असम में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा, पश्चिम बंगाल में भी सकारात्मक माहौल: बैजयंत पंडा

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा ने असम में पिछली बार से भी बड़े जनादेश से सत्ता में वापसी करने का विश्वास जताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी पार्टी के लिए सकारात्मक माहौल होने की बात कही।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रपाड़ा के सांसद बैजयंत पंडा ने मंगलवार को व्यक्त किया कि असम में भाजपा पिछली बार की तुलना में भी अधिक भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के चुनाव प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए पंडा ने कहा कि इस बार असम में ‘डबल इंजन’ सरकार और भी अधिक मजबूत जनादेश के साथ बनेगी। उनका मानना है कि भाजपा निश्चित रूप से निर्णायक जीत हासिल करेगी। अपने हालिया राजनीति क अनुभवों को साझा करते हुए पंडा ने बताया कि उन्होंने लगभग चार महीने असम में रहकर चुनाव की तैयारियों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और मतदाताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। जमीनी स्तर पर प्राप्त अनुभवों, कार्यकर्ताओं से मिली प्रतिक्रिया और जनता के व्यापक समर्थन के आधार पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा एक शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘डबल इंजन’ सरकार असम में तीव्र गति से विकास को बढ़ावा देने वाली साबित होगी। पंडा ने पश्चिम बंगाल के बारे में भी आशावाद व्यक्त किया, जहां भाजपा लगातार अपनी राजनीति क पैठ को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी पार्टी को जनता से ‘बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया’ मिल रही है, जो राज्य की राजनीति क स्थिति में एक संभावित परिवर्तन का संकेत है। यह माहौल पार्टी के लिए बढ़ते जनसमर्थन को दर्शाता है। चुनाव प्रभारी पंडा ने आगे कहा कि भाजपा को असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में सरकार बनाने की प्रबल उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा उत्साह और समर्थन पार्टी के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है। पंडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “मैं असम के बारे में आत्मविश्वास से बात कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वहां लगभग चार महीने चुनाव प्रभारी के रूप में बिताए हैं। पांच साल पहले भी मेरे पास यही जिम्मेदारी थी, जब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार दूसरी बार वहां सत्ता में आई थी। मुझे असम बहुत पसंद है। असम और ओडिशा के बीच भाषा, भोजन, परंपरा और संस्कृति में काफी समानताएं हैं।” उन्होंने ‘डबल इंजन’ सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल पर जोर देते हुए कहा, “मेरे अनुभव के आधार पर, मैं कह सकता हूं कि वहां ‘डबल इंजन’ सरकार को लेकर बहुत उत्साह है। मुझे यह महसूस हुआ है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएंगे।” पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने कहा, “मेरे सहयोगियों और अन्य साथियों से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार वहां भी माहौल बेहद सकारात्मक है। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भी हम सफलता प्राप्त करेंगे।” पंडा ने यह भी उल्लेख किया कि असम में उनकी पिछली जिम्मेदारी के दौरान भी उन्हें इसी तरह का समर्थन मिला था, जिससे उन्हें विश्वास है कि इस बार भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा को एक बार फिर मौका दें ताकि वे असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में विकास और समृद्धि ला सकें। पंडा ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करना और सुशासन स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी सरकार बनाएगी जो जनता के हितों को सर्वोपरि मानेगी और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। पंडा ने विश्वास व्यक्त किया कि असम और पश्चिम बंगाल के लोग भाजपा के विकास के एजेंडे को स्वीकार करेंगे और पार्टी को सत्ता में लाने में मदद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी दोनों राज्यों में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी ताकि वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रपाड़ा के सांसद बैजयंत पंडा ने मंगलवार को व्यक्त किया कि असम में भाजपा पिछली बार की तुलना में भी अधिक भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के चुनाव प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए पंडा ने कहा कि इस बार असम में ‘डबल इंजन’ सरकार और भी अधिक मजबूत जनादेश के साथ बनेगी। उनका मानना है कि भाजपा निश्चित रूप से निर्णायक जीत हासिल करेगी। अपने हालिया राजनीतिक अनुभवों को साझा करते हुए पंडा ने बताया कि उन्होंने लगभग चार महीने असम में रहकर चुनाव की तैयारियों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और मतदाताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। जमीनी स्तर पर प्राप्त अनुभवों, कार्यकर्ताओं से मिली प्रतिक्रिया और जनता के व्यापक समर्थन के आधार पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा एक शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘डबल इंजन’ सरकार असम में तीव्र गति से विकास को बढ़ावा देने वाली साबित होगी। पंडा ने पश्चिम बंगाल के बारे में भी आशावाद व्यक्त किया, जहां भाजपा लगातार अपनी राजनीतिक पैठ को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी पार्टी को जनता से ‘बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया’ मिल रही है, जो राज्य की राजनीतिक स्थिति में एक संभावित परिवर्तन का संकेत है। यह माहौल पार्टी के लिए बढ़ते जनसमर्थन को दर्शाता है। चुनाव प्रभारी पंडा ने आगे कहा कि भाजपा को असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में सरकार बनाने की प्रबल उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा उत्साह और समर्थन पार्टी के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है। पंडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “मैं असम के बारे में आत्मविश्वास से बात कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वहां लगभग चार महीने चुनाव प्रभारी के रूप में बिताए हैं। पांच साल पहले भी मेरे पास यही जिम्मेदारी थी, जब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार दूसरी बार वहां सत्ता में आई थी। मुझे असम बहुत पसंद है। असम और ओडिशा के बीच भाषा, भोजन, परंपरा और संस्कृति में काफी समानताएं हैं।” उन्होंने ‘डबल इंजन’ सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल पर जोर देते हुए कहा, “मेरे अनुभव के आधार पर, मैं कह सकता हूं कि वहां ‘डबल इंजन’ सरकार को लेकर बहुत उत्साह है। मुझे यह महसूस हुआ है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएंगे।” पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने कहा, “मेरे सहयोगियों और अन्य साथियों से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार वहां भी माहौल बेहद सकारात्मक है। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भी हम सफलता प्राप्त करेंगे।” पंडा ने यह भी उल्लेख किया कि असम में उनकी पिछली जिम्मेदारी के दौरान भी उन्हें इसी तरह का समर्थन मिला था, जिससे उन्हें विश्वास है कि इस बार भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा को एक बार फिर मौका दें ताकि वे असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में विकास और समृद्धि ला सकें। पंडा ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करना और सुशासन स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी सरकार बनाएगी जो जनता के हितों को सर्वोपरि मानेगी और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। पंडा ने विश्वास व्यक्त किया कि असम और पश्चिम बंगाल के लोग भाजपा के विकास के एजेंडे को स्वीकार करेंगे और पार्टी को सत्ता में लाने में मदद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी दोनों राज्यों में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी ताकि वहां के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके
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