अश्विन ने हार्दिक पांड्या को लगाई कड़ी फटकार, कप्तानी और टीम चयन पर उठाए सवाल

पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार के बाद कप्तानी और टीम चयन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अश्विन ने हार्दिक के टॉस जीतने के फैसले और कृष भगत को अंतिम ओवर सौंपने की गलती को उजागर किया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी और टीम चयन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मिली हार के बाद अश्विन ने हार्दिक पांड्या को जमकर फटकार लगाई है। अश्विन का मानना है कि हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गलत निर्णय लिया और कृष भगत को अंतिम ओवर सौंपना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अश्विन ने हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में ट्रेड होने और कप्तान बनने पर भी अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या पर अब निशाना साधना आसान है क्योंकि वे हमेशा से एक ‘बॉक्स ऑफिस’ खिलाड़ी के रूप में देखे जाते रहे हैं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि हार्दिक पांड्या से उन्हें निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि हार्दिक ने टॉस जीतकर उस टीम को फायदा पहुंचाया जिसने टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करके ही जीत हासिल की थी। अश्विन ने याद दिलाया कि मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी इसी तरह हारी थी। उन्होंने मुंबई की गेंदबाजी की प्रशंसा करते हुए अल्लाह गजनफर, अश्वनी कुमार और जसप्रीत बुमराह का उल्लेख किया, जिन्होंने चेन्नई को 207 रनों पर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि, मुंबई यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। अश्विन ने आगे कहा कि आरसीबी के खिलाफ मैच में भी पिच ऐसी ही थी, जहां दूसरी पारी में पिच धीमी हो गई थी। उन्होंने हार्दिक पांड्या पर परिस्थितियों से सीखने और चेन्नई और हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतने पर विपक्षी टीमों को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए कहने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। अश्विन ने हार्दिक पांड्या के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि उन्होंने परिस्थितियों का आकलन करने में गलती की और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका देकर उन्हें फायदा पहुंचाया। अश्विन ने हार्दिक पांड्या के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका हार्दिक के साथ कोई निजी रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या हमेशा से एक ‘बॉक्स ऑफिस’ खिलाड़ी के रूप में देखे जाते रहे हैं, लेकिन अब उन पर निशाना साधना आसान है। अश्विन ने विशेष रूप से डेथ ओवर में कृष भगत को गेंदबाजी देने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस गेंदबाज ने टी20 विश्व कप के फाइनल में डेविड मिलर और हेनरिक क्लासेन जैसे खतरनाक बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी की हो, उसे खुद ही 20वें ओवर में गेंदबाजी करनी चाहिए थी। अश्विन ने कृष भगत की गेंदबाजी की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने कहा कि कप्तान होने के नाते हार्दिक पांड्या को दबाव झेलना चाहिए था। हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में ट्रेड होने के बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा कि मुंबई ने 2020 में टाइटल जीता था, लेकिन उसके बाद दो सालों तक कुछ नहीं जीत पाई। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में चले गए, जहां उन्होंने एक खिताब जीता और फिर उप-विजेता रहे। जब वे दोबारा मुंबई में आए, तो प्रशंसकों की हूटिंग का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए एक भावनात्मक बोझ है। अश्विन ने कहा कि इस तरह के माहौल में खेलना और प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हार्दिक पांड्या पर सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस भावनात्मक बोझ को झेलना होगा और टीम को आगे ले जाना होगा। अश्विन ने हार्दिक पांड्या को अपनी कप्तानी और टीम चयन में अधिक सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी ताकि मुंबई इंडियंस को सफलता मिल सके.
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी और टीम चयन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मिली हार के बाद अश्विन ने हार्दिक पांड्या को जमकर फटकार लगाई है। अश्विन का मानना है कि हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गलत निर्णय लिया और कृष भगत को अंतिम ओवर सौंपना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अश्विन ने हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में ट्रेड होने और कप्तान बनने पर भी अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या पर अब निशाना साधना आसान है क्योंकि वे हमेशा से एक ‘बॉक्स ऑफिस’ खिलाड़ी के रूप में देखे जाते रहे हैं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि हार्दिक पांड्या से उन्हें निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि हार्दिक ने टॉस जीतकर उस टीम को फायदा पहुंचाया जिसने टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करके ही जीत हासिल की थी। अश्विन ने याद दिलाया कि मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी इसी तरह हारी थी। उन्होंने मुंबई की गेंदबाजी की प्रशंसा करते हुए अल्लाह गजनफर, अश्वनी कुमार और जसप्रीत बुमराह का उल्लेख किया, जिन्होंने चेन्नई को 207 रनों पर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि, मुंबई यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। अश्विन ने आगे कहा कि आरसीबी के खिलाफ मैच में भी पिच ऐसी ही थी, जहां दूसरी पारी में पिच धीमी हो गई थी। उन्होंने हार्दिक पांड्या पर परिस्थितियों से सीखने और चेन्नई और हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतने पर विपक्षी टीमों को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए कहने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। अश्विन ने हार्दिक पांड्या के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि उन्होंने परिस्थितियों का आकलन करने में गलती की और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका देकर उन्हें फायदा पहुंचाया। अश्विन ने हार्दिक पांड्या के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका हार्दिक के साथ कोई निजी रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या हमेशा से एक ‘बॉक्स ऑफिस’ खिलाड़ी के रूप में देखे जाते रहे हैं, लेकिन अब उन पर निशाना साधना आसान है। अश्विन ने विशेष रूप से डेथ ओवर में कृष भगत को गेंदबाजी देने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस गेंदबाज ने टी20 विश्व कप के फाइनल में डेविड मिलर और हेनरिक क्लासेन जैसे खतरनाक बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी की हो, उसे खुद ही 20वें ओवर में गेंदबाजी करनी चाहिए थी। अश्विन ने कृष भगत की गेंदबाजी की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने कहा कि कप्तान होने के नाते हार्दिक पांड्या को दबाव झेलना चाहिए था। हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में ट्रेड होने के बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा कि मुंबई ने 2020 में टाइटल जीता था, लेकिन उसके बाद दो सालों तक कुछ नहीं जीत पाई। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में चले गए, जहां उन्होंने एक खिताब जीता और फिर उप-विजेता रहे। जब वे दोबारा मुंबई में आए, तो प्रशंसकों की हूटिंग का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए एक भावनात्मक बोझ है। अश्विन ने कहा कि इस तरह के माहौल में खेलना और प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हार्दिक पांड्या पर सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस भावनात्मक बोझ को झेलना होगा और टीम को आगे ले जाना होगा। अश्विन ने हार्दिक पांड्या को अपनी कप्तानी और टीम चयन में अधिक सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी ताकि मुंबई इंडियंस को सफलता मिल सके
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