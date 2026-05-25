असम सरकार ने विधानसभा में पेश किया समान नागरिक संहिता विधेयक: आदिवासियों को मिली छूट और महिलाओं को मिलेंगे समान अधिकार

असम सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक देना और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना है। इस कानून से आदिवासी समाज को पूरी तरह बाहर रखा गया है।
असम की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ ही असम देश के उन चुनिंदा राज्यों की सूची में शामिल होने की राह पर है जिन्होंने नागरिक कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया है। सदन में इस विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, बिल, 2026 का नाम दिया गया है। जैसे ही यह विधेयक सदन के पटल पर रखा गया, विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया और सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष का मुख्य तर्क यह है कि इतने व्यापक प्रभाव वाले कानून को लाने से पहले समाज के सभी हितधारकों और विभिन्न समुदायों के साथ विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने से महिलाओं को पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे, जो सदियों से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा, यह विधेयक विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रावधान करता है, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आए। एक और विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा है। नए नियमों के तहत, बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा और इस प्रक्रिया में कड़े नियमों का पालन करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी और कानूनी विवादों में कमी आएगी। वहीं, असम की विशिष्ट जनसांख्यिकीय स्थिति और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा संतुलन साधा है। विधेयक के मसौदे में आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। यह निर्णय आदिवासी समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और उनकी विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने के उद् देश ्य से लिया गया है, ताकि राज्य के सामाजिक ताने-बाने में कोई टकराव पैदा न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आदिवासियों को इस कानून से राहत देकर सरकार ने एक संभावित बड़े विरोध को रोकने की कोशिश की है, हालांकि विपक्षी दल अब भी इसे एक रणनीतिक कदम बता रहे हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के उस दीर्घकालिक लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर् देश देता है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम तीसरा ऐसा राज्य बन सकता है जिसने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही इसे लागू कर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में सुधार के दावे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व में विभिन्न रैलियों में तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया था, और असम सरकार का यह कदम उसी विचारधारा का विस्तार है। विधानसभा के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। जहां सत्ता पक्ष इसे अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी जीत मान रहा है, वहीं कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और राइजोर दल जैसे विपक्षी दल इसे सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना पर्याप्त समय दिए और बिना गहन विचार-विमर्श के जल्दबाजी में यह कानून थोपना चाहती है। फिलहाल, पूरे देश की नजरें 27 मई पर टिकी हैं, जब इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होने और इसे पारित किए जाने की संभावना है। यदि यह कानून पारित होता है, तो यह असम के सामाजिक, कानूनी और व्यक्तिगत जीवन के तौर-तरीकों में एक व्यापक बदलाव लेकर आएगा.
असम की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ ही असम देश के उन चुनिंदा राज्यों की सूची में शामिल होने की राह पर है जिन्होंने नागरिक कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया है। सदन में इस विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे द यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, बिल, 2026 का नाम दिया गया है। जैसे ही यह विधेयक सदन के पटल पर रखा गया, विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया और सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष का मुख्य तर्क यह है कि इतने व्यापक प्रभाव वाले कानून को लाने से पहले समाज के सभी हितधारकों और विभिन्न समुदायों के साथ विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने से महिलाओं को पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे, जो सदियों से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा, यह विधेयक विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रावधान करता है, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आए। एक और विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा है। नए नियमों के तहत, बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा और इस प्रक्रिया में कड़े नियमों का पालन करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी और कानूनी विवादों में कमी आएगी। वहीं, असम की विशिष्ट जनसांख्यिकीय स्थिति और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा संतुलन साधा है। विधेयक के मसौदे में आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। यह निर्णय आदिवासी समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और उनकी विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि राज्य के सामाजिक ताने-बाने में कोई टकराव पैदा न हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आदिवासियों को इस कानून से राहत देकर सरकार ने एक संभावित बड़े विरोध को रोकने की कोशिश की है, हालांकि विपक्षी दल अब भी इसे एक रणनीतिक कदम बता रहे हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के उस दीर्घकालिक लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम तीसरा ऐसा राज्य बन सकता है जिसने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उत्तराखंड सरकार ने पहले ही इसे लागू कर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में सुधार के दावे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व में विभिन्न रैलियों में तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया था, और असम सरकार का यह कदम उसी विचारधारा का विस्तार है। विधानसभा के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। जहां सत्ता पक्ष इसे अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी जीत मान रहा है, वहीं कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और राइजोर दल जैसे विपक्षी दल इसे सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना पर्याप्त समय दिए और बिना गहन विचार-विमर्श के जल्दबाजी में यह कानून थोपना चाहती है। फिलहाल, पूरे देश की नजरें 27 मई पर टिकी हैं, जब इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होने और इसे पारित किए जाने की संभावना है। यदि यह कानून पारित होता है, तो यह असम के सामाजिक, कानूनी और व्यक्तिगत जीवन के तौर-तरीकों में एक व्यापक बदलाव लेकर आएगा
समान नागरिक संहिता असम विधानसभा हिमंत बिस्वा सरमा महिला अधिकार यूसीसी विधेयक