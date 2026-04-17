अली असगर ने क्यों छोड़े 'दादी' जैसे किरदार? बच्चों को स्कूल में झेलनी पड़ी थी शर्मिंदगी

अभिनेता अली असगर ने बताया कि कैसे 'दादी' जैसे महिला किरदारों को निभाने से उन्होंने दूरी बनाई। उनके बच्चों को स्कूल में 'मेरा बाप औरत है' कहकर चिढ़ाया जाता था, जिसके कारण उन्होंने यह फैसला लिया।
जाने-माने हास्य अभिनेता अली असगर , जिन्होंने दशकों से फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, को कपिल शर्मा शो में ' दादी ' के किरदार से अपार लोकप्रियता मिली। इस भूमिका में उन्हें दर्शकों का इतना स्नेह मिला कि वास्तविक जीवन में भी लोग उन्हें ' दादी ' कहकर ही पुकारने लगे। हालांकि, यह भूमिका निभाने के कई साल बीत चुके हैं और अली असगर अब इस तरह के ड्रैग किरदारों से पूरी तरह दूरी बना चुके हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में, अली असगर ने अपने इस निर्णय के पीछे के कारणों का खुलासा किया।
उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने 'दादी' का किरदार छोड़ दिया और क्यों उन्होंने टीवी पर महिला किरदारों को निभाने से परहेज करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि एक समय ऐसा था जब उनके पास महिला किरदारों को निभाने के अलावा शायद ही कोई और विकल्प था, लेकिन जब उनके बच्चों को इस वजह से स्कूल में परेशान किया जाने लगा, तो उन्होंने इन किरदारों से दूर रहने का फैसला किया। मनीष पॉल के यूट्यूब चैनल पर दिए गए एक साक्षात्कार में, अली असगर ने विस्तार से बताया कि उन्होंने महिला किरदारों को निभाने से परहेज क्यों शुरू किया। उनका मुख्य उद्देश्य एक अभिनेता के तौर पर खुद को विकसित करना और नए रास्ते तलाशना था। इसके साथ ही, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से उनके टीवी पर निभाए गए किरदारों के कारण उनके बच्चों को स्कूल में उपहास और बदमाशी का शिकार होना पड़ता था। यह उनके लिए एक बेहद संवेदनशील मुद्दा था, जिसने उनके करियर संबंधी निर्णयों को प्रभावित किया। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अली असगर को यह एहसास हुआ कि वह एक ही तरह के किरदारों में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे एक पल एहसास हुआ कि मैं बस यही कर रहा हूं। जो लोग इसे देख रहे हैं, वो शायद कहेंगे कि क्या ये पागल हो गया है? इसने इसे क्यों छोड़ दिया? लेकिन उस समय, 'कॉमेडी सर्कस' शनिवार और रविवार को प्रसारित होता था, और दोनों ही एपिसोड में मैं एक महिला किरदार निभाता था। इसलिए मेरी छवि बनने लगी थी। लेखकों के लिए भी यह आसान था और वो मेरे लिए बार-बार महिला किरदार लिखते रहते थे।' यह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उन्हें लगा कि उनकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और उन्हें बार-बार एक जैसे ही स्केच और किरदार निभाने पड़ रहे हैं। लेखकों को उनके लिए महिला किरदार लिखना आसान लगता था, जिससे उनकी रचनात्मकता सीमित हो गई थी। अली असगर ने अपनी मजबूरियों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि काम की आवश्यकता और आजीविका चलाने की जरूरत के चलते उन्हें ऐसे किरदार स्वीकार करने पड़ते थे, भले ही उनकी इच्छा कुछ और करने की होती थी। वे कहते हैं, 'मैंने यह इसलिए भी किया क्योंकि मुझे काम की जरूरत थी, यही मेरी आजीविका है। आपको इन सब बातों के बारे में सोचना होगा।' वे उस स्थिति में नहीं थे कि लेखकों या निर्माताओं को अल्टीमेटम दे सकें, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने सहजता से सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन धीरे-धीरे यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। अब, अली असगर अपने करियर में कुछ नया और अलग करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर वे फिर से कॉमेडी की दुनिया में आते हैं, तो उन्हें फिर से उन्हीं ड्रैग किरदारों में बांधा जा सकता है। हालांकि, उन्हें इन किरदारों से कोई शिकायत नहीं है और उन्होंने पिछले 7-8 सालों से टीवी पर ऐसे किरदार नहीं निभाए हैं, फिर भी उन्हें कॉर्पोरेट शो में अक्सर इसी तरह के ऑफर मिलते हैं। अली असगर के लिए सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उनके बच्चों को स्कूल में 'मेरा बाप औरत है' कहकर चिढ़ाया जाने लगा। यह अनुभव उनके लिए बेहद पीड़ादायक था। उन्होंने 'द लल्लनटॉप' को दिए एक साक्षात्कार में बताया था कि 'कॉमेडी सर्कस' के दौरान उनके क्रॉस-ड्रेसिंग प्रदर्शनों के कारण उनके बच्चों को स्कूल में काफी बुली किया गया था। उस समय, उन्होंने कॉमेडी से ब्रेक लेने का फैसला किया और करीब नौ महीने तक घर पर ही रहे। इस घटना के बाद, उन्होंने महिला किरदारों को निभाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। अली असगर ने 2017 में कपिल शर्मा शो छोड़ दिया था, उसी समय कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच विवाद भी चल रहा था। सुनील ग्रोवर तो बाद में शो में लौट आए, लेकिन अली असगर ने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इससे दूरी बनाए रखी। वर्तमान में, अली असगर फिल्मों में सक्रिय हैं और 2024 में एक मराठी फिल्म में दिखाई दिए, जबकि 2025 में वे 'पिंटू की पप्पी' नामक फिल्म में नजर आएंगे
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