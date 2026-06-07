अश्वगंधा पर FSSAI की गाइडलाइन: अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग बैन

FSSAI ने अश्वगंधा के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी फूड प्रोडक्ट, सप्लीमेंट या दवा में अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग बैन कर दिया गया है। आयुर्वेद में अश्वगंधा सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।

जरूरत की खबर- अश्वगंधा पर FSSAI की गाइडलाइन :लेखक: शिवाकान्त शुक्लसेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' ( FSSAI ) ने अश्वगंधा के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी फूड प्रोडक्ट, सप्लीमेंट या दवा में अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग बैन कर दिया गया है। आयुर्वेद में अश्वगंधा सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसे स्ट्रेस-एंग्जाइटी कम करने, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने और अच्छी नींद के लिए यूज किया जाता है। हालांकि, इसे हमेशा सही मात्रा में और सही तरीके से लेना चाहिए। FSSAI ने ये गाइडलाइन क्यों जारी की है?

एक्सपर्ट: डॉ. पी. के.

श्रीवास्तव, पूर्व सीनियर कंसल्टेंट, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊअश्वगंधा एक जड़ी-बूटी है। यह एक छोटा, सदाबहार पौधा है, जो भारत, मिडिल ईस्ट और कुछ अफ्रीकी देशों उगता है। 'अश्वगंधा' संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अश्व (घोड़ा) और गंध (महक) यानी इससे घोड़े जैसी स्मेल आती है। आयुर्वेद के मुताबिक, इसे खाने से घोड़े जैसी फुर्ती आती है। अश्वगंधा को 'एडाप्टोजेन' माना जाता है। यानी ये बॉडी और ब्रेन को किसी भी परिस्थिति के अनुरूप ढ़लने में मदद करता है।अब इसके इस्तेमाल को सीमित किया गया है। फूड प्रोडक्ट, सप्लीमेंट या दवाइयों में अश्वगंधा की पत्तियों या उनके एक्सट्रैक्ट (मुख्य तत्व) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ अश्वगंधा की जड़ और उसका एक्सट्रैक्ट ही हेल्थ सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।FSSAI ने कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए यह गाइडलाइन जारी की है। कुछ कंपनियां फूड प्रोडक्ट्स में अश्वगंधा की पत्तियों और उनके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रही थीं, जबकि इसकी अनुमति नहीं है।एक्सपर्ट्स का मानना है कि अश्वगंधा की पत्तियों के प्रभाव और सेफ्टी को लेकर पर्याप्त साइंटिफिक सबूत नहीं हैं। इसलिए यह फैसला लिया गया है।यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) के मुताबिक, अश्वगंधा में कई एक्टिव कंपाउंड्स और जरूरी पोषक तत्व होते हैं।स्ट्रेस कम करने और नर्वस सिस्टम को कूल रखने में मदद करता है।अश्वगंधा में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। साथ ही इसमें कुछ जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। नीचे ग्राफिक में 100 ग्राम अश्वगंधा रूट (जड़) पाउडर की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए-अश्वगंधा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है।अश्वगंधा मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है।2.

साल 2021 में 'वेंथम साइंस' जर्नल में एक रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश हुई। इसके मुताबिक, अश्वगंधा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकता है।डॉ. पी. के. श्रीवास्तव के मुताबिक, यह व्यक्ति की जरूरत पर निर्भर करता है।सुबह खाली पेट-ध्यान रखें, किसी खास बीमारी या कंडीशन में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।पैक पर लिखी डोज और डॉक्टर की सलाह के अनुसार।सवाल- अश्वगंधा की कितनी मात्रा सुरक्षित है?

इसकी सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, हेल्थ कंडीशन और उद्देश्य पर निर्भर करती है। डॉ. पी. के.

श्रीवास्तव के मुताबिक-इसे एक बार में या सुबह-शाम में (दो बार में) ले सकते हैं।आमतौर पर इसका सही डोज लेना सुरक्षित है। इसके बावजूद इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न लें।हां, अश्वगंधा के ओवरडोज से शरीर पर नेगेटिव असर पड़ सकते हैं। सभी साइड इफेक्ट्स ग्राफिक में देखिए-अश्वगंधा भले ही जड़ी-बूटी है, लेकिन कुछ लोगों को इसे लेने से बचना चाहिए। ग्राफिक में देखिए-अश्वगंधा खरीदते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखें-इंग्रीडिएंट्स (सामग्री) ध्यान से पढ़ें, मिलावट न हो।मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करें।जरूरत की खबर- गर्मियों में लें नेचुरल कूलिंग हर्ब्स:बॉडी टेंपरेचर करे कंट्रोल, डिटॉक्स में मददगार, जानें किन्हें नहीं लेना चाहिए गर्मियों में पसीना, थकान और डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण बताते हैं कि शरीर लगातार हीट हो रहा है। इससे बचने लिए अक्सर लोग ऐसे डाइट ऑप्शन तलाशते हैं, जो शरीर की गर्मी को बैलेंस कर सकें। इंडियन किचन में कुछ नेचुरल कूलिंग हर्ब्स हमेशा मौजूद रहते हैं। इनमें पुदीना, सौंफ, धनिया शरीर का तापमान बैलेंस करने में मदद करते हैं





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