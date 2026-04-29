असम विधानसभा चुनाव: एग्जिट पोल में भाजपा का दबदबा, हिमंता बिस्वा सरमा सीएम बनने के प्रबल दावेदार

असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को भारी बहुमत मिलने का अनुमान है। हिमंता बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं।

असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और ये नतीजे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के दबदबे को दर्शा रहे हैं। विभिन्न एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में चल रही सत्ताधारी भाजपा गठबंधन, दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ असम की सत्ता पर फिर से काबिज हो सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 88 से 100 सीटें मिलने की संभावना है, जो स्पष्ट रूप से बहुमत से काफी ऊपर है। यह परिणाम भाजपा के लिए एक बड़ी जीत होगी और राज्य में पार्टी की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 24 से 36 सीटें हासिल कर सकते हैं, जबकि अन्य दलों को केवल 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। यह आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर देने में विफल रही है। एग्जिट पोल केवल सीटों के अनुमानों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर भी रायशुमारी की गई है। इस सर्वे में, हिमंता बिस्वा सरमा सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार, 48 प्रतिशत लोगों ने उन्हें असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पसंद बताया है। सरमा की लोकप्रियता का स्तर कांग्रेस के गौरव गोगोई से काफी अधिक है, जिन्हें केवल 32 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल को केवल 2 प्रतिशत लोगों ने ही मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना है। अखिल गोगोई और प्रमोद बोरो को भी क्रमशः 3-3 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है। यह स्पष्ट है कि हिमंता बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं और एग्जिट पोल के रुझान उनके पक्ष में जा रहे हैं। वोट शेयर के आंकड़े भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार, NDA को 48 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 38 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। अन्य दलों के खाते में 14 प्रतिशत वोट जाने की संभावना है। यह दर्शाता है कि NDA ने मतदाताओं के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाई है। NDA गठबंधन में भाजपा के अलावा असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) जैसी पार्टियां शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस गठबंधन में रैजोर दल, असम जातीय परिषद (AJP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI(M)), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI(MLL)) और असम पहाड़ी छात्र परिषद (APHLC) जैसे दल शामिल हैं। अन्य एग्जिट पोल भी NDA की बढ़त की ओर इशारा कर रहे हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार, NDA को 68 से 72 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 22 से 26 सीटों पर सिमट सकती है। मैट्रिज के एग्जिट पोल में NDA को 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 25 से 32 सीटें मिलने की संभावना है। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और बहुमत के लिए 63 सीटों का आंकड़ा हासिल करना आवश्यक है। यदि एग्जिट पोल के रुझान सही साबित होते हैं, तो हिमंता बिस्वा सरमा का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। यह असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा और राज्य के विकास के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। एग्जिट पोल के ये आंकड़े निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रेरित करेंगे। कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। असम के मतदाताओं ने इस बार भाजपा को अपना समर्थन दिया है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार विकास और कल्याण के क्षेत्र में क्या कदम उठाती है.

असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और ये नतीजे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दबदबे को दर्शा रहे हैं। विभिन्न एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में चल रही सत्ताधारी भाजपा गठबंधन, दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ असम की सत्ता पर फिर से काबिज हो सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 88 से 100 सीटें मिलने की संभावना है, जो स्पष्ट रूप से बहुमत से काफी ऊपर है। यह परिणाम भाजपा के लिए एक बड़ी जीत होगी और राज्य में पार्टी की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 24 से 36 सीटें हासिल कर सकते हैं, जबकि अन्य दलों को केवल 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। यह आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर देने में विफल रही है। एग्जिट पोल केवल सीटों के अनुमानों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर भी रायशुमारी की गई है। इस सर्वे में, हिमंता बिस्वा सरमा सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार, 48 प्रतिशत लोगों ने उन्हें असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पसंद बताया है। सरमा की लोकप्रियता का स्तर कांग्रेस के गौरव गोगोई से काफी अधिक है, जिन्हें केवल 32 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल को केवल 2 प्रतिशत लोगों ने ही मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना है। अखिल गोगोई और प्रमोद बोरो को भी क्रमशः 3-3 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है। यह स्पष्ट है कि हिमंता बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं और एग्जिट पोल के रुझान उनके पक्ष में जा रहे हैं। वोट शेयर के आंकड़े भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार, NDA को 48 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 38 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। अन्य दलों के खाते में 14 प्रतिशत वोट जाने की संभावना है। यह दर्शाता है कि NDA ने मतदाताओं के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाई है। NDA गठबंधन में भाजपा के अलावा असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) जैसी पार्टियां शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस गठबंधन में रैजोर दल, असम जातीय परिषद (AJP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI(M)), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI(MLL)) और असम पहाड़ी छात्र परिषद (APHLC) जैसे दल शामिल हैं। अन्य एग्जिट पोल भी NDA की बढ़त की ओर इशारा कर रहे हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार, NDA को 68 से 72 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 22 से 26 सीटों पर सिमट सकती है। मैट्रिज के एग्जिट पोल में NDA को 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 25 से 32 सीटें मिलने की संभावना है। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और बहुमत के लिए 63 सीटों का आंकड़ा हासिल करना आवश्यक है। यदि एग्जिट पोल के रुझान सही साबित होते हैं, तो हिमंता बिस्वा सरमा का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। यह असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा और राज्य के विकास के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। एग्जिट पोल के ये आंकड़े निश्चित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रेरित करेंगे। कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। असम के मतदाताओं ने इस बार भाजपा को अपना समर्थन दिया है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार विकास और कल्याण के क्षेत्र में क्या कदम उठाती है





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