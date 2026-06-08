अरमान मलिक की पत्नी कृतिका प्रेग्नेंट? वास्तविकता सामने आई, जानिए पूरा सत्य

यूट्यूबर अरमान मलिक के घर में खुशियों की बारी दिख रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली खबरें सिर्फ मज़े के लिए थीं। जानिए कि कृतिका के प्रेग्नेंट होने की खबर कितनी सही है और अरमान परिवार में नए मेहमान कब आएगा।
यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी फेम अरमान मलिक अपनी दो शादियों और परिवार जीवन के लिए जाने जाते हैं। हाल के व्लॉग में उनकी दूसरी पत्नी कृतिका के प्रेग्नेंट होने का हिंट दिया गया था, जिससे सोशल मीडिया पर छटी बार पिता बनने की खबरें तेज़ हो गईं। एक वायरल वीडियो क्लिप में अरमान कृतिका को देखकर कह रहे हैं कि घर में खुशियों का माहौल है और एक छोटा मेहमान आने वाला है। हालांकि, बाद में पता चला कि यह सिर्फ मज़े के लिए बनाई गई कहानी थी और कृतिका वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं हैं, बल्कि उनकी छोटी बहन बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक से उनके चार बच्चे हैं, जबकि दूसरी पत्नी कृतिका से उनका एक बेटा जैद है। अरमान और पायल दोनों ने कहा है कि कृतिका के भी चार बच्चे होंगे, जिससे आगे चलकर पारिवारिक गतिशीलता बढ़ेगी। इस मसlé के बारे में अरमान ने स्पष्ट किया कि वे दो पत्नियों के साथ एक घर में रहते हैं और परिवार के सदस्य इस नई खुशी के लिए उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर इस गतिशील पर विभिन्न रिएक्शन आए हैं, लेकिन अरमान ने कहा कि वे अपने परिवार के निर्णयों पर खुश हैं और भविष्य में और बच्चों की उम्मीद है। तकनीकी रूप से, वीडियो में कृतिका के बारे में बातचीत में मज़ाकिया तरीके से इंगित किया गया था कि वे मोटी हो रही हैं, जिससे शुरुआत में ग找你भी लगा कि वे प्रेग्नेंट हैं। हालांकि, अधिक जानकारी में यह साफ हुआ कि कृतिका के बच्चे के बजाय उनकी बहन के बच्चे के लिए तैयारी चल रही है। अरमान मलिक , जो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और ओटीटी शो के कलाकार हैं, अपने निजी जीवन के बारे में कभी-कभी सीमित जानकारी देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया कि वे दोनों पत्नियों के साथ संतुलित जीवन जी रहे हैं और परिवार बढ़ना चाहते हैं.
यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी फेम अरमान मलिक अपनी दो शादियों और परिवार जीवन के लिए जाने जाते हैं। हाल के व्लॉग में उनकी दूसरी पत्नी कृतिका के प्रेग्नेंट होने का हिंट दिया गया था, जिससे सोशल मीडिया पर छटी बार पिता बनने की खबरें तेज़ हो गईं। एक वायरल वीडियो क्लिप में अरमान कृतिका को देखकर कह रहे हैं कि घर में खुशियों का माहौल है और एक छोटा मेहमान आने वाला है। हालांकि, बाद में पता चला कि यह सिर्फ मज़े के लिए बनाई गई कहानी थी और कृतिका वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं हैं, बल्कि उनकी छोटी बहन बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक से उनके चार बच्चे हैं, जबकि दूसरी पत्नी कृतिका से उनका एक बेटा जैद है। अरमान और पायल दोनों ने कहा है कि कृतिका के भी चार बच्चे होंगे, जिससे आगे चलकर पारिवारिक गतिशीलता बढ़ेगी। इस मसlé के बारे में अरमान ने स्पष्ट किया कि वे दो पत्नियों के साथ एक घर में रहते हैं और परिवार के सदस्य इस नई खुशी के लिए उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर इस गतिशील पर विभिन्न रिएक्शन आए हैं, लेकिन अरमान ने कहा कि वे अपने परिवार के निर्णयों पर खुश हैं और भविष्य में और बच्चों की उम्मीद है। तकनीकी रूप से, वीडियो में कृतिका के बारे में बातचीत में मज़ाकिया तरीके से इंगित किया गया था कि वे मोटी हो रही हैं, जिससे शुरुआत में ग找你भी लगा कि वे प्रेग्नेंट हैं। हालांकि, अधिक जानकारी में यह साफ हुआ कि कृतिका के बच्चे के बजाय उनकी बहन के बच्चे के लिए तैयारी चल रही है। अरमान मलिक, जो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और ओटीटी शो के कलाकार हैं, अपने निजी जीवन के बारे में कभी-कभी सीमित जानकारी देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया कि वे दोनों पत्नियों के साथ संतुलित जीवन जी रहे हैं और परिवार बढ़ना चाहते हैं
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