अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और मणिपुर हिंसा पर चिंता

अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर विरोध प्रदर्शन और मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के कारण उत्पन्न स्थिति पर यह समाचार रिपोर्ट है।

1978 में पारित अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर फिर से चर्चा शुरू होने से समाज के विभिन्न वर्गों में चिंता बढ़ गई है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम (एसीएफ) ने लोअर दिबांग वैली, वेस्ट सियांग, ईस्ट कामेंग और कामले सहित कई जिलों में रैलियां और धरने आयोजित किए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी एकत्र हुए, जिन्होंने नारे लगाए और तख्तियां लेकर विरोध जताया। यह आंदोलन शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूरदराज इलाकों में भी तेज़ी से फैलता दिखा। ईटानगर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस दशकों पुराने कानून के खिलाफ अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उनका दावा है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। 1978 में पारित अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का उद्देश्य मूल रूप से प्रलोभन या जबरदस्ती के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण को रोकना था। हालांकि, समय के साथ यह कानून विवाद और बहस का विषय बना रहा है, खासकर ईसाई समुदाय के बीच, जो इसे पुराना और दुरुपयोग की संभावना वाला मानते हैं। हालांकि इस अधिनियम के तहत नियम लंबे समय तक नहीं बनाए गए थे, लेकिन हाल के वर्षों में इसके क्रियान्वयन को लेकर फिर से चर्चा शुरू होने से समाज के विभिन्न वर्गों में चिंता बढ़ गई है। नागरिक समाज संगठनों और धार्मिक समूहों ने इसको रद्द करने की मांग तेज कर दी है, यह कहते हुए कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए यह जरूरी है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया है, लेकिन अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। राज्य की राजधानी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा गया कि ‘एपीएफआरए को समाप्त करने की मांग पिछले 50 वर्षों से जारी है और हमारी आवाज आज भी वैसी ही है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तारा ने कहा, ‘यह एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का हनन करता है। हमें लगता है कि यह कानून विशेष रूप से ईसाइयों को निशाना बनाता है।’ उन्होंने सरकार के साथ हुई बैठकों में ठोस प्रगति न होने पर भी असंतोष जताया। उन्होंने कहा, ‘हमने अब तक सरकार के साथ कई बैठकों में भाग लिया है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।’ विभिन्न धरना स्थलों पर वक्ताओं ने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक इस कानून को समाप्त नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘यह एक लोकतांत्रिक विरोध है और जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हम शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठाते रहेंगे।’ फार्म यार्ड में एक शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए और एपीएफआरए के तहत नियम बनाए जाने के विरोध में अपनी आवाज उठाई। एक सर्वधर्मसमभाव (इक्यूमेनिकल) ईसाई संगठन ने मणिपुर में जारी हिंसा के बीच प्रशासन और प्रतिद्वंद्वी जातीय समूहों से संवाद शुरू कर शांति बहाल करने की अपील की है। संगठन ने चेतावनी दी कि नई हिंसा पहले से गंभीर मानवीय संकट को और गहरा कर रही है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ), जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है, ने मणिपुर सरकार और संघर्षरत समूहों के नेताओं से राज्य में बढ़ती झड़पों, हत्याओं और विरोध प्रदर्शन ों के बीच हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री युमनाम खेमेंचंद सिंह को लिखे पत्र में संगठन ने कहा, ‘हम जो देख रहे हैं वह कोई अस्थायी अशांति नहीं, बल्कि एक गंभीर और बढ़ता हुआ मानवीय संकट है।’ क्षेत्रीय प्रवक्ता टोको तेकी द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में स्थिति के लगातार बिगड़ने पर ‘गहरी चिंता’ व्यक्त की गई। इसमें कहा गया है कि स्थानीय चर्च नेताओं ने बताया कि अप्रैल की शुरुआत में तनाव में आई अस्थायी शांति टूट गई, जिससे तीन प्रमुख समुदायों – खासकर हिंदू मेईतेई तथा बड़े पैमाने पर ईसाई कुकी और नगा जनजातीय समूहों – के बीच नए सिरे से टकराव शुरू हो गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हाल के हफ्तों में हिंसा, विरोध और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तनाव 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले में हुए एक विस्फोट के बाद और बढ़ गया, जिसमें दो मेईतेई बच्चों – एक पांच वर्षीय लड़का और उसकी बहन की मौत हो गई और उनकी मां घायल हो गई। मेईतेई समूहों ने इस हमले के लिए कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया, जिसे कुकी नेताओं ने नकार दिया और इसके लिए मेईतेई भूमिगत समूहों की संभावित संलिप्तता की बात कही। इस घटना के बाद इंफाल घाटी सहित राज्य की राजधानी में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की। इस दौरान अशांति और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम तीन और लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। हिंसा अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। 18 अप्रैल को उखरूल जिले में एक घात लगाकर किए गए हमले में दो नगा पुरुषों की हत्या कर दी गई। नगा समूहों ने इसके लिए कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि उन्होंने इस आरोप से इनकार किया। अपील में यूसीएफ ने प्रमुख संगठनों – जैसे यूनाइटेड नगा काउंसिल, कुकी इनपी मणिपुर और मेईतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी – के नेताओं से हस्तक्षेप कर तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह किया। संगठन ने सभी पक्षों से ‘समुदाय, धर्म और पहचान के मतभेदों से ऊपर उठकर’ राज्य के लोगों के हित में बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में काम करने का आह्वान किया। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है, जब मेईतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच उस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध के बाद झड़पें शुरू हुई थीं, जिसमें मेईतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की मांग की गई थी। यह हिंसा राज्य में एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर चुकी है और शांति स्थापित करने के प्रयासों को जटिल बना रही है। ईसाई संगठन ने सभी संबंधित पक्षों से तत्काल कार्रवाई करने और हिंसा को रोकने का आग्रह किया है, ताकि राज्य में शांति और सद्भाव बहाल किया जा सके। उन्होंने पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और प्रभावित समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने की भी अपील की है.

1978 में पारित अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर फिर से चर्चा शुरू होने से समाज के विभिन्न वर्गों में चिंता बढ़ गई है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम (एसीएफ) ने लोअर दिबांग वैली, वेस्ट सियांग, ईस्ट कामेंग और कामले सहित कई जिलों में रैलियां और धरने आयोजित किए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी एकत्र हुए, जिन्होंने नारे लगाए और तख्तियां लेकर विरोध जताया। यह आंदोलन शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूरदराज इलाकों में भी तेज़ी से फैलता दिखा। ईटानगर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस दशकों पुराने कानून के खिलाफ अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उनका दावा है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। 1978 में पारित अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का उद्देश्य मूल रूप से प्रलोभन या जबरदस्ती के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण को रोकना था। हालांकि, समय के साथ यह कानून विवाद और बहस का विषय बना रहा है, खासकर ईसाई समुदाय के बीच, जो इसे पुराना और दुरुपयोग की संभावना वाला मानते हैं। हालांकि इस अधिनियम के तहत नियम लंबे समय तक नहीं बनाए गए थे, लेकिन हाल के वर्षों में इसके क्रियान्वयन को लेकर फिर से चर्चा शुरू होने से समाज के विभिन्न वर्गों में चिंता बढ़ गई है। नागरिक समाज संगठनों और धार्मिक समूहों ने इसको रद्द करने की मांग तेज कर दी है, यह कहते हुए कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए यह जरूरी है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया है, लेकिन अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। राज्य की राजधानी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा गया कि ‘एपीएफआरए को समाप्त करने की मांग पिछले 50 वर्षों से जारी है और हमारी आवाज आज भी वैसी ही है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तारा ने कहा, ‘यह एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का हनन करता है। हमें लगता है कि यह कानून विशेष रूप से ईसाइयों को निशाना बनाता है।’ उन्होंने सरकार के साथ हुई बैठकों में ठोस प्रगति न होने पर भी असंतोष जताया। उन्होंने कहा, ‘हमने अब तक सरकार के साथ कई बैठकों में भाग लिया है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।’ विभिन्न धरना स्थलों पर वक्ताओं ने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक इस कानून को समाप्त नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘यह एक लोकतांत्रिक विरोध है और जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हम शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठाते रहेंगे।’ फार्म यार्ड में एक शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए और एपीएफआरए के तहत नियम बनाए जाने के विरोध में अपनी आवाज उठाई। एक सर्वधर्मसमभाव (इक्यूमेनिकल) ईसाई संगठन ने मणिपुर में जारी हिंसा के बीच प्रशासन और प्रतिद्वंद्वी जातीय समूहों से संवाद शुरू कर शांति बहाल करने की अपील की है। संगठन ने चेतावनी दी कि नई हिंसा पहले से गंभीर मानवीय संकट को और गहरा कर रही है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ), जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है, ने मणिपुर सरकार और संघर्षरत समूहों के नेताओं से राज्य में बढ़ती झड़पों, हत्याओं और विरोध प्रदर्शनों के बीच हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री युमनाम खेमेंचंद सिंह को लिखे पत्र में संगठन ने कहा, ‘हम जो देख रहे हैं वह कोई अस्थायी अशांति नहीं, बल्कि एक गंभीर और बढ़ता हुआ मानवीय संकट है।’ क्षेत्रीय प्रवक्ता टोको तेकी द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में स्थिति के लगातार बिगड़ने पर ‘गहरी चिंता’ व्यक्त की गई। इसमें कहा गया है कि स्थानीय चर्च नेताओं ने बताया कि अप्रैल की शुरुआत में तनाव में आई अस्थायी शांति टूट गई, जिससे तीन प्रमुख समुदायों – खासकर हिंदू मेईतेई तथा बड़े पैमाने पर ईसाई कुकी और नगा जनजातीय समूहों – के बीच नए सिरे से टकराव शुरू हो गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हाल के हफ्तों में हिंसा, विरोध और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तनाव 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले में हुए एक विस्फोट के बाद और बढ़ गया, जिसमें दो मेईतेई बच्चों – एक पांच वर्षीय लड़का और उसकी बहन की मौत हो गई और उनकी मां घायल हो गई। मेईतेई समूहों ने इस हमले के लिए कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया, जिसे कुकी नेताओं ने नकार दिया और इसके लिए मेईतेई भूमिगत समूहों की संभावित संलिप्तता की बात कही। इस घटना के बाद इंफाल घाटी सहित राज्य की राजधानी में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की। इस दौरान अशांति और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम तीन और लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। हिंसा अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। 18 अप्रैल को उखरूल जिले में एक घात लगाकर किए गए हमले में दो नगा पुरुषों की हत्या कर दी गई। नगा समूहों ने इसके लिए कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि उन्होंने इस आरोप से इनकार किया। अपील में यूसीएफ ने प्रमुख संगठनों – जैसे यूनाइटेड नगा काउंसिल, कुकी इनपी मणिपुर और मेईतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी – के नेताओं से हस्तक्षेप कर तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह किया। संगठन ने सभी पक्षों से ‘समुदाय, धर्म और पहचान के मतभेदों से ऊपर उठकर’ राज्य के लोगों के हित में बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में काम करने का आह्वान किया। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है, जब मेईतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच उस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध के बाद झड़पें शुरू हुई थीं, जिसमें मेईतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की मांग की गई थी। यह हिंसा राज्य में एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर चुकी है और शांति स्थापित करने के प्रयासों को जटिल बना रही है। ईसाई संगठन ने सभी संबंधित पक्षों से तत्काल कार्रवाई करने और हिंसा को रोकने का आग्रह किया है, ताकि राज्य में शांति और सद्भाव बहाल किया जा सके। उन्होंने पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और प्रभावित समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने की भी अपील की है





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अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम मणिपुर हिंसा ईसाई समुदाय विरोध प्रदर्शन

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