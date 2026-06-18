बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर मंदिर प्रबंधन में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पुराने लोगों को शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मंदिर की रखरखॉł में मददगार होंगे।

आंदोलन से जुड़े लोग कमान संभालते, तो ये सब ना होता': यह बयान बीजेपी के कैसरगंज लोकसभा सांसद करण भूषण सिंह ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विवाद के संदर्भ में दिया। उन्होंने मंदिर प्रबंधन में उन लोगों को शामिल करने का मांग किया जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। यह बयान पूर्व प्रशासनिक अधिकारी नृपेंद्र मिश्र के वक्तव्य के बाद आया, जिन्होंने मंदिर के प्रबंधन के लिए एक अनुभवी और सक्षम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। करण भूषण सिंह ने कहा कि जो लोग राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष के दौरान मजबूत थे, उन्हें मंदिर प्रबंधन में रखना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय और आंदोलन से जुड़े लोगों को शामिल न करने के कारण ऐसे घटनाएं हो रही हैं। सांसद ने कहा कि पुराने लोग मंदिर की रखरखाव और देखभाल के लिए मजबूत और अनुभवी हैं। विवाद का त-angle अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान में मिले चढ़ावे की कथित चोरी है, जिस पर विभिन्न बिंदु पर आधारित चर्चा जारी है.

आंदोलन से जुड़े लोग कमान संभालते, तो ये सब ना होता': यह बयान बीजेपी के कैसरगंज लोकसभा सांसद करण भूषण सिंह ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के विवाद के संदर्भ में दिया। उन्होंने मंदिर प्रबंधन में उन लोगों को शामिल करने का मांग किया जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। यह बयान पूर्व प्रशासनिक अधिकारी नृपेंद्र मिश्र के वक्तव्य के बाद आया, जिन्होंने मंदिर के प्रबंधन के लिए एक अनुभवी और सक्षम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। करण भूषण सिंह ने कहा कि जो लोग राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष के दौरान मजबूत थे, उन्हें मंदिर प्रबंधन में रखना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय और आंदोलन से जुड़े लोगों को शामिल न करने के कारण ऐसे घटनाएं हो रही हैं। सांसद ने कहा कि पुराने लोग मंदिर की रखरखाव और देखभाल के लिए मजबूत और अनुभवी हैं। विवाद का त-angle अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान में मिले चढ़ावे की कथित चोरी है, जिस पर विभिन्न बिंदु पर आधारित चर्चा जारी है





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