उज्जैन के अरमान पवार का शव बीना के पास रेलवे ट्रैक पर मिलने वाले मामले में प्रेम प्रसंग और परिवार द्वारा साजिश का आरोप। एक छात्र ने मां को फोन कर बताया कि अरमान गिर गया है। एमपी तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष का घूस लेना पकड़ने पर सागर में लोकायुक्त ने कार्रवाई की।

अरमान पवार की हत्या के मामले में एमपी तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की अध्यक्ष को घूस लेते पकड़ाई गई है। सागर में लोकायुकत की कार्रवाई के दौरान इस गंभीर आरोप का सामना किया गया। मुख्य रूप से महादेव घाट से लेकर मां हरसिद्धि तक की एमपी बांध परियोजना पर संदेह उत्पन्न हो सकता है, जिससे आस्था की पूरी विरासत पर प्रश्न उठ सकते हैं। इस अवसर पर अरमान पवार का शव रेलवे ट्रैक के पास बीना के निकट मिलने की खबर सनसनी फैलाकर विशाल रोना जगाती है। मृतक की पहचान उज्जैन के रहने वाले अरमान पवार के रूप में हुई। मुख्य तथ्यों के अनुसार, अरमान डेढ़ साल से चल रहे प्रेम प्रसंग के कारण अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन मनाने के लिए रीवा जा रहा था। युवक ने छोटे भाई और मां से फोन पर इस यात्रा की जानकारी देखर उनसे यह भी कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है। यह कहा कि गर्लफ्रेंड उज्जैन में पढ़ती है, जबकि वह रीवा की रहने वाली है। दोनों एग्रीकल्चर कॉलेज में साथ पढ़ते थे। 16 जून की सुबह अरमान घर से निकला और रात करीब 9:30 बजे मां से बात करते हुए बताया कि वह रीवा पहुंच गया है पर उसके साथ धोखा हुआ है। फिर उसका मोबाइल बंद हो गया। 17 जून की रात को किसी छात्र ने अरमान की मां को फोन कर बताया कि अरमान बीना के पास किसी रेलवे स्टेशन के नजदीक गिर गया है। उसने गर्लफ्रेंड के नाम का जिक्र किया। अरमान का शव मंडीबामोरा स्टेशन से बीना की ओर लगभग 500 मीटर दूर रेलवे ट्रैक के पास मिला। जीआरपी ने शव को सिविल अस्पताल भेजा और डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमार्टम की। परिवार ने प्रेम संबंध में साजिश कर हत्या का आरोप लगाया। एमपी तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की अध्यक्ष का घूस लेना पकड़ने पर लोकायुक्त का कार्रवाई का बड़ा प्लान है जिससे बांध परियोजना की शुद्धि सuntu सकती है.

अरमान पवार की हत्या के मामले में एमपी तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की अध्यक्ष को घूस लेते पकड़ाई गई है। सागर में लोकायुकत की कार्रवाई के दौरान इस गंभीर आरोप का सामना किया गया। मुख्य रूप से महादेव घाट से लेकर मां हरसिद्धि तक की एमपी बांध परियोजना पर संदेह उत्पन्न हो सकता है, जिससे आस्था की पूरी विरासत पर प्रश्न उठ सकते हैं। इस अवसर पर अरमान पवार का शव रेलवे ट्रैक के पास बीना के निकट मिलने की खबर सनसनी फैलाकर विशाल रोना जगाती है। मृतक की पहचान उज्जैन के रहने वाले अरमान पवार के रूप में हुई। मुख्य तथ्यों के अनुसार, अरमान डेढ़ साल से चल रहे प्रेम प्रसंग के कारण अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन मनाने के लिए रीवा जा रहा था। युवक ने छोटे भाई और मां से फोन पर इस यात्रा की जानकारी देखर उनसे यह भी कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है। यह कहा कि गर्लफ्रेंड उज्जैन में पढ़ती है, जबकि वह रीवा की रहने वाली है। दोनों एग्रीकल्चर कॉलेज में साथ पढ़ते थे। 16 जून की सुबह अरमान घर से निकला और रात करीब 9:30 बजे मां से बात करते हुए बताया कि वह रीवा पहुंच गया है पर उसके साथ धोखा हुआ है। फिर उसका मोबाइल बंद हो गया। 17 जून की रात को किसी छात्र ने अरमान की मां को फोन कर बताया कि अरमान बीना के पास किसी रेलवे स्टेशन के नजदीक गिर गया है। उसने गर्लफ्रेंड के नाम का जिक्र किया। अरमान का शव मंडीबामोरा स्टेशन से बीना की ओर लगभग 500 मीटर दूर रेलवे ट्रैक के पास मिला। जीआरपी ने शव को सिविल अस्पताल भेजा और डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमार्टम की। परिवार ने प्रेम संबंध में साजिश कर हत्या का आरोप लगाया। एमपी तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की अध्यक्ष का घूस लेना पकड़ने पर लोकायुक्त का कार्रवाई का बड़ा प्लान है जिससे बांध परियोजना की शुद्धि सuntu सकती है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अरमान पवार हत्या बीना रेलवे शव लोकायुक्त कार्रवाई एमपी कर्मचारी संघ प Stacked अपराध

United States Latest News, United States Headlines