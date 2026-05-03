अलवर के न्यायिक अधिकारी अमन शर्मा की आत्महत्या: परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की

राजस्थान के अलवर में न्यायिक अधिकारी अमन शर्मा ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। परिवार ने पत्नी पर अपमान का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले न्यायिक अधिकारी अमन शर्मा के आत्महत्या करने की खबर ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इलाके में यह दुखद घटना हुई, जिसके बाद रविवार को अमन शर्मा का पार्थिव शरीर उनके गृह नगर अलवर लाया गया। तीजकी श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिवार , रिश्तेदार, और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। अमन शर्मा के पिता, एडवोकेट प्रेम कुमार शर्मा ने अपने बेटे को मुखाग्नि दी। इस हृदयविदारक क्षण में, अमन शर्मा के करीबी और शुभचिंतक भारी मन से मौजूद थे। अमन शर्मा के परिवार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि अमन की पत्नी ने उनके पिता का अपमान किया था, जिसे अमन सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या का दुखद कदम उठाया। अमन ने दो दिन पहले अपने पिता को एक अंतिम कॉल किया था, जिसमें उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि वे अब जीना नहीं चाहते और जीवन उनके लिए असहनीय हो गया है। यह सुनकर उनके पिता तुरंत दिल्ली पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन के बहनोई, राजेश ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसी त्रासदी किसी और के साथ न हो। उन्होंने बताया कि एक मई की रात 8 बजे अमन ने अपने पिता को कॉल करके अपनी पीड़ा बताई थी और यह भी कहा था कि यह उनका अंतिम कॉल है। अमन के पिता रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अमन को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और उनके सामने उनके पिता का अपमान किया गया था, जिसे अमन सहन नहीं कर सके। दो मई की दोपहर को अमन ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बाथरूम में रखा एक स्टूल इस्तेमाल किया और कमरे में रखे शॉल से फांसी लगाई। अमन की साली जम्मू में आईएएस अधिकारी हैं और घटना के समय उनके पति, जो दिल्ली पुलिस में सीनियर आईपीएस हैं, भी वहां मौजूद थे। परिजनों का आरोप है कि अमन की साली उनकी पत्नी को भड़काती थीं और उनके बीच विवाद पैदा करती थीं। अमन की पत्नी और साली के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध थे। अमन शर्मा की पोस्टिंग 2021 में हुई थी। उनके छोटे भाई भी एक सड़क दुर्घटना के बाद मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं और वे एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यह एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर न्याय देने वाले जज के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। शादी के बाद अमन की पत्नी अक्सर अलवर नहीं आती थीं। कुछ महीने पहले उनकी डिलीवरी अलवर के एक निजी अस्पताल में हुई थी। अमन और उनकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जब अमन ने आत्महत्या की, तो उनकी पत्नी की बहन भी घर में मौजूद थी। इस घटना के बाद अमन की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से चली गईं। अंतिम संस्कार के समय उनके ससुराल पक्ष से कोई भी मौजूद नहीं था। अमन के पिता, प्रेम प्रकाश ने बताया कि वे अपने दूसरे बेटे के साथ हुई सड़क दुर्घटना के बाद नहीं चाहते थे कि अमन को कोई परेशानी हो और वे हमेशा उसे खुश देखना चाहते थे। वे अमन की शादी अपने एक दोस्त की बेटी से करवाना चाहते थे, लेकिन अमन को अपनी बैचमेट से प्यार हो गया था। अमन ने परिवार के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा और उनके पिता ने उनकी खुशी के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद अमन तो अक्सर अलवर आते थे, लेकिन उनकी पत्नी का अलवर में कम आना-जाना था। अमन ने कभी भी अपने और अपनी पत्नी के बीच किसी विवाद के बारे में अपने पिता को नहीं बताया था। वे बहुत शांत स्वभाव के थे और अपनी बातों को साझा नहीं करते थे। वे हमेशा खुश रहते थे और सभी का सम्मान करते थे। अमन के पिता को इस बात का दुख है कि वे अपने बेटे को बचा नहीं पाए और उन्हें नहीं पता था कि अमन ऐसा कदम उठा लेगा। घटना के समय, अमन के पिता कमरे के बाहर थे और उन्हें कमरे के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अमन की पत्नी लगातार उनसे लड़ रही थी और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह घटना एक न्यायिक अधिकारी के जीवन की त्रासदी और पारिवारिक कलह की एक दुखद कहानी है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है.

राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले न्यायिक अधिकारी अमन शर्मा के आत्महत्या करने की खबर ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इलाके में यह दुखद घटना हुई, जिसके बाद रविवार को अमन शर्मा का पार्थिव शरीर उनके गृह नगर अलवर लाया गया। तीजकी श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिवार, रिश्तेदार, और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। अमन शर्मा के पिता, एडवोकेट प्रेम कुमार शर्मा ने अपने बेटे को मुखाग्नि दी। इस हृदयविदारक क्षण में, अमन शर्मा के करीबी और शुभचिंतक भारी मन से मौजूद थे। अमन शर्मा के परिवार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि अमन की पत्नी ने उनके पिता का अपमान किया था, जिसे अमन सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या का दुखद कदम उठाया। अमन ने दो दिन पहले अपने पिता को एक अंतिम कॉल किया था, जिसमें उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि वे अब जीना नहीं चाहते और जीवन उनके लिए असहनीय हो गया है। यह सुनकर उनके पिता तुरंत दिल्ली पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन के बहनोई, राजेश ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसी त्रासदी किसी और के साथ न हो। उन्होंने बताया कि एक मई की रात 8 बजे अमन ने अपने पिता को कॉल करके अपनी पीड़ा बताई थी और यह भी कहा था कि यह उनका अंतिम कॉल है। अमन के पिता रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अमन को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और उनके सामने उनके पिता का अपमान किया गया था, जिसे अमन सहन नहीं कर सके। दो मई की दोपहर को अमन ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बाथरूम में रखा एक स्टूल इस्तेमाल किया और कमरे में रखे शॉल से फांसी लगाई। अमन की साली जम्मू में आईएएस अधिकारी हैं और घटना के समय उनके पति, जो दिल्ली पुलिस में सीनियर आईपीएस हैं, भी वहां मौजूद थे। परिजनों का आरोप है कि अमन की साली उनकी पत्नी को भड़काती थीं और उनके बीच विवाद पैदा करती थीं। अमन की पत्नी और साली के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध थे। अमन शर्मा की पोस्टिंग 2021 में हुई थी। उनके छोटे भाई भी एक सड़क दुर्घटना के बाद मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं और वे एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यह एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर न्याय देने वाले जज के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। शादी के बाद अमन की पत्नी अक्सर अलवर नहीं आती थीं। कुछ महीने पहले उनकी डिलीवरी अलवर के एक निजी अस्पताल में हुई थी। अमन और उनकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जब अमन ने आत्महत्या की, तो उनकी पत्नी की बहन भी घर में मौजूद थी। इस घटना के बाद अमन की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से चली गईं। अंतिम संस्कार के समय उनके ससुराल पक्ष से कोई भी मौजूद नहीं था। अमन के पिता, प्रेम प्रकाश ने बताया कि वे अपने दूसरे बेटे के साथ हुई सड़क दुर्घटना के बाद नहीं चाहते थे कि अमन को कोई परेशानी हो और वे हमेशा उसे खुश देखना चाहते थे। वे अमन की शादी अपने एक दोस्त की बेटी से करवाना चाहते थे, लेकिन अमन को अपनी बैचमेट से प्यार हो गया था। अमन ने परिवार के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा और उनके पिता ने उनकी खुशी के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद अमन तो अक्सर अलवर आते थे, लेकिन उनकी पत्नी का अलवर में कम आना-जाना था। अमन ने कभी भी अपने और अपनी पत्नी के बीच किसी विवाद के बारे में अपने पिता को नहीं बताया था। वे बहुत शांत स्वभाव के थे और अपनी बातों को साझा नहीं करते थे। वे हमेशा खुश रहते थे और सभी का सम्मान करते थे। अमन के पिता को इस बात का दुख है कि वे अपने बेटे को बचा नहीं पाए और उन्हें नहीं पता था कि अमन ऐसा कदम उठा लेगा। घटना के समय, अमन के पिता कमरे के बाहर थे और उन्हें कमरे के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अमन की पत्नी लगातार उनसे लड़ रही थी और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह घटना एक न्यायिक अधिकारी के जीवन की त्रासदी और पारिवारिक कलह की एक दुखद कहानी है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है





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