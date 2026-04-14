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अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल रोहित गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड और नर्सिंग होम संचालकों से पूछताछ के बाद मिली सफलता

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अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल रोहित गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड और नर्सिंग होम संचालकों से पूछताछ के बाद मिली सफलता
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📆14-04-2026 02:54:00
📰Amar Ujala
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पुलिस ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल रोहित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित कई मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था और दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में छिपा हुआ था। पुलिस ने गर्लफ्रेंड और नर्सिंग होम संचालकों से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में रोहित ने किडनी ट्रांसप्लांट में अपनी भूमिका और अन्य आरोपियों के नामों का खुलासा किया।

रोहित तिवारी , जो अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल था, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान, पुलिस ने रोहित के चार मोबाइल नंबरों का पता लगाया, जिनसे वह विभिन्न लोगों से संपर्क करता था। एक नंबर का इस्तेमाल दिल्ली-एनसीआर में, दूसरे का कानपुर और लखनऊ में, तीसरे का कुछ नर्सिंग होम संचालकों से बातचीत करने के लिए और चौथे का अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए होता था। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी, और वह दिल्ली के आसपास के छोटे शहरों में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड और कुछ नर्सिंग होम संचालकों से पूछताछ की, जिसके बाद पुख्ता सबूत मिलने पर उसे कल्याणपुर जीटी रोड के इंदिरानगर से गिरफ्तार किया गया।

रोहित ने पूछताछ में बताया कि वह किडनी ट्रांसप्लांट के पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी लेता था, जिसमें डोनर और रिसीवर को लाना, उन्हें ठहराना और सर्जरी करने वाली टीम को भुगतान करना शामिल था। वह इस काम के लिए मिलने वाली रकम का 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा खुद रखता था। पुलिस को यह भी पता चला कि रोहित 2016 तक डॉ. वैभव, डॉ. अफजल और मुदस्सर अली सिद्दीकी से जुड़ा था, जिनके सहयोग से एनसीआर के कुछ अस्पतालों में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। डॉ. वैभव की एंबुलेंस चालक शिवम अग्रवाल से जान-पहचान होने के कारण रोहित और वैभव दोस्त बन गए। रोहित ने शिवम के कहने पर कानपुर के एक नर्सिंग होम में ट्रांसप्लांट करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में किसी कारण से सर्जरी नहीं हो सकी। रोहित की मुलाकात राहुल नाम के एक युवक ने अली से कराई थी, जिसे राहुल सर्जरी का मास्टरमाइंड बताता था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि रोहित ने पारुल तोमर नामक एक महिला के मामले में भी 25 लाख रुपये लिए थे।

पुलिस ने बताया कि रोहित की गिरफ्तारी के बाद, उसकी संपत्तियों और परिवार के सदस्यों की जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस टीम रोहित के पैतृक गांव बिलग्राम जाएगी, जहां उसके परिवार के सदस्यों से नवीन पांडेय के बारे में पूछताछ की जाएगी। नवीन पांडेय का नाम भी इस रैकेट में शामिल है, जिसके लखनऊ और हरदोई में जाने के संकेत मिले हैं। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, जिनमें राहुल और बिलग्राम के शिवम यादव शामिल हैं। शिवम यादव ट्रांसप्लांट के लिए दवाएं और उपकरण रखने की जिम्मेदारी निभाता था और वह रोहित का बचपन का दोस्त है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, रोहित, नवीन पांडेय और अन्य लोग पार्टी करते थे। मुजफ्फरनगर की पारुल तोमर की किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वे कुल्लू, मनाली, नैनीताल और ऋषिकेश घूमने गए थे, जिसके बाद सभी भूमिगत हो गए।

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