अलवर कॉलेज प्रवेश 2026: फाइनल मेरिट लिस्ट 9 जून, प्रथम सूची 15 जून, प्रतिस्पर्धा में तीव्रता

अलवर के सरकारी कॉलेजों में ग्रेजुएशन प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट 9 जून को जारी होगी, उसके बाद 15 जून को प्रथम प्रवेश सूची आएगी। जीडी कॉलेज में 2040 सीटों पर 3849 आवेदन, विज्ञान‑कला में उच्च प्रतिस्पर्धा, जबकि वाणिज्य में कम आवेदन से सीटों की संभावना बढ़ी। दस्तावेज़ सत्यापन, शुल्क जमा और समय सीमा का पालन आवश्यक।

अलवर में कॉलेज प्रवेश की प्रक्रिया इस साल के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि को नहीं बढ़ाया और अब 9 जून को अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। इस सूची के बाद 15 जून को प्रथम प्रवेश सूची प्रकाशित होगी और 16 जून को विभागीय पुनःवितरण के साथ सेक्शन व विषय आवंटन किया जाएगा। छात्रों को सूची में नाम मिलने के बाद 13 जून तक मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है, उसके बाद ई‑मित्र केंद्र के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। समय पर शुल्क न जमा करने पर प्रवेश का अवसर खतरे में पड़ सकता है, इसलिए सभी को निर्धारित समय सीमा का कठोर पालन करना होगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय (जीडी कॉलेज) में इस वर्ष कुल 2040 सीटें उपलब्ध हैं, परंतु 3849 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई है। बीएससी बायोलॉजी में 176 सीटों के लिए 733 आवेदन, बीएससी मैथ्स में 264 सीटों पर 490 आवेदन दर्ज हुए हैं। बीए कोर्स में लगभग 2443 छात्राओं ने आवेदन किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कला संकाय अभी भी छात्रों की प्राथमिकता बनी हुई है। वाणिज्य संकाय में स्थिति अलग है; बीकॉम में 500 सीटें हैं जबकि केवल 183 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे कई सीटें खाली रह सकती हैं और प्रवेश की संभावना बढ़ गई है। शहर के अन्य प्रमुख कॉलेजों में भी समान प्रवृत्ति देखी जा रही है। राजर्षि महाविद्यालय में बीएससी बायोलॉजी के लिए 1217 आवेदन और बीएससी मैथ्स के लिए 1232 आवेदन आए हैं। कला महाविद्यालय में बीए कोर्स के लिए 3435 आवेदन दर्ज हुए हैं, जिससे पारंपरिक स्नातक पाठ्यक्रमों की लोकप्रियता स्पष्ट होती है। कॉमर्स कॉलेज में पिछले वर्ष की तुलना में आवेदन संख्या में थोड़ा सुधार हुआ है, परंतु बीकॉम में 458 और बीबीए में 107 आवेदन ही मिले हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित रहेगी। अब सभी छात्रों की नजरें 9 जून को प्रकाशित होने वाली फाइनल मेरिट सूची पर टिकी हैं। यह सूची कट‑ऑफ मानदंड तय करेगी और आगे की प्रवेश प्रक्रिया को गति देगी। सूची जारी होने के बाद छात्रों को कॉलेज में नामांकन की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा, जिससे नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज़ समय पर सत्यापित हो जाएँ और शुल्क जमा हो जाए तो प्रवेश प्रक्रिया सुगम रूप से समाप्त होगी और छात्रों को अपने चुने हुए कोर्स में पढ़ाई करने का अवसर मिल जाएगा.

अलवर में कॉलेज प्रवेश की प्रक्रिया इस साल के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि को नहीं बढ़ाया और अब 9 जून को अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। इस सूची के बाद 15 जून को प्रथम प्रवेश सूची प्रकाशित होगी और 16 जून को विभागीय पुनःवितरण के साथ सेक्शन व विषय आवंटन किया जाएगा। छात्रों को सूची में नाम मिलने के बाद 13 जून तक मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है, उसके बाद ई‑मित्र केंद्र के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। समय पर शुल्क न जमा करने पर प्रवेश का अवसर खतरे में पड़ सकता है, इसलिए सभी को निर्धारित समय सीमा का कठोर पालन करना होगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय (जीडी कॉलेज) में इस वर्ष कुल 2040 सीटें उपलब्ध हैं, परंतु 3849 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई है। बीएससी बायोलॉजी में 176 सीटों के लिए 733 आवेदन, बीएससी मैथ्स में 264 सीटों पर 490 आवेदन दर्ज हुए हैं। बीए कोर्स में लगभग 2443 छात्राओं ने आवेदन किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कला संकाय अभी भी छात्रों की प्राथमिकता बनी हुई है। वाणिज्य संकाय में स्थिति अलग है; बीकॉम में 500 सीटें हैं जबकि केवल 183 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे कई सीटें खाली रह सकती हैं और प्रवेश की संभावना बढ़ गई है। शहर के अन्य प्रमुख कॉलेजों में भी समान प्रवृत्ति देखी जा रही है। राजर्षि महाविद्यालय में बीएससी बायोलॉजी के लिए 1217 आवेदन और बीएससी मैथ्स के लिए 1232 आवेदन आए हैं। कला महाविद्यालय में बीए कोर्स के लिए 3435 आवेदन दर्ज हुए हैं, जिससे पारंपरिक स्नातक पाठ्यक्रमों की लोकप्रियता स्पष्ट होती है। कॉमर्स कॉलेज में पिछले वर्ष की तुलना में आवेदन संख्या में थोड़ा सुधार हुआ है, परंतु बीकॉम में 458 और बीबीए में 107 आवेदन ही मिले हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित रहेगी। अब सभी छात्रों की नजरें 9 जून को प्रकाशित होने वाली फाइनल मेरिट सूची पर टिकी हैं। यह सूची कट‑ऑफ मानदंड तय करेगी और आगे की प्रवेश प्रक्रिया को गति देगी। सूची जारी होने के बाद छात्रों को कॉलेज में नामांकन की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा, जिससे नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज़ समय पर सत्यापित हो जाएँ और शुल्क जमा हो जाए तो प्रवेश प्रक्रिया सुगम रूप से समाप्त होगी और छात्रों को अपने चुने हुए कोर्स में पढ़ाई करने का अवसर मिल जाएगा





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