अरिजीत सिंह का जियांगज: गुमनामी में सुकून और संगीत का जुनून

प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक लेकर पश्चिम बंगाल के जियांगज में रहने वाले अरिजीत सिंह के जीवन और उनके शहर पर उनके प्रभाव की कहानी। जियांगज के संगीत प्रेमियों और स्थानीय लोगों के अनुभवों पर आधारित रिपोर्ट।
बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कहकर अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में रह रहे हैं। दुनिया के लिए अरिजीत सिंह ...
और यहां के लोगों के लिए 'सोमू का शहर'। लेकिन सोमू के इस शहर में कहीं भी आपको 'सोमू' की तस्वीर नहीं नज़र आती। न कहीं पोस्टर लगे मिलते हैं और न ही बैनर। अरिजीत यहां भी चकाचौंध और उसकी नुमाइश से उतने ही फ़ासले पर खड़े दिखाई देते हैं, जितना फ़ासला उन्होंने मुंबई की चमक-दमक वाली दुनिया से बनाए रखा है। बीते जनवरी में जब अरिजीत ने बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग को अचानक ही एक दिन छोड़ दिया, तो यह सवाल उठने लगा कि उनका यह फैसला उनके शहर जियांगज और यहां के लोगों पर क्या प्रभाव डालेगा। उनके ही शहर के लोगों, ख़ासकर युवा पीढ़ी पर इस शख़्सियत का प्रभाव कैसा होगा, जिसने अपने करियर के चरम पर आकर ऐसा फ़ैसला करने की हिम्मत दिखाई। जियांगज पर अरिजीत के प्रभाव को समझने के लिए मैंने यहां की गलियां और इन गलियों में रहने वाले लोगों की मदद ली। जियागंज में संगीत इतना आम है कि शाम को यहां की गलियों से गुज़रने पर रियाज़ करते बच्चों और बड़ों की आवाज़ आपको सुनाई दे जाएगी। ऐसी ही एक आवाज़ ने मुझे मितोश्री की म्यूज़िक क्लास तक पहुंचाया। मितोश्री बीते 25 सालों से जियागंज के बच्चों को संगीत और वाद्य यंत्र की शिक्षा देती हैं। संगीत के प्रति बच्चों के बढे़ रुझान के पीछे वह अरिजीत को एक बड़ी वजह मानती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जियागंज और संगीत के बीच का रिश्ता केवल अरिजीत के कारण ही मज़बूत हुआ है। इसी क्लास में हारमोनियम पर सुर लगा रहीं 19 साल की आयशा अधिकारी कहती हैं, ''म्यूज़िक इज़ वेरी कॉमन इन जियागंज, इट्स पार्ट ऑफ़ आवर कल्चर.
'' पर वह यह भी जोड़ती हैं कि इस छोटी सी जगह में अरिजीत सिंह जैसा कोई नामी व्यक्तित्व रह रहा है इसलिए आज हम म्यूज़िक पर चर्चा कर रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी एक प्लेटफ़ॉर्म है इसका भरोसा हमें नहीं मिलता अगर अरिजीत यहां नहीं रहते। मितोश्री ने हमें ऐसे कई संगीतकारों के नाम बताएं जिनका जन्म जियागंज में हुआ पर वह हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर रहे। अरिजीत सिंह का जियांगज अरिजीत का परिवार विभाजन के समय लाहौर से पश्चिम बंगाल आया था और फिर धीरे-धीरे मुर्शिदाबाद के जियागंज में आकर बस गया। उनकी नानी और मां को संगीत की अच्छी समझ थी इसलिए चार साल की उम्र से ही वह संगीत से जुड़ गए। शुरुआती तालीम घर से मिली, गुरुओं ने हुनर को निखारा, छोटे शहर से बड़े मंच तक का सफ़र तय किया और फिर देखते ही देखते वह हर दिल की आवाज़ बन गए। अरिजीत को जिन तीन गुरुओं से संगीत और वाद्य यंत्र की शिक्षा मिली, वह थे- राजेंद्र प्रसाद हज़ारी, बीरेंद्र प्रसाद हज़ारी और धीरेंद्र प्रसाद हज़ारी। मितोश्री ने भी इन्हीं गुरुओं के सानिध्य में संगीत की शिक्षा को पूरा किया है। वह याद करती हैं, ''अरिजीत मुझसे उम्र में छोटा था। मैंने उसे बचपन से देखा है, एकदम चुप कर के बैठा रहता था क्लास में। मन लगाकर हर चीज़ें सुनता था। केवल गाना ही नहीं, वाद्य यंत्र...
जैसे तबला, तानपुरा हर चीज़ सीखता था।' 'उतनी छोटी उम्र में उसे तानपुरा मिलाते हुए देखना, हमें हैरान कर देता था। तभी से हमारे मन में ये ख़याल रहता था कि यह असाधारण बच्चा है... एकदम असाधारण।'' वह कहती हैं, ''अरिजीत जब अरिजीत नहीं था, सोमू था...
तब से लेकर अब में, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वह पहले भी म्यूज़िक ख़ैपा था और अब भी है। बांग्ला में म्यूज़िक ख़ैपा का मतलब होता है म्यूज़िक पगला। सुर का साधक है वो। अभी भी 7-8 घंटे तो रियाज़ करता ही है।'' अरिजीत ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि वह एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले रात में घंटों रियाज़ करते हैं, गाने के बोल को महसूस करते हैं...
और फिर सुबह में उसे रिकॉर्ड करते हैं। अरिजीत ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनकी आवाज़ पहले ऐसी नहीं थी। उन्होंने अपने गले को तराशा है। उनके घर के बाहर पहरेदार खड़े थे जिन्होंने तस्वीरें लेने से मना कर दिया। आस-पास के लोग बताते हैं कि एड शिरन के साथ उनकी मुलाकात जियांगज की गलियों में हुई थी और उनके गाने 'सैफ़ायर' में यहां के दृश्य दिखाए गए हैं। जियांगज में अरिजीत के पिता का 'हेशेल' नाम का एक पुराना होटल है, जिसे वे परिवार के साथ चलाते हैं
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