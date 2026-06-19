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अलवर वायरल वीडियो, टेलीग्राम पर कोर्ट सख्त, ममता की सुरक्षा में कटौती

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अलवर वायरल वीडियो, टेलीग्राम पर कोर्ट सख्त, ममता की सुरक्षा में कटौती
अलवर वायरल वीडियोटेलीग्राम पर कोर्ट सख्तममता की सुरक्षा में कटौती
📆19-06-2026 10:38:00
📰AajTak
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अलवर वायरल वीडियो में शामिल हैं शातिर बदमाशों ने लाखों रुपये से भरा एटीएम उखाड़कर ले गए। ममता की सुरक्षा में कटौती को लेकर टीएमसी नेताओं का गुस्सा फूटा। राम मंदिर परिसर में एसआईटी ने 11 घंटे तक की जांच।

अलवर वायरल वीडियो : शातिर बदमाशों ने किया हैरान, लाखों रुपये से भरा एटीएम उखाड़कर ले गए। ममता की सुरक्षा में कटौती को लेकर टीएमसी नेताओं का गुस्सा फूटा। राम मंदिर परिसर में एसआईटी ने 11 घंटे तक की जांच। वैभव सूर्यवंशी को इस पूर्व खिलाड़ी ने सलाह दी, कहा- अपना गुस्सा काबू में रखो। अमेरिका ईरान समझौते के बाद तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। टेलीग्राम पर कोर्ट सख्त , पेपर लीक विवाद में बैन हटाने से इनकार। हाईवे पर रॉन्ग साइड दौड़ा ओवरलोड ट्रक, सड़क पर ही लगा दिया पत्थरों का ढेर। इस साल क्यों थमी मॉनसून की रफ्तार?

IMD ने बताई बड़ी वजह। परिसीमन पर शशि थरूर का 'सैलरी फॉर्मूला', क्या 50% सीटें बढ़ने से खत्म हो जाएगा विवाद? चेकिंग के दौरान खुला ओवरलोडिंग का मामला, ऑटो से निकले 19 लोग। ऑपरेशन टाइगर सफल? उद्धव गुट के 6 सांसदों ने किया बड़ा खेल। 'बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करेंगे', बोले संजय राउत। संभावित डेब्यू से पहले वैभव सूर्यवंशी को मिला BCCI का स्पेशल सपोर्ट। खान सर vs रौशन आनंद विवाद में फंसे तेजस्वी यादव? एक तरफ MY समीकरण, दूसरी तरफ राजनीति

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AajTak /  🏆 5. in İN

अलवर वायरल वीडियो टेलीग्राम पर कोर्ट सख्त ममता की सुरक्षा में कटौती राम मंदिर परिसर में एसआईटी की जांच

 

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