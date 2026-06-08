Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

अरमान मलिक की पत्नी कृतिका प्रेग्नेंट? वास्तविकता सामने आई, जानिए पूरा सत्य

मनोरंजन News

अरमान मलिक की पत्नी कृतिका प्रेग्नेंट? वास्तविकता सामने आई, जानिए पूरा सत्य
अरमान मलिककृतिका मलिकपायल मलिक
📆08-06-2026 06:24:00
📰News Nation
77 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 69% · Publisher: 51%

यूट्यूबर अरमान मलिक के घर में खुशियों की बारी दिख रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली खबरें सिर्फ मज़े के लिए थीं। जानिए कि कृतिका के प्रेग्नेंट होने की खबर कितनी सही है और अरमान परिवार में नए मेहमान कब आएगा।

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी फेम अरमान मलिक अपनी दो शादियों और परिवार जीवन के लिए जाने जाते हैं। हाल के व्लॉग में उनकी दूसरी पत्नी कृतिका के प्रेग्नेंट होने का हिंट दिया गया था, जिससे सोशल मीडिया पर छटी बार पिता बनने की खबरें तेज़ हो गईं। एक वायरल वीडियो क्लिप में अरमान कृतिका को देखकर कह रहे हैं कि घर में खुशियों का माहौल है और एक छोटा मेहमान आने वाला है। हालांकि, बाद में पता चला कि यह सिर्फ मज़े के लिए बनाई गई कहानी थी और कृतिका वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं हैं, बल्कि उनकी छोटी बहन बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक से उनके चार बच्चे हैं, जबकि दूसरी पत्नी कृतिका से उनका एक बेटा जैद है। अरमान और पायल दोनों ने कहा है कि कृतिका के भी चार बच्चे होंगे, जिससे आगे चलकर पारिवारिक गतिशीलता बढ़ेगी। इस मसlé के बारे में अरमान ने स्पष्ट किया कि वे दो पत्नियों के साथ एक घर में रहते हैं और परिवार के सदस्य इस नई खुशी के लिए उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर इस गतिशील पर विभिन्न रिएक्शन आए हैं, लेकिन अरमान ने कहा कि वे अपने परिवार के निर्णयों पर खुश हैं और भविष्य में और बच्चों की उम्मीद है। तकनीकी रूप से, वीडियो में कृतिका के बारे में बातचीत में मज़ाकिया तरीके से इंगित किया गया था कि वे मोटी हो रही हैं, जिससे शुरुआत में ग找你भी लगा कि वे प्रेग्नेंट हैं। हालांकि, अधिक जानकारी में यह साफ हुआ कि कृतिका के बच्चे के बजाय उनकी बहन के बच्चे के लिए तैयारी चल रही है। अरमान मलिक , जो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और ओटीटी शो के कलाकार हैं, अपने निजी जीवन के बारे में कभी-कभी सीमित जानकारी देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया कि वे दोनों पत्नियों के साथ संतुलित जीवन जी रहे हैं और परिवार बढ़ना चाहते हैं.

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी फेम अरमान मलिक अपनी दो शादियों और परिवार जीवन के लिए जाने जाते हैं। हाल के व्लॉग में उनकी दूसरी पत्नी कृतिका के प्रेग्नेंट होने का हिंट दिया गया था, जिससे सोशल मीडिया पर छटी बार पिता बनने की खबरें तेज़ हो गईं। एक वायरल वीडियो क्लिप में अरमान कृतिका को देखकर कह रहे हैं कि घर में खुशियों का माहौल है और एक छोटा मेहमान आने वाला है। हालांकि, बाद में पता चला कि यह सिर्फ मज़े के लिए बनाई गई कहानी थी और कृतिका वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं हैं, बल्कि उनकी छोटी बहन बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक से उनके चार बच्चे हैं, जबकि दूसरी पत्नी कृतिका से उनका एक बेटा जैद है। अरमान और पायल दोनों ने कहा है कि कृतिका के भी चार बच्चे होंगे, जिससे आगे चलकर पारिवारिक गतिशीलता बढ़ेगी। इस मसlé के बारे में अरमान ने स्पष्ट किया कि वे दो पत्नियों के साथ एक घर में रहते हैं और परिवार के सदस्य इस नई खुशी के लिए उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर इस गतिशील पर विभिन्न रिएक्शन आए हैं, लेकिन अरमान ने कहा कि वे अपने परिवार के निर्णयों पर खुश हैं और भविष्य में और बच्चों की उम्मीद है। तकनीकी रूप से, वीडियो में कृतिका के बारे में बातचीत में मज़ाकिया तरीके से इंगित किया गया था कि वे मोटी हो रही हैं, जिससे शुरुआत में ग找你भी लगा कि वे प्रेग्नेंट हैं। हालांकि, अधिक जानकारी में यह साफ हुआ कि कृतिका के बच्चे के बजाय उनकी बहन के बच्चे के लिए तैयारी चल रही है। अरमान मलिक, जो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और ओटीटी शो के कलाकार हैं, अपने निजी जीवन के बारे में कभी-कभी सीमित जानकारी देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया कि वे दोनों पत्नियों के साथ संतुलित जीवन जी रहे हैं और परिवार बढ़ना चाहते हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News Nation /  🏆 15. in İN

अरमान मलिक कृतिका मलिक पायल मलिक यूट्यूबर बिग बॉस प्रेग्नेंट पिता बनना परिवार बच्चे ओटीटी शो

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-08 09:24:00