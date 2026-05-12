असम में फिर संभालेंगे कमान हिमंत बिस्व सरमा: गुवाहाटी में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा दूसरी बार असम की कमान संभालेंगे। गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे।
गुवाहाटी का खानापारा क्षेत्र आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक उत्सव का केंद्र बनने जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं, ताकि यह आयोजन न केवल एक औपचारिक प्रक्रिया रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वोत्तर भारत में अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक बड़ा अवसर बन जाए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ा रही है। पूरे आयोजन स्थल को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मीडिया कर्मियों के लिए अलग जोन बनाए गए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। इस चुनावी जीत के राजनीतिक मायने अत्यंत गहरे हैं। एनडीए गठबंधन ने राज्य की 126 सीटों में से 102 सीटों पर कब्जा जमाकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। विशेष रूप से भाजपा ने अपने दम पर 82 सीटें जीतकर यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की जनता विकास और स्थिरता के मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख दृष्टिकोण और जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत करार दिया है। उन्होंने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी दल अब केवल सांप्रदायिक राजनीति तक सीमित रह गए हैं, जबकि असम की जनता अब एक सुरक्षित और आधुनिक भविष्य की ओर अग्रसर है। यह जीत दर्शाती है कि भाजपा ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी पैठ को किस प्रकार मजबूत किया है और वहां के स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की इस सफलता के पीछे उनकी कुशल सांगठनिक क्षमता और आक्रामक रणनीति का बड़ा हाथ माना जा रहा है। उन्होंने न केवल राज्य के विभिन्न समुदायों को साथ जोड़ा, बल्कि कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष जोर दिया। अब सबकी नजरें नए मंत्रिमंडल के गठन पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके साथ रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और श्रीमती अजंता नेओग जैसे वरिष्ठ नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही रंजीत दास को विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। यह नई टीम न केवल प्रशासनिक अनुभव बल्कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी मिश्रण है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद द्वारा दिलाई जाने वाली यह शपथ केवल एक पद की प्राप्ति नहीं, बल्कि राज्य को विकसित और समृद्ध बनाने के संकल्प की शुरुआत है। असम की राजनीति में यह दौर एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। भाजपा ने जिस तरह से अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाया, उसने विपक्षी एकता के दावों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। राज्य में विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के मुद्दे ने भी मतदाताओं को गहराई से प्रभावित किया। आगामी कार्यकाल में सरकार का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना होगा। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का विस्तार सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहेगा। गुवाहाटी में होने वाला यह समारोह इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु असम रहेगा और यहाँ से निकलने वाले राजनीतिक सं देश पूरे देश में गूंजेंगे। अंततः, यह शपथ ग्रहण समारोह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह जनता के उस विश्वास का प्रतिबिंब है जो उन्होंने एनडीए की नीतियों पर जताया है। हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में राज्य अब एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा, जहाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और तीव्र विकास के माध्यम से आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर होंगी कि यह सरकार अपने वादों को कितनी तेजी से धरातल पर उतारती है। गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ी भीड़ और समर्थकों का उत्साह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि असम की जनता एक सशक्त और स्थिर सरकार चाहती है जो बिना किसी रुकावट के राज्य के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सके.
गुवाहाटी का खानापारा क्षेत्र आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक उत्सव का केंद्र बनने जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं, ताकि यह आयोजन न केवल एक औपचारिक प्रक्रिया रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वोत्तर भारत में अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक बड़ा अवसर बन जाए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ा रही है। पूरे आयोजन स्थल को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मीडिया कर्मियों के लिए अलग जोन बनाए गए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। इस चुनावी जीत के राजनीतिक मायने अत्यंत गहरे हैं। एनडीए गठबंधन ने राज्य की 126 सीटों में से 102 सीटों पर कब्जा जमाकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। विशेष रूप से भाजपा ने अपने दम पर 82 सीटें जीतकर यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की जनता विकास और स्थिरता के मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख दृष्टिकोण और जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत करार दिया है। उन्होंने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी दल अब केवल सांप्रदायिक राजनीति तक सीमित रह गए हैं, जबकि असम की जनता अब एक सुरक्षित और आधुनिक भविष्य की ओर अग्रसर है। यह जीत दर्शाती है कि भाजपा ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी पैठ को किस प्रकार मजबूत किया है और वहां के स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की इस सफलता के पीछे उनकी कुशल सांगठनिक क्षमता और आक्रामक रणनीति का बड़ा हाथ माना जा रहा है। उन्होंने न केवल राज्य के विभिन्न समुदायों को साथ जोड़ा, बल्कि कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष जोर दिया। अब सबकी नजरें नए मंत्रिमंडल के गठन पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके साथ रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और श्रीमती अजंता नेओग जैसे वरिष्ठ नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही रंजीत दास को विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। यह नई टीम न केवल प्रशासनिक अनुभव बल्कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी मिश्रण है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद द्वारा दिलाई जाने वाली यह शपथ केवल एक पद की प्राप्ति नहीं, बल्कि राज्य को विकसित और समृद्ध बनाने के संकल्प की शुरुआत है। असम की राजनीति में यह दौर एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। भाजपा ने जिस तरह से अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाया, उसने विपक्षी एकता के दावों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। राज्य में विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के मुद्दे ने भी मतदाताओं को गहराई से प्रभावित किया। आगामी कार्यकाल में सरकार का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना होगा। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का विस्तार सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहेगा। गुवाहाटी में होने वाला यह समारोह इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु असम रहेगा और यहाँ से निकलने वाले राजनीतिक संदेश पूरे देश में गूंजेंगे। अंततः, यह शपथ ग्रहण समारोह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह जनता के उस विश्वास का प्रतिबिंब है जो उन्होंने एनडीए की नीतियों पर जताया है। हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में राज्य अब एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा, जहाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और तीव्र विकास के माध्यम से आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर होंगी कि यह सरकार अपने वादों को कितनी तेजी से धरातल पर उतारती है। गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ी भीड़ और समर्थकों का उत्साह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि असम की जनता एक सशक्त और स्थिर सरकार चाहती है जो बिना किसी रुकावट के राज्य के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सके
असम चुनाव हिमंत बिस्व सरमा भाजपा शपथ ग्रहण गुवाहाटी