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अयोध्या राम मंदिर चोरी के दावों पर शंकराचार्य और संतों का बयान, अखिलेश यादव पर भी कड़े Shiv

राजनीति News

अयोध्या राम मंदिर चोरी के दावों पर शंकराचार्य और संतों का बयान, अखिलेश यादव पर भी कड़े Shiv
अयोध्या राम मंदिरचोरी के दावेशंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
📆08-06-2026 07:22:00
📰Dainik Bhaskar
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अयोध्या राम मंदिर से चढ़ावे की करोड़ों रुपयों की चोरी के आरोपों पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आर्य संत वरुण दास महाराज और अन्य धार्मिक नेता ने अपने विचार प्रकट किए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंदिर ट्रस्ट और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। मंदिर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने आरोपों को टाला और पारदर्शिता का दावा किया। विविध तंत्रों में बैठक बुलाने और लेन-देन की जांच का दावा किया गया है।

अयोध्या राम मंदिर से चढ़ावे की करोड़ों रुपयों की चोरी के दावों पर राजनीति क बदलाव शुरू हो गए हैं। पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट और सरकार इन आरोपों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनके बयान के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब चोर को रक्षक बना दिया जाता है तो ऐसे ही परिणाम होते हैं। आर्य संत वरुण दास महाराज ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वह राम भक्तों को प्रताड़ित करने वाले हैं और इसलिए इस मामले पर बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं है। हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को ट्रस्ट की बैठक बुलाकर पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों को टाला और कहा कि ट्रस्ट का समय-समय पर आंतरिक ऑडिट होता है और अब तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और लेन-देन का पारदर्शी ढंग से हिसाब-किताब रखा जाता है। उन्होंने कहा कि ऑडिट में ट्रस्ट और एसबीआई बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं और ऑडिट कई दिनों तक चलता है। वही काम आजकल हो रहा है। पवन पांडेय, जो पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री थे और सपा के संदर्भ में उल्लेख尼亚 हैं, ने दावा किया था कि मंदिर से 5 से साढ़े 7 करोड़ रुपयों की चोरी हुई है। आARY संत वरुण दास महाराज और हनुमानगढ़ी के महंत रामदास दोनों ही ने कहा कि चोरी के दावे के मामले में ट्रस्ट को बैठक करनी चाहिए और लोगों का भ्रम दूर करना चाहिए। ऐतिहासिक दंत धवनकुंड के प्रशासक कौस्तुभमणि अचारी ने भी ट्रस्ट से पारदर्शिता की मांग की। वह ने कहा कि अगर कोई दोषी मिलता है तो उस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था धर्माचार्यों के हाथ थी और जब उन्हें हटाकर कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया तब ऐसी स्थिति आने लगी। इस तरह से विभिन्न धार्मिक और सामाजिक नेता इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किए हैं और पारदर्शिता व सperty पर जोर दिया गया है.

अयोध्या राम मंदिर से चढ़ावे की करोड़ों रुपयों की चोरी के दावों पर राजनीतिक बदलाव शुरू हो गए हैं। पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट और सरकार इन आरोपों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनके बयान के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब चोर को रक्षक बना दिया जाता है तो ऐसे ही परिणाम होते हैं। आर्य संत वरुण दास महाराज ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वह राम भक्तों को प्रताड़ित करने वाले हैं और इसलिए इस मामले पर बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं है। हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को ट्रस्ट की बैठक बुलाकर पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों को टाला और कहा कि ट्रस्ट का समय-समय पर आंतरिक ऑडिट होता है और अब तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और लेन-देन का पारदर्शी ढंग से हिसाब-किताब रखा जाता है। उन्होंने कहा कि ऑडिट में ट्रस्ट और एसबीआई बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं और ऑडिट कई दिनों तक चलता है। वही काम आजकल हो रहा है। पवन पांडेय, जो पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री थे और सपा के संदर्भ में उल्लेख尼亚 हैं, ने दावा किया था कि मंदिर से 5 से साढ़े 7 करोड़ रुपयों की चोरी हुई है। आARY संत वरुण दास महाराज और हनुमानगढ़ी के महंत रामदास दोनों ही ने कहा कि चोरी के दावे के मामले में ट्रस्ट को बैठक करनी चाहिए और लोगों का भ्रम दूर करना चाहिए। ऐतिहासिक दंत धवनकुंड के प्रशासक कौस्तुभमणि अचारी ने भी ट्रस्ट से पारदर्शिता की मांग की। वह ने कहा कि अगर कोई दोषी मिलता है तो उस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था धर्माचार्यों के हाथ थी और जब उन्हें हटाकर कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया तब ऐसी स्थिति आने लगी। इस तरह से विभिन्न धार्मिक और सामाजिक नेता इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किए हैं और पारदर्शिता व सperty पर जोर दिया गया है

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अयोध्या राम मंदिर चोरी के दावे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अखिलेश यादव चंपत राय

 

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