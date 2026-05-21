अलगाववादी समूहों द्वारा स्कूलों को धमकी देने वाली साइबर गतिविधियों को अंजाम देने वाले आरोपित गिरफ्तार

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पंजाब में स्कूलों को बम से उड़ाने वाले ईमेल का राज खुला, पश्चिम बंगाल से आरोपित गिरफ्तार; साइबर नेटवर्क बेनकाब अमृतसर पुलिस ने स्कूलों और संस्थानों को बम धमकी भेजने वाले साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपित फर्जी और गुप्त जीमेल अकाउंट खरीदने और बेचने का काम करता था, जिनका इस्तेमाल बाद में धमकी भरे ईमेल भेजने में किया गया। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से साइबर आतंकवाद में इस्तेमाल हो रहे डिजिटल नेटवर्क की एक अहम कड़ी को तोड़ने में सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपित की पहचानउर्फ माइकल के रूप में हुई है। आरोपित पेशे से ग्राफिक डिजाइनर बताया जा रहा है और वह इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर सक्रिय विभिन्न समूहों के जरिए ईमेल खातों की खरीद-फरोख्त करता था। तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रेल के आधार पर अमृतसर पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और वहां से आरोपित को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपित के खिलाफ गुजरात में भी मामला दर्ज है। आरोपी फर्जी और गुप्त जीमेल अकाउंट खरीदने और बेचने का काम करता था, जिनका इस्तेमाल बाद में धमकी भरे ईमेल भेजने में किया गया। पुलिस दावेदार ने करीब 300 जीमेल अकाउंट ऑनलाइन माध्यम से खरीदे थे। इनमें से 219 अकाउंट उसने व्हाट्सएप के जरिए बांग्लादेश में मौजूदone व्यक्ति को बेच दिए.

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साइबर क्राइम गैंग नंबर परिवर्तन एक्जीक्युटिव जन्य शिकायत गैंगसिप साइबर अपराध

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