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अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक पर मोदी सरकार पर आरोप: कार्रवाई नहीं और दिखावे के कदम

राजनीति News

अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक पर मोदी सरकार पर आरोप: कार्रवाई नहीं और दिखावे के कदम
नीट पेपर लीकअरविंद केजरीवालमोदी सरकार
📆18-06-2026 08:16:00
📰rpbreakingnews
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नेट पेपर लीक मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को निंदा किया। उन्होंने टेलीग्राम बैन जैसे कदमों को दिखावे बताया और दावा किया कि पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही।

नेट पेपर लीक मामले पर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक रैकेट से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही और यह सिर्फ दिखावे के कदम हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के नीट री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर बैन लगाने को निंदा किया। उनकों कहा कि ऐसे कदम पेपर लीक को रोकने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि पेपर लीक का कारोबार हजारों करोड़ रुपये का है और इसकी आंदोलन से दूसरी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को खरीदने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर यह कारोबार बंद हो जाए तो सांसदों को खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत बताई और जनता से कहा कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और खुल कर आवाज रखनी होगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर का उपयोग करने जैसी बातें भी कही थीं। नीट री-एग्जाम की दिशा में आने वाले परीक्षाओं के लिए सख्त जांच और परीक्षा समय 195 मिनट करने की बात उठाई गई.

नेट पेपर लीक मामले पर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक रैकेट से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही और यह सिर्फ दिखावे के कदम हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के नीट री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर बैन लगाने को निंदा किया। उनकों कहा कि ऐसे कदम पेपर लीक को रोकने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि पेपर लीक का कारोबार हजारों करोड़ रुपये का है और इसकी आंदोलन से दूसरी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को खरीदने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर यह कारोबार बंद हो जाए तो सांसदों को खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत बताई और जनता से कहा कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और खुल कर आवाज रखनी होगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर का उपयोग करने जैसी बातें भी कही थीं। नीट री-एग्जाम की दिशा में आने वाले परीक्षाओं के लिए सख्त जांच और परीक्षा समय 195 मिनट करने की बात उठाई गई

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