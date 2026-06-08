अलीगढ़ में तालानगरी में ई-बस डिपो व चार्जिंग स्टेशन की योजना, 25 नई ई-बसों का संचालन शुरू

अलीगढ़ नगर निगम ने नगर विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई 25 नई ई-बसों का संचालन तालानगरी के डीपीएस के पास किधारा क्षेत्र में स्थित 1.706 हेक्टेयर जमीन पर स्थापित इलेक्ट्रिक बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन से करने की योजना बनाई है। नगर आयुक्त ने प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया और शासन को तत्काल पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से शहर को स्वच्छ, आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मिलेगी।

शासन की मंशा है कि ई-बसों के संचालन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार हर वर्ष प्रत्येक जिले को नई ई-बसें आवंटित कर रही है। अब तालानगरी से ई-बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। साथ ही यहां चार्जिंग स्टेशन का निर्माण भी होगा। अलीगढ़ निवासियों को स्वच्छ, आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम द्वारा पहल कर दी गई है। कुछ दिनों पहले नगर विकास विभाग द्वारा अलीगढ़ को 25 नई ई-बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इनका संचालन तालानगरी से ही कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। तालानगरी में ये जमीन डीपीएस के पास किधारा क्षेत्र में है। यहां लगभग 1.

706 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। यहां इलेक्ट्रिक बस डिपो व चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह व्यवस्था होने पर अलीगढ़ के हर रास्ते पर ई-बसें दौड़ती नजर आएंगी। रविवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ डीपीएस तालानगरी के पास प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भूमि की उपलब्धता, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति, बस संचालन की संभावनाओं तथा चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इसमें यह जमीन ई-बसों के संचालन के लिए उचित मालूम पड़ी। नगर निगम के संपत्ति विभाग प्रभारी विजय गुप्ता व परिवहन विभाग के एआरएम योगेंद्र कुमार को निर्देशित किया कि जनहित में उक्त भूमि को ई-बस संचालन एवं चार्जिंग स्टेशन के लिए उपलब्ध कराए जाने के संबंध में शासन को तत्काल पत्र प्रेषित किया जाए। बताया कि शासन की मंशा है कि ई-बसों के संचालन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार हर वर्ष प्रत्येक जिले को नई ई-बसें आवंटित कर रही है। इस व्यवस्था से निश्चित रूप से पर्यावरण बचाने के साथ साथ, वातानुकूलित सफर, महिला सुरक्षा व किफायती दरों पर एक जगह से दूसरी जगह जाने का नागरिकों को मौका मिलेगा। टेक्स्ट में अलीगढ़ पुलिस से संबंधित अलग-अलग समाचारों के हिस्से भी शामिल हैं जैसे कि IPL फाइनल में चोरी ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुऐंसर का मोबाइल वापस मिलना, इससे जुड़ी SSP से मिलकर आभार जताना, 48 घंटे में 2 करोड़ की फिरtait मांगने वाले आरोपी का पकड़ना, लॉरेंस बनकर ज्वेलर्स व एएमयू कंट्रोलर से रुपये मांगने का मामला। इन सभी की खासBahti टीमी योजनाएं प्रदर्शित होती हैं





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