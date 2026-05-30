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अलवर जिले में मौसम का मिजाज बदला, 8 डिग्री गिरा पारा

मौसम News

अलवर जिले में मौसम का मिजाज बदला, 8 डिग्री गिरा पारा
अलवर जिलामौसमबादल
📆30-05-2026 14:26:00
📰Dainik Bhaskar
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अलवर जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार शाम करीब 5 बजे एक बार फिर अचानक चारों तरफ घने बादल छा गए। कई इलाकों में तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। आंधी के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में धूल का गुबार छा गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई।

अलवर जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार शाम करीब 5 बजे एक बार फिर अचानक चारों तरफ घने बादल छा गए। कई इलाकों में तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। आंधी के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में धूल का गुबार छा गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई। मौसम में आए बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जहां पिछले दिनों सुबह 10 बजे तक तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था, वहीं शनिवार को इसी समय तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी पारे में करीब 8 डिग्री की गिरावट आई है। पिछले करीब 10 दिनों से जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में था, जहां अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आती थीं और लोग गर्मी से बचने के लिए गमछा, तौलिया और छाते का सहारा ले रहे थे। तापमान में गिरावट के कारण गर्मी से राहत है। जिले के नजदीक तुलेड़ा गांव का सीन। शनिवार शाम करीब 5 बजे के बाद भी जिले में घने बादल छा गए थे। शाम 5:30 बजे के बाद तेज आंधी और धूल भरा अंधड़ चला, जबकि कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार शाम को भी मौसम ने अचानक करवट ली थी। तेज हवाओं के साथ बादल छाए और रात में रुक-रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। 31 मई को बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। 1 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। 2 और 3 जून को भी बादल ों की आवाजाही बनी रह सकती है, जबकि 4 जून को एक बार फिर गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बादल , हवाएं और बारिश की संभावनाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार बने हुए हैं.

अलवर जिले में पिछले तीन दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार शाम करीब 5 बजे एक बार फिर अचानक चारों तरफ घने बादल छा गए। कई इलाकों में तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। आंधी के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में धूल का गुबार छा गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई। मौसम में आए बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जहां पिछले दिनों सुबह 10 बजे तक तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था, वहीं शनिवार को इसी समय तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी पारे में करीब 8 डिग्री की गिरावट आई है। पिछले करीब 10 दिनों से जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में था, जहां अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आती थीं और लोग गर्मी से बचने के लिए गमछा, तौलिया और छाते का सहारा ले रहे थे। तापमान में गिरावट के कारण गर्मी से राहत है। जिले के नजदीक तुलेड़ा गांव का सीन। शनिवार शाम करीब 5 बजे के बाद भी जिले में घने बादल छा गए थे। शाम 5:30 बजे के बाद तेज आंधी और धूल भरा अंधड़ चला, जबकि कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार शाम को भी मौसम ने अचानक करवट ली थी। तेज हवाओं के साथ बादल छाए और रात में रुक-रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। 31 मई को बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। 1 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। 2 और 3 जून को भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, जबकि 4 जून को एक बार फिर गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बादल, हवाएं और बारिश की संभावनाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार बने हुए हैं

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अलवर जिला मौसम बादल धूल भरी आंधी बारिश तापमान

 

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