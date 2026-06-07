अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप, पुलिस की प्रारंभिक जांच

अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े घोटाले के आरोपों को लेकर पुलिस प्रकरण का विश्लेषण कर रही है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करोड़ों रुपये गायब होने का आरोप लगाया है। ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने ऑडिट की प्रक्रिया की जानकारी दी और कहा कि अभी तक कोई आश्चर्यजनक बात नहीं सामने आई।

अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) के अधिकारियों ने इन आरोपों को किया है, जिससे पुलिस प्रकरण का विश्लेषण शुरू करने वाली है। हालांकि अभी तक ट्रस्ट से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे की धनराशि के संचालन के लिए समय-समय पर आंतरिक ऑडिट करवाते हैं और अभी ऑडिट प्रक्रिया जारी है। वह भी कहते हैं कि अभी तक किसी अनिश्चितता या गैरकानूनी गतिविधि का पता नहीं चला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि करोड़ों रुपये गायब होने का आरोप लगाया गया है और न्यायालय से स्वयं संज्ञान प्राप्त करने की मांग की गई है। उन्होंने सरकार की शांति तंद्रulae के लिए आलोचना की है। पुलिस अधिकारियों ने ट्रस्ट से सही स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है और शिकायत दर्ज होने पर ही आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) के अधिकारियों ने इन आरोपों को किया है, जिससे पुलिस प्रकरण का विश्लेषण शुरू करने वाली है। हालांकि अभी तक ट्रस्ट से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे की धनराशि के संचालन के लिए समय-समय पर आंतरिक ऑडिट करवाते हैं और अभी ऑडिट प्रक्रिया जारी है। वह भी कहते हैं कि अभी तक किसी अनिश्चितता या गैरकानूनी गतिविधि का पता नहीं चला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि करोड़ों रुपये गायब होने का आरोप लगाया गया है और न्यायालय से स्वयं संज्ञान प्राप्त करने की मांग की गई है। उन्होंने सरकार की शांति तंद्रulae के लिए आलोचना की है। पुलिस अधिकारियों ने ट्रस्ट से सही स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है और शिकायत दर्ज होने पर ही आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले अखिलेश यादव पुलिस जांच आंतरिक ऑडिट

United States Latest News, United States Headlines