBT Hindi News
  • ⏱ Reading Time:
  • 40 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 40%
  • Publisher: 51%

एनएचएआई ने अयोध्या और वाराणसी को जोड़ने के लिए 200 किलोमीटर लंबे एक्स्प्रेसवे कीplanning के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। इस एक्स्प्रेसवे के कारण अयोध्या और वाराणसी के बीच की दूरी केवल दो घंटों में तय की जा सकेगी।

अयोध्या और वाराणसी के बीच यात्रा जल्द ही आसान और तेज होने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया ( एनएचएआई ) ने दोनों शहरों को जोड़ने वाले लगभग 200 किलोमीटर लंबे हाईस्पीड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए डीपीआर बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने पर अयोध्या से काशी की दूरी महज दो घंटे में पूरी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे अयोध्या से दिल्ली

तक की कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाएगी।\ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अयोध्या में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें 84 कोसों परिक्रमा मार्ग, राम-जानकी मार्ग (अयोध्या से जनकपुर), अयोध्या सुल्तानपुर व अयोध्या जगदीशपुर मार्ग, राम वन गमन मार्ग प्रमुख हैं। इसके अलावा लखनऊ हाईवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। अयोध्या बाईपास का सौदीकरण भी 55 करोड़ की लागत से कराया गया है।\Aयोध्या में बढ़ते यातायात को देखते हुए रिंग रोड परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं, अयोध्या-प्रयागराज ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल 6-लेन हाईवे के पहले चरण में प्रतापगढ़ तक सीमांकन जारी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर अयोध्या उत्तर भारत का एक प्रमुख सड़क संपर्क केंद्र बन जाएगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा, बल्कि उद्योग और व्यापार को भी नई गति प्राप्त होगी

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

अयोध्या वाराणसी हाईस्पीड एक्सप्रेसवे एनएचएआई परिवहन परियोजना

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

यूपी में बनेगा 200 KM लंबा एक और एक्‍सप्रेस-वे, NHAI ने शुरू की टेंडर प्रक्रियायूपी में बनेगा 200 KM लंबा एक और एक्‍सप्रेस-वे, NHAI ने शुरू की टेंडर प्रक्रियाअयोध्या और वाराणसी के बीच हाईस्पीड एक्सप्रेस-वे का निर्माण जल्द शुरू होगा जिससे दोनों शहरों की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकेगी। NHAI ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा जिससे दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त अयोध्या में कई अन्य सड़क परियोजनाएं भी चल रही हैं जो शहर को एक प्रमुख सड़क...
और पढो »

ऑडिशन देने के मिले 200 रुपये, सालों बाद बदली जिंदगी, 'ये रिश्ता' एक्ट्रेस का छलका दर्दऑडिशन देने के मिले 200 रुपये, सालों बाद बदली जिंदगी, 'ये रिश्ता' एक्ट्रेस का छलका दर्दटीवी एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला आजकल राजन शाही के सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नजर आ रही हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में समृद्धि ने आर्थिक तंगी को लेकर बात की.
और पढो »

मशहूर पिता की सिंगापुर रिटर्न बेटी, 32 साल की इस हसीना ने 8 साल में ही मचा दिया धमाल, बनाया 200 करोड़ी रिकॉर्डमशहूर पिता की सिंगापुर रिटर्न बेटी, 32 साल की इस हसीना ने 8 साल में ही मचा दिया धमाल, बनाया 200 करोड़ी रिकॉर्डये एक्ट्रेस इस वक्त छाई हुई है। ये पहली मलयालम एक्ट्रेस बन गई है, जिसकी फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। वो भारत की पहली फीमेल सुपरहीरो भी बन गई हैं। उनके पिता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम हैं। जानिए इनके बारे में।
और पढो »

अहमदाबाद: थाने से 200 मीटर दूर युवक की नृशंस हत्या, बदमाशों ने चाकू-कार से किया हमला, वारदात CCTV में कैदअहमदाबाद: थाने से 200 मीटर दूर युवक की नृशंस हत्या, बदमाशों ने चाकू-कार से किया हमला, वारदात CCTV में कैदअहमदाबाद के पालड़ी थाने से मात्र 200 मीटर दूर अंजलि ओवरब्रिज के पास तड़के नैसल ठाकोर की चाकू और धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई. बदमाशों ने उस पर कार भी चढ़ाई और दोबारा हमला किया. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की कार में आए 7–8 आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है.
और पढो »

अब वीक डे और वीकेंड की होगी नो टेंशन, न 700 और न 500, मल्टीप्लेक्स में बस 200 रुपये में मिलेगा टिकट, सिर्फ ...अब वीक डे और वीकेंड की होगी नो टेंशन, न 700 और न 500, मल्टीप्लेक्स में बस 200 रुपये में मिलेगा टिकट, सिर्फ ...अब वीक डे या फिर वीकेंड पर थिएटर्स में फिल्म देखने को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी. सरकार ने फिल्मों के टिकटों की कीमत फिक्स कर दी है. जानिए यह सुविधा देश में कहां मिल रही है.
और पढो »

Congo Boat Accidents: अफ्रीकी देश कांगो में दो नाव दुर्घटनाएं, 193 यात्रियों की मौत; 200 से अधिक लोग बचाए गएCongo Boat Accidents: अफ्रीकी देश कांगो में दो नाव दुर्घटनाएं, 193 यात्रियों की मौत; 200 से अधिक लोग बचाए गएअफ्रीकी देश कांगो के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में इस सप्ताह दो अलग-अलग नाव दुर्घटनाओं हुईं, जिनमें कम से कम 193 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने
और पढो »



Render Time: 2025-09-14 11:38:01