अर्शदीप सिंह की लव लाइफ चर्चा में: पंजाबी अभिनेत्री समरीन कौर के साथ रिश्ते की अटकलें, क्रिकेटर ने बताई शादी की योजना

भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह की लव लाइफ इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। पंजाबी अभिनेत्री समरीन कौर के साथ उनके रिश्ते की खबरें गर्म हैं। अर्शदीप ने हाल ही में शादी को लेकर अपनी योजनाओं का खुलासा किया है।
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह , जो अपनी शानदार बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि वह पंजाबी अभिनेत्री समरीन कौर को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है, जिससे उनके रिश्ते की अटकलों को और बल मिलता है। समरीन कई बार अर्शदीप को मैदान पर चीयर करने भी पहुंचती हैं, खासकर आईपीएल मैचों के दौरान, जहां वह पंजाब किंग्स का समर्थन करती नजर आती हैं। हालांकि, दोनों ने सार्वजनिक रूप
से अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उनके चोरी-छिपे मिलने और क्रिकेट ग्राउंड पर समरीन की उपस्थिति ने फैंस के बीच काफी उत्सुकता जगा दी है। हाल ही में, समरीन को वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स को सपोर्ट करते हुए देखा गया। उन्होंने पैपराजी से बातचीत में टीम की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। फैंस को अर्शदीप और समरीन की जोड़ी काफी पसंद आ रही है, और वे उनके रिश्ते के भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अर्शदीप अभिनेत्री से शादी करेंगे। इस सवाल का जवाब खुद अर्शदीप ने कुछ समय पहले टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक खास बातचीत में दिया था। अपनी शादी की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर, अर्शदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल शादी करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने अपने पिता के हालिया इंटरव्यू का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पिता ने उन्हें अगले 3-4 साल का समय दिया है। अर्शदीप ने कहा, "शादी अभी नहीं करनी है। पापा का अभी एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने मुझे 3-4 साल की छूट दे दी है। अगर क्रिकेट में ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो उम्मीद है, शादी को ज्यादा टाइम के लिए बाय कह पाऊंगा।" उन्होंने आगे यह भी साझा किया कि उन्होंने अपने माता-पिता से कहा है कि जब तक वे उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, तब तक शादी की बात न करें। उन्होंने मजे लेते हुए कहा, "मैंने पेरेंट्स को बोला है, जब तक आपको मेरे चेहरे पर स्माइल चाहिए, शादी की बात ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि अभी अक्षर पटेल भाई को देखता हूं तो इनको हंसाना पड़ता है। हमारे चेहरों पर निखार रहता है। लेकिन इनके चेहरे पर शादी के बाद वो निखार लाना पड़ता है। बस यही है। मजे हैं हमारे।" अर्शदीप के इस बयान से यह साफ होता है कि वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और फिलहाल शादी को अपनी प्राथमिकता नहीं मानते। इस बीच, उनके साथी खिलाड़ी अक्षर पटेल ने शादी के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "शादी भी जरूरी होती है।
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