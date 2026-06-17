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अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला: SIT जांच कर रही है, सनातन बोर्ड बनाने की मांग

राजनीति/धर्म News

अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला: SIT जांच कर रही है, सनातन बोर्ड बनाने की मांग
अयोध्या श्रीराम मंदिरचढ़ावे की चोरीSIT जांच
📆17-06-2026 01:47:00
📰Dainik Bhaskar
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अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चड़havā वाला धन के हड़पने का आरोप। SIT ने जांच शुरू की है। धार्मिक नेता और संतों ने पदाधिकारियों को स्थगनी करने का दावा किया है।

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चड़hai वाला धन स segregated करने का आरोप लगा है। SIT जांच कर रही है तalingे लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा राशि वसूल हो चुकी है। अनुमान है कि 200 करोड़ से अधिक का चड़havā चोरी हो गया है। कई धार्मिक नेता और संतों ने इस मामले में पदाधिकारियों की स्थगनी शुक्राना की है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का अनुसार, मंदिर के धन का हड़पना शास्त्रों के अनुसार गंभीर पाप है। शांतनु जी महाराज ने कहा कि अयोध्या श्रीराम की मर्यादा भरी नगरी है और चोरी का आरोप लगे पदाधिकारियों को अपना पद छोड़ना चाहिए। हिमांगी सखी ने कहा कि ट्रस्ट में सरकारी अधिकारियों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। मदन जी महराज ने मांग की कि पूरी ट्रस्ट पर जांच हो और नया ट्रस्ट बनाएं। रविंद्र पुरी ने कहा कि चंपत राय बहुत संत प्रकाश आदमी हैं.

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चड़hai वाला धन स segregated करने का आरोप लगा है। SIT जांच कर रही है तalingे लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा राशि वसूल हो चुकी है। अनुमान है कि 200 करोड़ से अधिक का चड़havā चोरी हो गया है। कई धार्मिक नेता और संतों ने इस मामले में पदाधिकारियों की स्थगनी शुक्राना की है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का अनुसार, मंदिर के धन का हड़पना शास्त्रों के अनुसार गंभीर पाप है। शांतनु जी महाराज ने कहा कि अयोध्या श्रीराम की मर्यादा भरी नगरी है और चोरी का आरोप लगे पदाधिकारियों को अपना पद छोड़ना चाहिए। हिमांगी सखी ने कहा कि ट्रस्ट में सरकारी अधिकारियों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। मदन जी महराज ने मांग की कि पूरी ट्रस्ट पर जांच हो और नया ट्रस्ट बनाएं। रविंद्र पुरी ने कहा कि चंपत राय बहुत संत प्रकाश आदमी हैं

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अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावे की चोरी SIT जांच चंपत राय सनातन बोर्ड मर्यादा

 

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