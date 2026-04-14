असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला: 'मुसलमानों के साथ इस्तेमाल करो और फेंक दो' की नीति

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुसलमानों के साथ 'इस्तेमाल करो और फेंक दो' की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने भाजपा को मजबूत करने में मदद की है और मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एआईएमआईएम के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ममता बनर्जी पर मुसलमान ों के साथ 'इस्तेमाल करो और फेंक दो' वाला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में, ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही भाजपा को मजबूत करने में मदद की है और मुसलमान ों के साथ 'इस्तेमाल करो और फेंक दो' वाली नीति का पालन करने वाली भी वही हैं।

ओवैसी ने कहा कि उन पर अक्सर मुसलमानों के वोटों को विभाजित करके भाजपा की 'बी टीम' के रूप में कार्य करने का आरोप लगता रहा है। बंगाल में भी उन्हें इसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जहां वे तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता हुमायूं कबीर का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'यह ममता बनर्जी ही हैं जो बंगाल में भाजपा की स्थिति को मजबूत कर रही हैं। 1977 में भाजपा के पास केवल चार विधायक थे।'

ओवैसी ने आगे कहा, 'लोग हमें गालियां दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन कोई यह तो समझाए कि वे तब कहां थे जब 8 लाख मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया गया था? अब चुनाव लड़ने का फैसला करने पर वे हमें गालियां दे रहे हैं।'

ओवैसी ने ममता बनर्जी पर मुसलमानों के साथ 'जानवरों जैसा' व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'आप (ममता बनर्जी) एसईजेड (SEZ) क्यों नहीं बनातीं? आप मुसलमानों के साथ जानवरों जैसा (गायों और भैंसों जैसा) बर्ताव करती हैं। उनके वोटों के लिए उन्हें दुहती हैं और फिर उन्हें किनारे कर देती हैं।' उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है।

ओवैसी ने कहा कि वह किसी भी पार्टी की बी टीम नहीं हैं और एआईएमआईएम मुसलमानों को एक स्वतंत्र नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवैसी ने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि वे किसी भी बहकावे में न आएं और एआईएमआईएम का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम बंगाल में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी।

ओवैसी ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों को केवल वोट बैंक मानती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में विफल रही हैं। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम बंगाल में एक मजबूत विकल्प प्रदान करेगी और मुसलमानों को सशक्त बनाएगी।

ओवैसी ने यह भी कहा कि वह बंगाल में एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम सभी वर्गों के लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता होगी। ओवैसी ने कहा कि वह बंगाल के लोगों से अपील करते हैं कि वे एआईएमआईएम का समर्थन करें ताकि वे एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि एआईएमआईएम किसी भी तरह की हिंसा और भेदभाव के खिलाफ है।

ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो सभी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवैसी ने कहा कि वह बंगाल के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों और वंचितों के लिए खड़ी है। ओवैसी ने कहा कि वह बंगाल में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को सशक्त बनाने के लिए काम करेगी।

ओवैसी ने कहा कि वह बंगाल के लोगों से अपील करते हैं कि वे एआईएमआईएम का समर्थन करें ताकि वे एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि एआईएमआईएम किसी भी तरह की हिंसा और भेदभाव के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो सभी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवैसी ने कहा कि वह बंगाल के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों और वंचितों के लिए खड़ी है। ओवैसी ने कहा कि वह बंगाल में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को सशक्त बनाने के लिए काम करेगी





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