अरबाज खान की कार में अनजान व्यक्ति का घुसपैठ, सुरक्षाकर्मियों द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल

कोलकता में बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान की सुरक्षा में लापरवाही साझा हुई। एक इवेंट के बाद कार में अनजान युवक घुसे, सुरक्षाकर्मियों ने उसे पीटा। अरबाज खान असहज दिखे। पूरी घटना का वीडियो वायरल।

कोलकाता में बॉलीवुड अभिनेता और फिल्ममेकर अरबाज खान की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। एक इवेंट के दौरान एक अनजान शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर अरबाज खान की कार के अंदर जाकर बैठ गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देखिए इस वीडियो में फिर क्या हुआ?

कोलकता में एक कार्यक्रम के बाद अरबाज खान की लग्जरी कार बाहर खड़ी थी। तभी भीड़ में से एक युवक अचानक सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर कार के पास पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गया। युवक की इस हरकत से वहां अचानक अफरा-तफरी मच गई। उस अनजान युवक को कार के अंदर बैठते देख अरबाज खान के बाउंसर्स और निजी सुरक्षाकर्मी तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने युवक को खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षाकर्मियों और युवक के बीच काफी धक्का-मुक्की भी हुई। गुस्से में आए सुरक्षाकर्मियों ने युवक को भीड़ से दूर ले जाकर उसकी पिटाई भी की। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ में से कुछ लोग 'इसे मारो' चिल्लाते हुए भी सुनाई दिए। इस पूरी घटना के दौरान अरबाज खान काफी असहज नजर आए। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को पीछे हटाया और अरबाज की गाड़ी को वहां से सुरक्षित रवाना किया। अरबाज खान पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। अरबाज खान ने दिसंबर 2023 में मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से दूसरी शादी की थी। इससे पहले अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का साल 2017 में तलाक हो गया था





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