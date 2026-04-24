अयोध्या में रामलला दर्शन: ट्रस्ट ने बदली व्यवस्था, सामान्य पासधारकों को भी पूरक मंदिरों के दर्शन

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला सहित परिसर के सभी पूरक मंदिरों में दर्शन-पूजन प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। सामान्य पासधारकों को भी पूरक मंदिरों के दर्शन मिलेंगे और ट्रस्ट ने भारतीय परिधान में दर्शन करने की सलाह दी है।
अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन -पूजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य दर्शन व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और सभी के लिए समान बनाना है। ट्रस्ट ने सामान्य पासधारकों को भी परकोटे के पूरक मंदिरों के दर्शन की अनुमति दे दी है, जो पहले केवल सुगम और विशिष्ट पासधारकों के लिए उपलब्ध था। यह कदम दर्शन व्यवस्था में समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे सभी देवताओं के दर्शन -पूजन के लिए भारतीय परिधान में ही आएं। पुरुषों के लिए धोती-कुर्ता या कुर्ता-पजामा और महिलाओं के लिए साड़ी या पंजाबी ड्रेस के साथ दुपट्टा या चूड़ीदार दुपट्टा पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि, यह अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ट्रस्ट का मानना है कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए दर्शन करने से आध्यात्मिक अनुभव और गहरा होगा। ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बदलाव किसी भी प्रकार की धार्मिक बाध्यता नहीं है, बल्कि एक विनम्र अनुरोध है। ट्रस्ट ने अधिकाधिक पासधारकों को पूरक मंदिरों के दर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए प्रायोगिक रूप से एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब, जब दर्शन ार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, तो सामान्य पास के माध्यम से सप्तर्षि मंदिरों के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को परकोटे की ओर भी भेजा जा रहा है। इससे पहले, केवल सप्तर्षि व शेषावतार मंदिर और कुबेर टीला का दर्शन करने वाले पासधारक श्रद्धालुओं को ही परकोटे में बने छह पूरक मंदिरों के दर्शन की अनुमति थी। हालांकि, भीड़ अधिक होने पर सुरक्षा कारणों से यह प्रयोग नहीं किया जाता है, और केवल सुगम व विशिष्ट पासधारक श्रद्धालुओं को ही परकोटे में भेजा जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ.
अनिल मिश्र ने बताया कि व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है और जल्द ही पूरक मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब वेबसाइट पर सुगम दर्शन के साथ-साथ सामान्य दर्शन का विकल्प भी उपलब्ध है। सुगम दर्शन पास में रामलला, राम परिवार और परकोटा के छह मंदिरों के दर्शन शामिल होंगे, जबकि सामान्य दर्शन पास में रामलला, राम परिवार, शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और कुबेर टीले के दर्शन शामिल होंगे। बुकिंग की अधिकतम संख्या को घटाकर पांच कर दिया गया है, जबकि पहले एक पास में आठ श्रद्धालु दर्शन कर सकते थे। वर्तमान में, आठ मई तक के सभी सुगम और सामान्य दर्शन के स्लॉट बुक हो चुके हैं। ट्रस्ट ने अयोध्या में वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए 'विशिष्ट दर्शन' का विकल्प पूरी तरह से हटा दिया है। अब सभी श्रद्धालुओं को समान श्रेणी में दर्शन की सुविधा मिलेगी। ट्रस्ट का यह निर्णय अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। ट्रस्ट का मानना है कि सभी श्रद्धालुओं को समान अवसर मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बदलाव दर्शन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए किया गया है। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को ध्यान से पढ़ें और अपनी बुकिंग करते समय सभी नियमों और शर्तों का पालन करें। ट्रस्ट का उद्देश्य सभी श्रद्धालुओं को एक सुखद और यादगार दर्शन अनुभव प्रदान करना है। ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि वे लगातार दर्शन व्यवस्था में सुधार करते रहेंगे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे
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