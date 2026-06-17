अयोध्या में जून के महीने के दौरान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की यादें ताजा होती हैं, जिसके साथ-साथ नए राम मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े वर्तमान विवाद भी प्रमुख हैं। मौलवी अहमदउल्लाह शाह की शहादत और हालिया गबन मामले गहन जांच की मांग करते हैं।

अयोध्या में जून का महीना हमेशा से ही 1857 -58 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गहरे समectic रहा है। फैजाबाद, जिसे ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, उस दिन जुन की सूत्र outside the mainа्फा में बारीकियों को रिवाइज किया जा सकता है। आठ जून , 1857 ला इतिहास के मुताबिक बागी सैनिकों ने फैजाबाद जेल पर कब्जा कर लिया और मौलवी अहमदउल्लाह शाह को सैन्य नेतृत्व दिया, जिन्हें अंग्रेजों ने अमन मांगने के जुर्म में सजा सुनाई थी। उन्होंने आज़ादी की घोषणा की, हालांकि इस आज़ादी का समय कुछ ही महीनों तक ही सीमित रहा, क्योंकि 1857 का बागी उनके विरोध में प्रकट होने वाली कई शक्तियों के कारण हार गया। लेकिन यह घटना देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गई। फिर, 1858 में 15 जून को मौलवी अहमदउल्लाह शाह का विश्वासघाती राजा के भाई द्वारा खत्मा कर दिया गया; राजा ने उनके सिर की बिक्री से पचास हजार रुपये का इनाम प्राप्त किया। यह घटना अयोध्या में जून के महीने में हर साल याद की जाती है। हालांकि, हालिया वर्षों में, इन ऐतिहासिक स्मृतियों के साथ-साथ अराजकता और आपसी बे इस माह का एक प्रमुख विषय बन गया है। विशेष रूप से, नए राम मंदिर के निर्माण के बाद, जून 2021 में फाइनेंशियल विवादों ने जगा तोड़ दिया, जब श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट पर भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप थे कि ट्रस्ट ने साढ़े अठारह करोड़ रुपयों की कीमत में भूमि खरीदी, जिसे पहले दो करोड़ में बेचा गया था। तत्कालीन विरोधियों ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोला, हालांकि विवाद दूर हो गया। पांच साल बाद, जून 2024 में, एक और विवाद तोड़ा गया है: श्रद्धालुओं द्वारा नए राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे की रकम के गबन (अनियमितता) से जुड़े आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और आंतरकर जांच की मांग की तरह देखने के लिए कहा। ट्रस्ट ने इन आरोपों को खंडन करने का प्रयत्न किया और कहा कि अंतर्निहित ऑडिट में कोई उल्लेखनीय अपराध नहीं मिला। हालांकि, विरोधियों ना तरफ से कई सवाल उठाए गए: अगर निर्णायक खोज नहीं हुई तो एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) क्यों गठित की गई?

एसआईटी के सदस्यों के पिछले कार्यों के कारण उनकी निष्पक्षता पर संदेह है। ट्रस्ट के उद्यमों को ध्यान में रखते हुए, यह भी पूछा जा रहा है कि तथाकथित छापों में गबन की राशि कैसे bartable की गई और अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज है?

इस मुद्दे पर विवाद सिर्फ बाहरी विरोधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रस्ट के भीतर के लोगों में फैल चुका है। कई सदस्य जिन्हें गठन के समय निर्णायक स्थान नहीं मिला, वे इस अवसर का इस्तेमाल कर अपने गुस्से और आरोप प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने ट्रस्ट के नेताओं पर 'चोर' और 'संघाचार्य' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो पुराने मोदी-योगी अंतर्विरोध को भी उभार रहे हैं। इस प्रकार, जून का महीṇa अब केवल ऐतिहासिक संस्मरणों का नहीं, बल्कि वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक विवादों का भी केंद्र बन गया है। ट्रस्ट के लिए ये चुनौतियां pūrI तरह से naye学姐 होने वाली हैं, जहाँ उन्हें अपने आत्म-इल्ज़ाम और विदेशी विरोध दोनों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से, 2021 की भ्रष्टाचार आरोपों के मुकाबले, इस बार ट्रस्ट की खुद की संस्था भी उसके खिलाफ आई है, जो स्थिति को और जटिल बना रही है। अयोध्या में जून के महीने की यादें अब सिर्फ 1857 की कहानियों तक सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक राजनीतिक रहस्यमयी घटनाओं से भी भरी हुई हैं





द वायर हिंदी / 🏆 3. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अयोध्या जून 1857 मौलवी अहमदउल्लाह शाह राम मंदिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार गबन अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ एफआईआर

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

महात्मा गांधी के भाषण ने बदल दी थी लोगों की सोच, आजादी के दीवानों ने छोड़ दी थी नौकरी और कारोबारमहात्मा गांधी के भाषण ने बदल दी थी लोगों की सोच, आजादी के दीवानों ने छोड़ दी थी नौकरी और कारोबार narendramodi BJP4India INCIndia GandhiJayanti

Read more »

सिंधिया राजघराना कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति से क्यों रहता है परेशान - BBC News हिंदीसुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति का हवाला देकर लोग समय-समय पर 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं देने का आरोप सिंधिया परिवार पर लगाते हैं.

Read more »

भाषायी संस्कृति का संघर्ष: भारतीयता पर अंग्रेजियत का बोझवर्ष 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम की नाकामी के बावजूद देश में राष्ट्रवाद की भावना जोर मारने लगी थी। ऐसे में, अंग्रेज

Read more »

Rajasthan History: आखिर क्या था 1857 का संग्राम...आजादी की लड़ाई या बगावत? विस्तार से समझिए किस से वजह से चर्चाओं में आया ये मामला?Rajasthan News: 1857 के संग्राम को लेकर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में इतिहासकारों का नजरिया जानना भी अहम हो जाता है.

Read more »

संभल में मिली ऐतिहासिक सुरंग का 1857 क्रांति से क्या कनेक्शन? उठा ऐसे रहस्य से पर्दा, जानकर इतिहासकार भी हैरान!Sambhal: historic tunnel found in Sambhal 1857 revolution Connection historians surprised, संभल में मिली ऐतिहासिक सुरंग, 1857 क्रांति से क्या कनेक्शन? इतिहासकार हैरान

Read more »

यूपी, बिहार, बंगाल से हैं अजनाला के 282 शहीद: DNA और दांतों से खुलासा, तमिलनाडु-कनाडा से परिवार सामने आए; स...Ajnala Massacre 1857; UP Bihar Martyrs Skeletons DNA Sample | Dental Remains

Read more »