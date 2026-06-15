उत्तराखंड में अर्धकुंभ के लिए जल निगम ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। अस्थायी पाइपलाइन, स्टैंड पोस्ट, वाटर कूलर और फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। इससे मेला अवधि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और निर्बाध पेयजल उपलब्ध होगा।

उत्तराखंड में अर्धकुंभ के लिए जल निगम ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। अस्थायी पाइपलाइन , स्टैंड पोस्ट , वाटर कूलर और फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। इससे मेला अवधि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और निर्बाध पेयजल उपलब्ध होगा। जल निगम ने बैरागी कैंप, गौरी-शंकर द्वीप, मायापुर, मनसा देवी और हर की पैड़ी सेक्टर में अस्थायी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। स्टैंड पोस्ट लगाकर पीवीसी टैंक स्थापित किए जाएंगे। पानी कनेक्शन और वॉटर कूलर की व्यवस्था की जाएगी। इससे मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा.

उत्तराखंड में अर्धकुंभ के लिए जल निगम ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। अस्थायी पाइपलाइन, स्टैंड पोस्ट, वाटर कूलर और फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। इससे मेला अवधि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और निर्बाध पेयजल उपलब्ध होगा। जल निगम ने बैरागी कैंप, गौरी-शंकर द्वीप, मायापुर, मनसा देवी और हर की पैड़ी सेक्टर में अस्थायी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। स्टैंड पोस्ट लगाकर पीवीसी टैंक स्थापित किए जाएंगे। पानी कनेक्शन और वॉटर कूलर की व्यवस्था की जाएगी। इससे मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा





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