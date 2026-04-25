अल नीनो का कहर: उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अल नीनो के लौटने की आशंका जताई है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है।

अल नीनो का कहर: उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अगले चार दिन भीषण गर्मी और लू की चेतावनी भारत के विभिन्न राज्यों में गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से लू और गर्मी का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। दोपहर की धूप अब असहनीय हो गई है। भारत ीय मौसम विभाग ( आईएमडी ) ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगले चार दिनों तक कई राज्यों में यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर सहित बड़े शहरों में आसमान से बरसती आग और औद्योगिक इकाइयों तथा वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। अधिकांश क्षेत्रों में लू चल रही है, जिसके कारण सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। अगले तीन से चार दिनों तक इसी तरह की स्थिति बने रहने और लू चलने की प्रबल संभावना है। हालांकि, उत्तर-पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में गरज-चमक के साथ बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम कुछ हद तक खुशनुमा बना हुआ है। आईएमडी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्र देश और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में पिछले कई दिनों से लू चल रही है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्र देश , मणिपुर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर बारिश और तेज़ हवाओं ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अल नीनो , जो पिछली बार दुनिया के तापमान को रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने वाली मौसम ी घटना थी, इस साल 2026 के मध्य में फिर से लौटने की उम्मीद है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की मौसम एवं जलवायु एजेंसी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ( डब्ल्यूएमओ ) ने कहा है कि मई से जुलाई के बीच अल नीनो की स्थिति बनने के पूरे आसार हैं और इसके शुरुआती संकेत भी दिखने लगे हैं। अल नीनो मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सतह के तापमान को बढ़ाता है, जिससे हवाओं, दबाव और वर्षा के पैटर्न में बदलाव आता है। मौसम की स्थिति अल नीनो , ला नीना और सामान्य स्थिति के बीच बदलती रहती है। पिछले अल नीनो के कारण 2023 अब तक का दूसरा सबसे गर्म साल और 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार, समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो मई-जुलाई की शुरुआत में अल नीनो की संभावित वापसी का संकेत देता है। पूर्वानुमानों से पता चलता है कि अगले तीन महीनों में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। डब्ल्यूएमओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन से अल नीनो घटनाओं की तीव्रता नहीं बढ़ती है, लेकिन इससे जुड़े प्रभावों को बढ़ा सकता है, क्योंकि गर्म महासागर और वायुमंडल से लू और भारी वर्षा जैसी चरम मौसम घटनाओं के लिए ऊर्जा और नमी की उपलब्धता बढ़ जाती है। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे दिन के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित करने और लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि लोग मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान दें और सावधानी बरतें। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि कृषि और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अत्यधिक गर्मी के कारण फसलें सूख सकती हैं और किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। बिजली की मांग भी बढ़ सकती है, जिससे बिजली कटौती की समस्या हो सकती है। इसलिए, गर्मी से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना आवश्यक है। इसमें जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसके समाधान के लिए सभी देश ों को मिलकर काम करना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर, हम ऊर्जा की बचत करके, कचरे को कम करके और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान कर सकते हैं.

अल नीनो का कहर: उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अगले चार दिन भीषण गर्मी और लू की चेतावनी भारत के विभिन्न राज्यों में गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से लू और गर्मी का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। दोपहर की धूप अब असहनीय हो गई है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगले चार दिनों तक कई राज्यों में यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर सहित बड़े शहरों में आसमान से बरसती आग और औद्योगिक इकाइयों तथा वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। अधिकांश क्षेत्रों में लू चल रही है, जिसके कारण सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। अगले तीन से चार दिनों तक इसी तरह की स्थिति बने रहने और लू चलने की प्रबल संभावना है। हालांकि, उत्तर-पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में गरज-चमक के साथ बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम कुछ हद तक खुशनुमा बना हुआ है। आईएमडी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में पिछले कई दिनों से लू चल रही है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर बारिश और तेज़ हवाओं ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अल नीनो, जो पिछली बार दुनिया के तापमान को रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने वाली मौसमी घटना थी, इस साल 2026 के मध्य में फिर से लौटने की उम्मीद है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की मौसम एवं जलवायु एजेंसी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने कहा है कि मई से जुलाई के बीच अल नीनो की स्थिति बनने के पूरे आसार हैं और इसके शुरुआती संकेत भी दिखने लगे हैं। अल नीनो मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सतह के तापमान को बढ़ाता है, जिससे हवाओं, दबाव और वर्षा के पैटर्न में बदलाव आता है। मौसम की स्थिति अल नीनो, ला नीना और सामान्य स्थिति के बीच बदलती रहती है। पिछले अल नीनो के कारण 2023 अब तक का दूसरा सबसे गर्म साल और 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार, समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो मई-जुलाई की शुरुआत में अल नीनो की संभावित वापसी का संकेत देता है। पूर्वानुमानों से पता चलता है कि अगले तीन महीनों में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। डब्ल्यूएमओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन से अल नीनो घटनाओं की तीव्रता नहीं बढ़ती है, लेकिन इससे जुड़े प्रभावों को बढ़ा सकता है, क्योंकि गर्म महासागर और वायुमंडल से लू और भारी वर्षा जैसी चरम मौसम घटनाओं के लिए ऊर्जा और नमी की उपलब्धता बढ़ जाती है। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे दिन के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित करने और लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि लोग मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान दें और सावधानी बरतें। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि कृषि और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अत्यधिक गर्मी के कारण फसलें सूख सकती हैं और किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। बिजली की मांग भी बढ़ सकती है, जिससे बिजली कटौती की समस्या हो सकती है। इसलिए, गर्मी से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना आवश्यक है। इसमें जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसके समाधान के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर, हम ऊर्जा की बचत करके, कचरे को कम करके और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान कर सकते हैं





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