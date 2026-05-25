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असम यूसीसी विधेयक 2026: असम सरकार ने विधानसभा में पेश किया

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असम यूसीसी विधेयक 2026: असम सरकार ने विधानसभा में पेश किया
असम यूसीसी विधेयक 2026विधानसभासमान नागरिक संहिता विधेयक
📆25-05-2026 06:28:00
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असम सरकार ने यूसीसी विधेयक 2026 विधानसभा में पेश कर दिया है. इसका लक्ष्य विवाह से जुड़े नियमों को सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करना है. असम सरकार ने राज्य विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता विधेयक' को पेश किया है।

असम सरकार ने यूसीसी विधेयक 2026 विधानसभा में पेश कर दिया है. इसका लक्ष्य विवाह से जुड़े नियमों को सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करना है.

असम सरकार ने राज्य विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता विधेयक' को पेश किया है। इस पर विपक्षियों ने जमकर हंगामा काटा। विपक्षी दलों के विधायकों ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि इसे पेश किए जाने से पहले सभी पक्षकारों के साथ चर्चा होनी जरूरी है। सभी से बातचीत के बाद इस बिल को पेश किया जाना चाहिए। इसका असर राज्‍य के लोगों की सदियों से चली आ रही परंपराओं पर होगा। असम विधानसभा का विशेष सत्र 21 मई से 26 मई तक होगा। ऐसे में मंगलवार को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यूसीसी बिल पर चर्चा होनी है। असम विधानसभा में पेश यूसीसी विधेयक के अनुसार, इसका लक्ष्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सह जीवनसाथी संबंध से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करना है.

इसके साथ ही इसमें एक से अधिक शादी पर प्रतिबंध लगाना है। पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह की उम्र 21 वर्ष तक करना है। वहीं महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की गई है। असम सरकार ने यूसीसी विधेयक 2026 को विधानसभा में पेश कर दिया गया है. संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से सदन में बिल पेश कर दिया है.

असम यूसीसी विधेयक 2026 विधेयक पर मंगलवार को चर्चा होने संभावना बताई जा रही है. सीएम हिमंता ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान कर दिया था कि सत्‍ता में दोबारा वापसी करने वह यूसीसी बिल को पेश करेंगे. इस कानून का उद्देश्य शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह, संपत्ति में अधिकार, विवाह पंजीकरण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में एक समान कानूनी ढांचे को रखता है. कानून बनने के बाद ये सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा

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असम यूसीसी विधेयक 2026 विधानसभा समान नागरिक संहिता विधेयक राजनीति

 

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