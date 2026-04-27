अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखा लंबा पत्र, सत्याग्रह का रास्ता चुना

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक लंबा और विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी न्यायिक अपेक्षाओं और सत्याग्रह के फैसले के बारे में विस्तार से बयां किया है। केजरीवाल ने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जस्टिस शर्मा के सामने न तो स्वयं पेश होंगे और न ही किसी वकील के माध्यम से।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक लंबा और विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी न्यायिक अपेक्षाओं और सत्याग्रह के फैसले के बारे में विस्तार से बयां किया है। केजरीवाल ने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जस्टिस शर्मा के सामने न तो स्वयं पेश होंगे और न ही किसी वकील के माध्यम से। उन्होंने लिखा है कि जस्टिस शर्मा से न्याय मिलने की उनकी उम्मीद अब टूट गई है, और इस कारण उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे हैं और यह फैसला उनकी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे जस्टिस शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 20 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से हटाने की अरविंद केजरीवाल , मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों की याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद, केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को एक लंबा और विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी और निराशा को व्यक्त किया है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि जस्टिस शर्मा के फैसले से उन्हें यह महसूस हुआ है कि न्याय प्रणाली में उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह अब सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है, जो महात्मा गांधी के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे हैं और यह फैसला उनकी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में जस्टिस शर्मा को लिखा है कि वह उनके सामने न तो खुद पेश होंगे और न ही किसी वकील के जरिए। उन्होंने कहा है कि जस्टिस शर्मा से न्याय मिलने की उनकी उम्मीद अब टूट गई है, और इस कारण उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे हैं और यह फैसला उनकी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे जस्टिस शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे हैं और यह फैसला उनकी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक लंबा और विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी न्यायिक अपेक्षाओं और सत्याग्रह के फैसले के बारे में विस्तार से बयां किया है। केजरीवाल ने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जस्टिस शर्मा के सामने न तो स्वयं पेश होंगे और न ही किसी वकील के माध्यम से। उन्होंने लिखा है कि जस्टिस शर्मा से न्याय मिलने की उनकी उम्मीद अब टूट गई है, और इस कारण उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे हैं और यह फैसला उनकी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे जस्टिस शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 20 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से हटाने की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों की याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद, केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को एक लंबा और विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी और निराशा को व्यक्त किया है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि जस्टिस शर्मा के फैसले से उन्हें यह महसूस हुआ है कि न्याय प्रणाली में उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह अब सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है, जो महात्मा गांधी के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे हैं और यह फैसला उनकी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में जस्टिस शर्मा को लिखा है कि वह उनके सामने न तो खुद पेश होंगे और न ही किसी वकील के जरिए। उन्होंने कहा है कि जस्टिस शर्मा से न्याय मिलने की उनकी उम्मीद अब टूट गई है, और इस कारण उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे हैं और यह फैसला उनकी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे जस्टिस शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे हैं और यह फैसला उनकी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है





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