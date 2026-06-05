अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों से आवाज उठाने की अपील की

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक और निरंतर परीक्षा गड़बड़ियों के मुद्दे पर छात्रों और अभिभावकों से सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक अब अरबों-खरबों रुपये का बिजनेस बन चुका है और जनता दबाव नहीं बनाएगी तो यह रैकेट बंद नहीं होगा। NEET, CBSE, CUET, SSC जैसी परीक्षाओं में हुए विवादों के बाद विपक्षी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है।

अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ियों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों और अभिभावकों से सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक अब अरबों-खरबों रुपये का बिजनेस बन चुका है और पूरे रैकेट में प्रभावशाली लोग शामिल हैं। जनता जब तक दबाव नहीं बनाएगी, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। केजरीवाल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब NEET , CBSE , CUET और SSC जैसी प्रमुख परीक्षाओं के लिए देश में विवाद और विरोध प्रदर्शन जारी हैं। 6 जून को जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित प्रदर्शन की तैयारी भी चल रही है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल छात्रों का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की और कहा कि अब बहुत हो चुका है, इन लापरवाहियों को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में NEET -UG 2026 की परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करनी पड़ी। CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों पर भी ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों और अन्य समस्याओं के कारण विवाद हुआ। CUET परीक्षा में कई केंद्रों पर तकनीकी कारणों से विफलता हुई और SSC -GD परीक्षा के दौरान सीट आवंटन और परीक्षा केंद्रों के मामले में शिकायतें सामने आईं। इन घटनाओं के बाद विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस और अन्य दलों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। लोकसभा में राहुल गांधी ने भी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया आधारित संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के अभिजीत डिपके ने 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया। डिपके का दावा है कि उनकी ऑनलाइन याचिका को लगभग 8 लाख लोगों का समर्थन मिल चुका है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि यदि 5 जून तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो वह प्रदर्शन में शामिल होंगी। लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियां उनके भविष्य पर असर डालती हैं। इसलिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर देश भर में बहस तेज हो गई है। सरकार और संबंधित एजेंसियों पर अब सबकी नजर है कि वे छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए क्या कदम उठाती हैं.

अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ियों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों और अभिभावकों से सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक अब अरबों-खरबों रुपये का बिजनेस बन चुका है और पूरे रैकेट में प्रभावशाली लोग शामिल हैं। जनता जब तक दबाव नहीं बनाएगी, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। केजरीवाल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब NEET, CBSE, CUET और SSC जैसी प्रमुख परीक्षाओं के लिए देश में विवाद और विरोध प्रदर्शन जारी हैं। 6 जून को जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित प्रदर्शन की तैयारी भी चल रही है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल छात्रों का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की और कहा कि अब बहुत हो चुका है, इन लापरवाहियों को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में NEET-UG 2026 की परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करनी पड़ी। CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों पर भी ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियों और अन्य समस्याओं के कारण विवाद हुआ। CUET परीक्षा में कई केंद्रों पर तकनीकी कारणों से विफलता हुई और SSC-GD परीक्षा के दौरान सीट आवंटन और परीक्षा केंद्रों के मामले में शिकायतें सामने आईं। इन घटनाओं के बाद विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस और अन्य दलों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। लोकसभा में राहुल गांधी ने भी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया आधारित संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के अभिजीत डिपके ने 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया। डिपके का दावा है कि उनकी ऑनलाइन याचिका को लगभग 8 लाख लोगों का समर्थन मिल चुका है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि यदि 5 जून तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो वह प्रदर्शन में शामिल होंगी। लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियां उनके भविष्य पर असर डालती हैं। इसलिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर देशभर में बहस तेज हो गई है। सरकार और संबंधित एजेंसियों पर अब सबकी नजर है कि वे छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए क्या कदम उठाती हैं





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पेपर लीक परीक्षा गड़बड़ियाँ अरविंद केजरीवाल शिक्षा मंत्री इस्तीफा NEET CBSE CUET SSC जंतर-मंतर प्रदर्शन छात्र आंदोलन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEET, CUET Free Coaching : 1 लाख से अधिक बच्चों को NEET, CUET की फ्री कोचिंग, जानें किसे मिलेगा फायदाNEET, JEE Free Coaching : दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को NEET, JEE और CUET की नि:शुल्क कोचिंग मिलेगी. इसके लिए दिल्ली सरकार ने कोचिंग स्थान बिग और फिजिक्स वाला के साथ करार किया है.

Read more »

CUET, JEE या NEET: कौन सा एग्जाम आपके करियर टारगेट्स को करता है सूट?CUET, NEET Exam, JEE: हर परीक्षा के मकसद और प्रक्रिया को समझना आपको यह तय करने में मदद करेगा कि कौन सी परीक्षा आपकी आकांक्षाओं से सबसे अच्छी तरह मेल खाती है.

Read more »

क्या अब पेन एंड पेपर मोड में होगी JEE, NEET और CUET परीक्षा?क्या अब पेन एंड पेपर मोड में होगी JEE, NEET और CUET परीक्षा?

Read more »

CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन से पहले ऐसे करें आवेदन, जानिए एग्जाम डेट और एलिजिबिलिटीCUET UG 2026 Registration: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर शुरू हो गई है.

Read more »

आज का एक्सप्लेनर: बिना गड़बड़ क्यों नहीं हो पा रहे बड़े एग्जाम; NEET में सेना लगानी पड़ रही, CBSE-12th में गलत मार्किंग, इसका इलाज क्याIndia Education System NEET Paper Leak CBSE Re-Evaluation Portal Row Explained; Follow Dharmendra Pradhan, CBSE OSM Issue, NTA NEET Case, Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

पहले NEET फिर CBSE, SSC और अब CUET... राहुल गांधी बोले- एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई - neet cbse ssc and today cuet rahul gandhi says not a single exam conducted with honestyराहुल गांधी ने CUET-UG 2026 परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार NEET, CBSE, SSC और CUET जैसी बड़ी परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से आयोजित करने में विफल रही है।

Read more »