अलीगढ़: पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, 19 गिरफ्तार

अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। हमले में चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। यह घटना एक भूमि विवाद से जुड़ी है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रोरावर थाना क्षेत्र के नौगवां अर्जुनपुर गांव में रविवार को एक गंभीर घटना सामने आई। एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय दबंगों ने हमला कर दिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। यह घटना शाम करीब पांच बजे की है, जब शाहजमाल चौकी इंचार्ज महेश चंद्र अपनी टीम के साथ मुख्य आरोपी मेहंदी हसन को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने की कोशिश करने लगी, मेहंदी हसन भागने लगा। उसने अपने परिजनों और गांव के अन्य लोगों को इकट्ठा कर लिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करने लगी। जब पुलिस ने आरोपी को छोड़ने से इनकार कर दिया, तो भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और उनके साथ मारपीट की। इस हमले में चौकी इंचार्ज महेश चंद्र सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल और पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र बल) को मौके पर तैनात करना पड़ा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से ही कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कुल 38 लोगों को नामजद किया गया है और 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और बाकी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। यह घटना एक महीने पहले दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ी है। कावेरी इंक्लेव निवासी विनीत वार्ष्णेय ने नौगवां अर्जुनपुर स्थित अपनी कृषि भूमि (गाटा संख्या 34) पर अवैध कब्जे के प्रयास का आरोप लगाया था। विनीत वार्ष्णेय ने अपनी शिकायत में बताया था कि मेहंदी हसन, रियाजुद्दीन उर्फ राजू और उनके परिजनों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि इन दबंगों ने उनसे 20 लाख रुपये और जमीन में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी। जब विनीत वार्ष्णेय ने विरोध किया, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर उनसे नकदी छीनी और खेत की मेड़ तोड़कर सामान भी चोरी कर लिया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने विवेचना शुरू की थी। इसी विवेचना के दौरान रविवार को आरोपी मेहंदी हसन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम उसके घर पहुंची थी। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने कभी भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की। अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और उनके खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमों की भी जांच की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और पुलिस को अपना सहयोग दें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करेगी, लेकिन आरोपियों को कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दिलाएगी। इस घटना के बाद रोरावर और आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रख रही है। पुलिस का कहना है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। इस घटना के साथ ही, अलीगढ़ में एक अन्य घटना में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला था, जिसके बारे में पुलिस ने प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या का दावा किया है, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। यह घटना भी पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है.

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अलीगढ़ पुलिस हमला रोरावर नौगवां अर्जुनपुर गिरफ्तारी

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