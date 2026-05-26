अलवर के खेरली कस्बे में सरकारी स्कूल के शिक्षक रवि टांक के सूने घर से 30 टोल सोने के ज्वेलरी चोरी की घटना; पुलिस ने ताले तोड़कर लूट के बाद चोरों की पहचान के लिए जांच शुरू की।

अलवर के खेरली कस्बे के कजोड़ी मोहल्ले में स्थित सरकारी स्कूल के शिक्षक रवि टांक के निस्ताब घर से लगभग पैंतीस टोल सोने के ज्वेलरी चुराने की एक चौंकाने वाली घटना घटी है। इस हादसे की सूचना मिलने पर फौजदारी जांच के पोथीदार और खेरली थाना के पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुँचे। चोरों ने तीन ताले तोड़कर और मुख्य द्वार के सुरक्षा तंत्र पर धुआं छोड़ते हुए घर के अंदर घुसपैठ की। घर में उपस्थित सभी दरवाज़ों के ताले भी चुराई के निशाने पर फेरे, जिससे की चोरों को घर के भीतर मुक्त यातायात मिला। विलंबिता के बिना, उन्होंने कमरे की अलमारी से नजदीक 30 टोल के सोने की चेन, लॉकेट, सिक्स्ड कंगन, चूड़ियां, चौदह अंगूठियां, मंगलसूत्र, मांग टीका, झुमकी, चार जोड़ी टॉप्स और एक संयोजित हार सेट को लूटकर अपने हाथ में कर लिया। इस चोरी में कुल मिलाकर चेसर की बाज़ार कीमत लगभग 47 लाख रुपए आंकी गई है। दुखद भाग यह है कि रवि टांक तथा उनके परिवार ने गोवर्धन परिक्रमा के दौरान घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर जाना तय किया था। चोरों ने इस बात को भांप लिया कि परिवार लौटने के लिए देर से आएगा, और इस मौके पर प्रभुत्व स्थापित किया। जब दंपति गुंजाईश के अंत में घर में लौटे, तब उनके लिविंग रूम में कई दरवाज़े के ताले टूटे हुए मिले और कमरे का सामान बिखरा हुआ था। कार्यवाही के दौरान पता चला कि चोर मुख्य प्रवेश द्वार के ताले को तोड़ने के बाद और भीतर के दरवाज़ों के ताले को तोड़कर संदिग्ध रूप से कमरे में प्रवेश कर गए। पाइल अनुसार, चोरों ने बिस्तर के ढेर में रखे ज्वेलरी सामान को लूटकर बिना कोई निशान छोड़े घर से निकल गए। पुलिस, इस घटना में ज़िम्मेदार अज्ञात बदमाशों की पहचान की ओर पूरी लगाव से काम कर रही है। खेरली स्टेशन के साक्षी सर्वेक्षण टीम ने बाड़मेर के माजीसा मंदिर की सीसीटीवी फुटेज को भी जाँच के तहत रखा है, ताकि अपराधियों की पहचान और तस्करी नेटवर्क का पता चल सके। साथ ही, आसपास के इलाक़ों में गश्त बढ़ाई गई है और स्थानीय निवासियों से जांच हेतु पूछताछ की गई है। रवि टांक के बयान के अनुसार, चोरों ने इस मौके पर चौकस रहकर और सुरक्षा उपायों का प्रभावी उपयोग नहीं करने के कारण लूट की। पुलिस के अनुसार, चोरों ने घर के तीन ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घर का पर्याप्त संज्ञान भी लिया। इस लिए पुलिस को इसे एक कोर्डिनेटेड अपराध मानते हुए, क्षेत्रीय पुलिस बल के साथ मिलकर इस मामले पर तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस कहानी के इर्द-गिर्द रिलीज़ की गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि चोरों की चालाकी और दीर्घकालिक योजना का दोषांकन चोरों के पुराने मकान में नयी राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी मस्तिष्क की पहचान को दर्शाता है। इसके साथ ही यह घटना एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है कि हर गाँव और शहर में सरकारी और सड़कों के दायरे में सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी विनियमित किया जाना चाहिए। यह घटना नागरिकों को अपनी घरेलू सुरक्षा योजनाओं और तंत्रों के प्रति सजग रहने का अपील करती है। इस चोरी की बात और उसी दिन के एक अलग हादसे को देखते हुए जो कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ी के रांडण के कारण पंजाब के तीन युवकों की मौत और एक गंभीर चोट का कारण बना, यह मामला राज्य भर में सुरक्षा और सर्विलांस को सुदृढ़ करने की तात्कालिक आवश्यकता को दर्शाता है। अलवर और बाड़मेर दोनों घटनाएँ यह सवाल उठाती हैं कि क्या सरकारी अधिकारियों और सामान्य जनता के बीच सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन और संगठनात्मक ढाँचे मौजूद हैं, और यदि वे मौजूद हैं, तो उनके कार्यान्वयन में कौन सी खामियाँ हैं। न्यायिक व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन को इन घटनाओं पर उच्च स्तर पर ध्यान देकर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्योन्मुखी समाज में इस तरह के अपराध का सामना न हो सके.

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