अल्लू अर्जुन बने भारत के सबसे महंगे एक्टर, एक फिल्म से कमा रहे करीब 300 करोड़

अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा 2' की बेहतरीन सफलता के बाद शाहरुख, सलमान, प्रभास और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ कर भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता का नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। गणना के अनुसार एक ही फिल्म से करीब 300 करोड़ रुपये की कमाई करके वे इस रेस में आगे बढ़ गए हैं।

अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म ' पुष्पा 2 ' के कारण न बस बॉक्स ऑफिस में बल्कि कमाई के मामले भी एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। एक ही फिल्म से करीब 300 करोड़ रुपये की कमाई करके वे भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं, जिससे वे शाहरुख खान , सलमान खान , प्रभास , विजय और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार스를 पीछे छोड़ गए हैं। यह रिकॉर्ड तोड़ने का मुख्य कारण ' पुष्पा 2 ' की बहुत बड़ी सफलता है। फिल्म ने दुनिया भर में 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की और 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट मुनाफा कमाया। इस मुनाफे के हिस्से के रूप में अल्लू अर्जुन को अपनी फीस के अलावा कई करोड़ रुपये और मिले, जिससे उनकी कुल कमाई 300 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। यह मात्रा अधिकांश भारतीय फिल्मों के पूरे बजट से भी ज्यादा है, जैसे 'बाहुबली 2' का कुल बजट 250 करोड़ रुपये से कम था। भारतीय सिनेमा में फीस के मामले में 1990 के दशक में चिरंजीवी ने पहले बार एक करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, जिसके बाद लगभग तीन दशकों तक शाहरुख खान , प्रभास और रजनीकांत जैसे स्टार इसमें आगे रहे। 2010 में आमिर खान ने 100 करोड़ रुपये की ओर पहुंचा, 2023 में शाहरुख खान ने 'पठान' और 'जवान' से 200 करोड़ से ज्यादा कमाया, और 2024 में थलैवा उ呢 'जेलर' के लिए 250 करोड़ से ज्यादा फीस लेने वाले पहले कर्नाटक एक्टर बने। लेकिन अल्लू अर्जुन ने इन सबको पीछे छोड़ कर अपनी नई पंक्ति में शामिल कर लिया है, जो केवल सबसे ज्यादा फीस और संभावित कमाई दोनों के मामले में नया मानक बना रहा है। अल्लू अर्जुन की इस धमाकेदार कमाई का पीछोकारी मॉडल भी काफी अलग है। वे सिर्फ एक फिल्म 'पुष्पा' फ्रेंचाइज में ही आए हैं, लेकिन उसका इफेक्ट इतना बड़ा था कि उन्होंने बड़ी रजली को अपने पीछे छोड़ दिया। अब उनकी अगली फिल्म 'राका' है, जिसका निर्देशन 'जवान' के निर्देशक एटली कर रहे हैं और डीपिका पादुकोण भी इस एक्शन-एडवेंचर प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। यह फिल्म दिसंबर 2027 में रिलीज होने वाली है। इस प्रकार अल्लू अर्जुन ने केवल एक फिल्म में ही ऐसी सफलता पाई है जो बॉलीवुड के बड़े बRand नामों के सामने उन्हें सबसे महंगे अभिनेता बना रही है.

अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म 'पुष्पा 2' के कारण न बस बॉक्स ऑफिस में बल्कि कमाई के मामले भी एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। एक ही फिल्म से करीब 300 करोड़ रुपये की कमाई करके वे भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं, जिससे वे शाहरुख खान, सलमान खान, प्रभास, विजय और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार스를 पीछे छोड़ गए हैं। यह रिकॉर्ड तोड़ने का मुख्य कारण 'पुष्पा 2' की बहुत बड़ी सफलता है। फिल्म ने दुनिया भर में 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की और 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट मुनाफा कमाया। इस मुनाफे के हिस्से के रूप में अल्लू अर्जुन को अपनी फीस के अलावा कई करोड़ रुपये और मिले, जिससे उनकी कुल कमाई 300 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। यह मात्रा अधिकांश भारतीय फिल्मों के पूरे बजट से भी ज्यादा है, जैसे 'बाहुबली 2' का कुल बजट 250 करोड़ रुपये से कम था। भारतीय सिनेमा में फीस के मामले में 1990 के दशक में चिरंजीवी ने पहले बार एक करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, जिसके बाद लगभग तीन दशकों तक शाहरुख खान, प्रभास और रजनीकांत जैसे स्टार इसमें आगे रहे। 2010 में आमिर खान ने 100 करोड़ रुपये की ओर पहुंचा, 2023 में शाहरुख खान ने 'पठान' और 'जवान' से 200 करोड़ से ज्यादा कमाया, और 2024 में थलैवा उ呢 'जेलर' के लिए 250 करोड़ से ज्यादा फीस लेने वाले पहले कर्नाटक एक्टर बने। लेकिन अल्लू अर्जुन ने इन सबको पीछे छोड़ कर अपनी नई पंक्ति में शामिल कर लिया है, जो केवल सबसे ज्यादा फीस और संभावित कमाई दोनों के मामले में नया मानक बना रहा है। अल्लू अर्जुन की इस धमाकेदार कमाई का पीछोकारी मॉडल भी काफी अलग है। वे सिर्फ एक फिल्म 'पुष्पा' फ्रेंचाइज में ही आए हैं, लेकिन उसका इफेक्ट इतना बड़ा था कि उन्होंने बड़ी रजली को अपने पीछे छोड़ दिया। अब उनकी अगली फिल्म 'राका' है, जिसका निर्देशन 'जवान' के निर्देशक एटली कर रहे हैं और डीपिका पादुकोण भी इस एक्शन-एडवेंचर प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। यह फिल्म दिसंबर 2027 में रिलीज होने वाली है। इस प्रकार अल्लू अर्जुन ने केवल एक फिल्म में ही ऐसी सफलता पाई है जो बॉलीवुड के बड़े बRand नामों के सामने उन्हें सबसे महंगे अभिनेता बना रही है





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