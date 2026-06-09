अल्ट्रावायलेट एफ77 ने आइल ऑफ मैन टीटी ट्रैक को कंप्लीट कर इतिहास रचा, भारतीय इंजीनियरिंग का नंबर बनाया

भारतीय इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल ब्रांड अल्ट्रावायलेट ने आइल ऑफ मैन टीटी माउंटेन सर्किट के 37.72 मील लंबे कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करके एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की, जिससे यह दुनिया की सबसे खतरनाक मोटरसाइकल रोड रेस के इतिहাস में पहली भारतीय मोटरसाइकल बन गई।

भारतीय इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल ब्रांड अल्ट्रावायलेट ने दुनिया की सबसे खतरनाक और प्रतिष्ठित रोड रेस आइल ऑफ मैन टीटी माउंटेन सर्किट को सफलतापूर्वक पूरा करके इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि भारतीय स्वदेशी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल के लिए पहली बार होने का विशेष महत्व रखती है। अल्ट्रावायलेट का F77 मोटरसाइकल 60.

72 किलोमीटर लंबे इस ऐतिहासिक कोर्स का एक पूर्ण चक्कर 6 जून 2026 को लगा कर दुनिया की नजर में भारतीय इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग की क्षमता को साबित कर दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व विजेता जेम्स हिलियर, अभिषेक वासुदेव और अभिनेत्री रणविजय सिंह लगातार तीन अनुभवी राइडर्स ने मशीन को पायलट किया। आइल ऑफ मैन टीटी माउंटेन सर्किट को ब्रिटेन में आयोजित किया जाता है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी, खतरनाक और मुश्किल रोड रेस माना जाता है। इस अहम उपलब्धि के बाद अल्ट्रावायलेट के सीईओ नारायण सुब्रमण्यम ने कहा कि यह माइलस्टोन भारतीय डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए गर्व का पल है और यह साबित करता है कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तकनीक अब हाई-परफॉर्मेंस स्टेज पर पहुंच चुकी है। Ultraviolette F77 मशीन बैंगलोर में डिज़ाइन और निर्मित की जाती है और यह यूके और यूरोप के लगभग 18 देशों में निर्यात होती है। भारतीय बाजार में इसकी लिखित कीमत 3,09,000 रुपये से शुरू होती है। यह ई-बाइक 7.1 kWh बैटरी के साथ फिट होती है जो एक चार्ज में 323 किलोमीटर रेंज प्रदान करती है और इसकी अधिकतम गति 155 किमी/घंटा है। इस उपलब्धि ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। यह खबर ओम प्रकाश धीरज द्वारा लिखित है, जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ कार्यरत अनुभवी ऑटोमोबाइल पत्रकार और विश्लेषक हैं





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अल्ट्रावायलेट F77 आइल ऑफ मैन TT इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल भारतीय इंजीनियरिंग रोड रेस रेकॉर्ड

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