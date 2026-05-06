असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत, हिमंत बिस्वा सरमा ने इस्तीफा सौंपा

असम विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा नीत NDA ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अनुरोध किया गया। भाजपा ने 82 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को केवल 19 सीटें मिलीं।

असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्या को अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। यह इस्तीफा असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद आया है। सरमा ने लोक भवन में राज्यपाल को अपना और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा, जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वह जल्द ही नड्डा से संपर्क करेंगे और नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आयोजित करेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने अकेले 82 सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष को करारी शिकस्त दी। यह जीत राज्य में पार्टी के बढ़ते जनाधार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व पर जनता के भरोसे को दर्शाती है। वहीं, कांग्रेस को इस चुनाव में निराशा हाथ लगी और पार्टी केवल 19 सीटों पर सिमट गई। क्षेत्रीय दलों में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) और असम गण परिषद (AGP) ने 10-10 सीटें जीतीं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) और रायजोर दल को दो-दो सीटों पर सफलता मिली, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने एक सीट जीतकर अपना खाता खोला। चुनावी नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। राज्यभर में पार्टी कार्यालयों के बाहर जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गईं और आतिशबाजी की गई। पार्टी नेताओं ने इसे विकास, बुनियादी ढांचे, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की मुहर बताया। राजनीति क विश्लेषकों का मानना है कि असम में भाजपा की यह लगातार तीसरी जीत पूर्वोत्तर भारत में पार्टी की मजबूत पकड़ को और मजबूत करेगी। हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में संगठनात्मक मजबूती के साथ विकास और पहचान की राजनीति का संतुलन बनाने की कोशिश की, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिला। अब सबकी नजर भाजपा विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई है, जहां औपचारिक रूप से नेता का चुनाव किया जाएगा। माना जा रहा है कि हिमंत बिस्वा सरमा को ही एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख घोषित की जाएगी। असम में भाजपा की इस जीत के साथ ही राज्य में राजनीति क परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पार्टी ने इस बार भी अपने चुनावी वादों पर ध्यान केंद्रित किया और जनता के बीच अपनी पहचान को और मजबूत करने में सफल रही। इस जीत के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि वे राज्य के विकास और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। इस बीच, विपक्षी पार्टियों ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव में भाजपा ने अनुचित साधनों का उपयोग किया है, जबकि क्षेत्रीय दलों ने कहा है कि वे राज्य में अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रहे हैं.

असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्या को अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। यह इस्तीफा असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद आया है। सरमा ने लोक भवन में राज्यपाल को अपना और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा, जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वह जल्द ही नड्डा से संपर्क करेंगे और नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आयोजित करेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने अकेले 82 सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष को करारी शिकस्त दी। यह जीत राज्य में पार्टी के बढ़ते जनाधार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व पर जनता के भरोसे को दर्शाती है। वहीं, कांग्रेस को इस चुनाव में निराशा हाथ लगी और पार्टी केवल 19 सीटों पर सिमट गई। क्षेत्रीय दलों में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) और असम गण परिषद (AGP) ने 10-10 सीटें जीतीं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) और रायजोर दल को दो-दो सीटों पर सफलता मिली, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने एक सीट जीतकर अपना खाता खोला। चुनावी नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। राज्यभर में पार्टी कार्यालयों के बाहर जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गईं और आतिशबाजी की गई। पार्टी नेताओं ने इसे विकास, बुनियादी ढांचे, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की मुहर बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम में भाजपा की यह लगातार तीसरी जीत पूर्वोत्तर भारत में पार्टी की मजबूत पकड़ को और मजबूत करेगी। हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में संगठनात्मक मजबूती के साथ विकास और पहचान की राजनीति का संतुलन बनाने की कोशिश की, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिला। अब सबकी नजर भाजपा विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई है, जहां औपचारिक रूप से नेता का चुनाव किया जाएगा। माना जा रहा है कि हिमंत बिस्वा सरमा को ही एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख घोषित की जाएगी। असम में भाजपा की इस जीत के साथ ही राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पार्टी ने इस बार भी अपने चुनावी वादों पर ध्यान केंद्रित किया और जनता के बीच अपनी पहचान को और मजबूत करने में सफल रही। इस जीत के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि वे राज्य के विकास और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। इस बीच, विपक्षी पार्टियों ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव में भाजपा ने अनुचित साधनों का उपयोग किया है, जबकि क्षेत्रीय दलों ने कहा है कि वे राज्य में अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रहे हैं





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